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Фильмы про дружбу
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Фильмы про дружбу

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Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
8.0
боевик, криминал, комедия
2020, США
Подольские курсанты
Подольские курсанты
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, исторический, драма
2020, Россия
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Чудо-детки: Непутевые волшебники
Чудо-детки: Непутевые волшебники
Смотреть за 1 рубль
4.0
фэнтези, приключения, семейный
2020, Германия
Спасти Панду
Спасти Панду
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, фэнтези
2020, Корея
Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
8.0
приключения, комедия
2019, США
Соник в кино
Соник в кино
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези
2019, США
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
Смотреть за 1 рубль
8.0
биография, драма, спорт
2019, США
Мой шпион
Мой шпион
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, семейный
2019, США
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2019, США
Побег из Претории
Побег из Претории
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2019, Великобритания / Австралия
Невероятный мир глазами Энцо
Невероятный мир глазами Энцо
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2019, США
Мой друг мистер Персиваль
Мой друг мистер Персиваль
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, приключения, семейный
2019, Австралия
Дружить по-русски!
Дружить по-русски!
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, Франция
Русалка на суше
Русалка на суше
Смотреть за 1 рубль
6.0
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
Бамблби
Бамблби
8.0
фантастика, боевик
2018, США
Т-34
Т-34
Смотреть за 1 рубль
8.0
военный, боевик, приключения
2018, Россия
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2016, США
Книга джунглей
Книга джунглей
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, приключения, фэнтези
2016, США
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Добрые фильмы про дружбу стоит смотреть не только детям, но и взрослым.

Пять самых добрых фильмов про дружбу

Взрослея, многие могут забывать, как важно сохранять искренние отношения с близкими друзьями. Настоящая дружба не терпит предательств. Преданность, взаимопонимание и поддержка – вот то, без чего она немыслима. Главные герои следующей подборки точно знают, что это такое. Их друзья – не только люди, но и животные. Ведь настоящая привязанность может возникнуть к кому угодно.

Чудо-детки: Непутевые волшебники

Лента знакомит зрителей с альтернативной историей человечества. Оказывается, в древности мир делили между собой не люди, а создания тьмы. Вампиры, оборотни, тролли и другие чудовища веками наводили страх на обычных жителей. С тех прошли годы, и теперь пугающие создания прошлых веков сильно изменились. Они не стремятся наводить ужас, а хотят лишь жить в мире с другими созданиями.

История юного вампира Влада начинается в заколдованном лесу. Вместе с отцом он отправляется в волшебный город, где будет учиться магии. Здесь он встретит преданных друзей – оборотня и эльфа. Приключения троицы неудачников начнутся в Академии, где они должны раскрыть свои необычные способности.

Но куда они приведут их в дальнейшем?

Восточный ветер

Немецкая приключенческая драма рассказывает историю 14-летней девочки. Мику отправляют на ферму к бабушке, которая разводит лошадей. Из-за того, что ее оценки в школе были весьма посредственными, девочке предстоит провести все лето здесь, вместо того чтобы отправиться на море.

Мика никогда не испытывала тяги к лошадям. Но на ферме она встречает жеребца по кличке Оствинд. Его никто не может укротить, поэтому животное вскоре собираются продать. Девочка сразу находит общий язык с конем.

Она собирается научиться ездить верхом и доказать всем, что Оствинд – лучший жеребец на ферме.

Мой друг мистер Персиваль

Эта мелодрама является экранизацией австралийской повести, рассказывающей о необычной дружбе мальчика и пеликана. Майкл прожил долгую и успешную жизнь. На склоне лет он вспоминает историю своего первого друга – пеликана по имени Персиваль.

В детстве мальчик жил с отцом на берегу моря. Они мало общались с другими людьми и производили впечатление отшельников. Однажды Майкл спасает нескольких птенцов. Взрослых пеликанов убили браконьеры. Мальчик пытается заменить им маму.

Он ловит рыбу и перемалывает ее, но вскоре осознает, что птицы должны жить на свободе и рано или поздно ему придется с ними расстаться.

Невероятный мир глазами Энцо

Трогательную историю о дружбе человека и животных оценят любители собак. Главный герой ленты – автогонщик Денни. В один из дней он возвращается с трека и решает купить щенка. Золотистый ретривер, которому парень дает кличку Энцо, стал для него настоящим талисманом.

Денни брал пса практически на все свои выступления. Зрители видят мир глазами собаки – детство, взросление, первые разочарования. Его жизнь напрямую связана с жизнью хозяина.

Энцо близко к сердцу принимает не только его победы, но и его личную трагедию.

Книга джунглей

Экранизация сборника рассказов Редьярда Киплинга является уже четвертой по счету. Она вышла на экраны в 2016 году и получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Единственным живым актером здесь был исполнитель роли Маугли Нил Сети. Остальных персонажей создавали при помощи компьютерной графики.

Главный герой всю жизнь провел в джунглях. Его воспитали дикие животные, которые стали для него лучшими друзьями. Но время идет, и мальчик становится опасным для тигра Шерхана.

Тот клянется уничтожить человеческого детеныша, который занял важное место в животной стае.

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