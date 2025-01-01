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Киноафиша Фильмы Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда Цитаты из фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Цитаты из фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Leta Lestrange О, Ньют. Ты никогда не встречал монстра, которого не смог бы полюбить.
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[из трейлера]
Albus Dumbledore Знаешь, почему я тебя уважаю, Ньют? Ты не жаждешь власти. Ты просто спрашиваешь: «Правильно ли это?»
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Jacob Kowalski Ты... ты призрак?
Nicolas Flamel Нет, я жив. Но я алхимик и поэтому бессмертен.
Jacob Kowalski О.
Nicolas Flamel [протягивает руку] Николя Фламель.
Jacob Kowalski Джейкоб Ковальски...
[жмёт руку Фламелю, и она трещит]
Nicolas Flamel О!
Jacob Kowalski Выглядишь не старше 375.
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Ньют Скамандер Тина, насчёт Леты...
Тина Голдштейн Да, я уже сказала, я рада за тебя...
Ньют Скамандер Пожалуйста, не радуйся. Эм, извини, я не... Конечно, я хочу, чтобы ты была счастлива. И слышу, что ты сейчас такая, и это замечательно. Я пытаюсь сказать, что хочу, чтобы ты была счастлива, но не радуйся тому, что я рад, потому что я не рад.
[от её замешательства]
Ньют Скамандер Счастлива. Или обручена.
Тина Голдштейн [смущённо] Что?
Ньют Скамандер Это была ошибка в какой-то глупой газете. Мой брат женится на Лете, 6 июня. Я должен быть шафером. Что, честно говоря, немного смешно.
Тина Голдштейн Он думает, что ты пришёл вернуть её? Ты хочешь вернуть её?
Ньют Скамандер Нет, я здесь для... Знаешь, у тебя действительно...
Тина Голдштейн Что?
Ньют Скамандер Мне нельзя говорить. У меня есть твоя фотография из газеты, но интересно, потому что твои глаза на бумаге... Видишь, в жизни в них есть что-то особенное, Тина. Это как огонь в воде, в тёмной воде. Я такое видел только... видел только у...
Тина Голдштейн Саламандр?
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Геллерт Грин-де-Вальд Магия расцветает... только в редких душах. Но нам всё равно приходится скрываться в тени. Старые методы больше нам не служат.
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Gellert Grindelwald Я ненавижу Париж.
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Young Newt Scamander Я боюсь, профессор Дамблдор.
Albus Dumbledore Все чего-то боятся.
Hogwarts Student Риддикулус!
Albus Dumbledore [студенты аплодируют] Ньют, твоя очередь.
[Боггарт Ньюта принимает форму стола]
Albus Dumbledore Это необычно. То, чего мистер Скамандер боится больше всего, это...
Young Newt Scamander Работать в офисе, сэр.
[студенты смеются]
Albus Dumbledore [улыбается] Вперёд, Ньют.
Young Newt Scamander Риддикулус!
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Albus Dumbledore Лета, я знаю, как тебе больно из-за слухов о твоём брате Корвусе.
Leta Lestrange Нет, ты не знаешь. Если только у тебя не было брата, который тоже умер.
Albus Dumbledore В моём случае это была сестра.
Leta Lestrange Ты любил её?
Albus Dumbledore Не так, как должен был. Но ещё не поздно освободиться. Говорят, признание — облегчение, огромная ноша с плеч. Жалость — мой постоянный спутник. Не позволяй ей стать твоей.
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Геллерт Грин-де-Вальд [когда Ньют и Тезей обращаются к нему] Мистер Скамандер! Ты правда думаешь, что Дамблдор будет по тебе скорбеть?
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Albus Dumbledore [Ньюту] Я не могу выступить против Грин-де-Вальда. Это должен сделать ты. На твоём месте я бы, наверное, тоже отказался. Уже поздно. Доброй ночи, Ньют.
[Аппарация]
Newt Scamander Да брось!
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Gellert Grindelwald Я возвращаю тебе твое имя, Аурелиус Дамблдор.
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Тина Голдштейн Мистер Скамандер, мне нужно поговорить с Министерством — и я знаю, как вы относитесь к аврорам...
Ньют Скамандер Возможно, я был слишком резок в том письме...
Тина Голдштейн Как именно вы выразились? «Толпа карьеристов-лицемеров»?
Ньют Скамандер Извините, но я не могу восхищаться людьми, для которых ответ на всё, что они боятся или не понимают — «убить это»!
Тина Голдштейн Я аврор — и я не так думаю!
Ньют Скамандер Да, потому что ты стала средней головой!
Тина Голдштейн Извините?
Ньют Скамандер Это выражение связано с тремя головами руноспора. Средняя — прорицатель. Все авроры Европы хотят, чтобы Криденс умер, кроме тебя. Ты стала средней головой.
Тина Голдштейн Кто ещё так говорит, мистер Скамандер?
Ньют Скамандер Думаю, только я.
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[из трейлера]
Gellert Grindelwald Братья мои... сестры мои. Время идёт всё быстрее. Моя мечта — мы, живущие ради правды, ради любви. Настал момент занять своё законное место... в мире, где мы, волшебники... свободны. Присоединяйтесь ко мне... или умрите.
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[из трейлера]
Альбус Дамблдор [дает Ньюту адрес в автобусе] Адрес.
Ньют Скамандер Что это?
Альбус Дамблдор Безопасное убежище в Париже.
Ньют Скамандер Зачем мне безопасное убежище в Париже?
Альбус Дамблдор Если когда-нибудь всё пойдёт к чёрту, хорошо иметь место, куда можно уйти. Знаешь, выпить чашечку чаю.
