Torquil Travers Знаешь, мне тяжело это говорить, потому что — не люблю тебя — но ты единственный волшебник, равный ему. Мне нужна твоя помощь, чтобы сразиться с ним.

Albus Dumbledore Я не могу.

Torquil Travers Из-за этого?

[показывает движущиеся картинки юного Дамблдора и юного Грин-де-Вальда]

Torquil Travers Вы с Грин-де-Вальдом были как братья.