Ньют СкамандерПожалуйста, не радуйся. Эм, извини, я не... Конечно, я хочу, чтобы ты была счастлива. И слышу, что ты сейчас такая, и это замечательно. Я пытаюсь сказать, что хочу, чтобы ты была счастлива, но не радуйся тому, что я рад, потому что я не рад.
Ньют СкамандерМне нельзя говорить. У меня есть твоя фотография из газеты, но интересно, потому что твои глаза на бумаге... Видишь, в жизни в них есть что-то особенное, Тина. Это как огонь в воде, в тёмной воде. Я такое видел только... видел только у...
Gellert GrindelwaldБратья мои... сестры мои. Время идёт всё быстрее. Моя мечта — мы, живущие ради правды, ради любви. Настал момент занять своё законное место... в мире, где мы, волшебники... свободны. Присоединяйтесь ко мне... или умрите.
Gellert Grindelwald[к Куини]Куини, мы не собираемся причинять тебе боль. Мы только хотим помочь. Ты так далеко от дома. Очень далеко от всего, что ты любишь. От всего, что было привычным. Я никогда не позволю, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Это не твоя вина, что твоя сестра — аврор. Я хотел бы, чтобы ты сейчас была со мной. Чтобы вместе идти к миру, где мы, волшебники, свободны жить открыто и любить свободно.
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Torquil TraversЗнаешь, мне тяжело это говорить, потому что — не люблю тебя — но ты единственный волшебник, равный ему. Мне нужна твоя помощь, чтобы сразиться с ним.
Albus DumbledoreБольше, чем любого другого человека, которого я знаю? Ты не ищешь власть или славу. Ты просто спрашиваешь: правильно ли это само по себе? И если да — ты делаешь это, несмотря ни на что!