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[из трейлера]
Торквил Трэверс Ходят слухи, что Ньюта Скамандера направляют в Париж. Я знаю, что он действует по твоим указаниям. Что ты скажешь в своё оправдание, Дамблдор?
Альбус Дамблдор Если бы тебе когда-нибудь довелось его учить, ты бы знал, что Ньют не из тех, кто любит безоговорочно подчиняться.
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[из трейлера]
Тина Голдштейн [Тезей останавливает Тину и Ньюта, когда они бегут] Это твой брат?
Ньют Скамандер [запирает Тезея на стуле с помощью магии] Думаю, это был лучший момент в моей жизни!
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Jacob Kowalski Ты куда-то собираешься?
Newt Scamander Нет. Мы идём туда.
Jacob Kowalski Гениально!
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Albus Dumbledore Приходит время, Ньют... когда тебе придётся выбрать сторону.
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[из трейлера]
Криденс Бэрбон [наблюдает, как Маледиктус превращается в змею Нагини] Нагини...
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Albus Dumbledore Полагаю, ты слышал слухи. Грин-де-Вальд видел, что он станет властелином всего волшебного мира.
Newt Scamander Значит, ты просишь меня помочь его поймать.
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[из трейлера]
Albus Dumbledore Приходит время... когда придётся выбрать сторону.
Newt Scamander [Тезиусу] Нет, я не выбираю стороны.
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Gellert Grindelwald Их высокомерие — ключ к нашей победе.
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[из трейлера]
Ньют Скамандер Ты не страдаешь морской болезнью, да?
Джейкоб Ковальски Я плохо переношу лодки.
Ньют Скамандер Всё будет нормально.
[Джейкоб кричит, когда они исчезают с помощью перемещения]
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Albus Dumbledore Слизнеги — не хуже. Их нельзя просто так списывать.
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Gellert Grindelwald [к Куини] Куини, мы не собираемся причинять тебе боль. Мы только хотим помочь. Ты так далеко от дома. Очень далеко от всего, что ты любишь. От всего, что было привычным. Я никогда не позволю, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Это не твоя вина, что твоя сестра — аврор. Я хотел бы, чтобы ты сейчас была со мной. Чтобы вместе идти к миру, где мы, волшебники, свободны жить открыто и любить свободно.
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Torquil Travers Знаешь, мне тяжело это говорить, потому что — не люблю тебя — но ты единственный волшебник, равный ему. Мне нужна твоя помощь, чтобы сразиться с ним.
Albus Dumbledore Я не могу.
Torquil Travers Из-за этого?
[показывает движущиеся картинки юного Дамблдора и юного Грин-де-Вальда]
Torquil Travers Вы с Грин-де-Вальдом были как братья.
Albus Dumbledore О, мы были даже ближе, чем братья.
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Albus Dumbledore Знаешь, почему я тебя уважаю, Ньют?
Newt Scamander Почему?
Albus Dumbledore Больше, чем любого другого человека, которого я знаю? Ты не ищешь власть или славу. Ты просто спрашиваешь: правильно ли это само по себе? И если да — ты делаешь это, несмотря ни на что!
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[из трейлера]
Ньют Скамандер Дамблдор, почему ты не можешь пойти?
Альбус Дамблдор Я не могу идти против Грин-де-Вальда. Это должен быть ты.
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Torquil Travers У меня к вам несколько вопросов, профессор.
Albus Dumbledore Вот это неожиданность.
Torquil Travers Ходят слухи, что Ньют Саламандер направляется в Париж. Я знаю, что он действует по вашим приказам. Что скажете в своё оправдание, Дамблдор?
Albus Dumbledore Если бы вам когда-нибудь довелось его учить... вы бы знали, что Ньют — не из тех, кто хорошо слушается приказов.
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🥱
[из трейлера]
Тина Голдстайн Что ты собираешься делать?
Ньют Скамандер Я что-нибудь придумаю.
🧡
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[из трейлера]
Albus Dumbledore [Ньюту] Я не могу выступить против Грин-де-Вальда. Это должен сделать ты.
🧡
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[из трейлера]
Тезей Скамандер [Ньюту, когда приближаются Грин-де-Вальд и Винда Розье] Забираем его.
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[после того, как Ньют снял заклинание с Джейкоба, которое наложила Квини]
Newt Scamander Поздравляю с помолвкой, Джейкоб.
Jacob Kowalski [в замешательстве] Постой, что?
[Джейкоб поворачивается к Квини]
Jacob Kowalski О нет! Ты не могла.
[она уходит]
Jacob Kowalski Квини!
[к Ньюту]
Jacob Kowalski Очень приятно видеть вас. Где, чёрт возьми, я сейчас?
Newt Scamander Лондон.
Jacob Kowalski [раздражённо] О! Я всегда мечтал сюда попасть!
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Queenie Goldstein Вы были очень любезны, но моя сестра Тина, наверное, уже с ума от меня сходит, стучится во все двери, так что мне, пожалуй, лучше идти.
Rosier Но вы ещё не познакомились с вашим хозяином.
Queenie Goldstein О, вы женаты?
Rosier Скажем так... глубоко предан.
Queenie Goldstein Видите ли, я не могу понять, шутите вы или вы просто... француз.
[Розье смеётся и уходит]
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[из трейлера]
Newt Scamander Ты хочешь, чтобы я его выследил? Убил?
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[из трейлера]
Yusuf Kama Мир волшебников и маглов находится в мире уже больше века. Грин-де-Вальд хочет разрушить этот мир.
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Банти [Обращаясь к Ньюту Скамандеру] Может, снимешь рубашку?
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Newt Scamander [пытается привлечь внимание Камы] Э-э, бонжур. Бонжур, мсье.
[Кама игнорирует Ньюта]
Newt Scamander Ой, подождите, нет, извините. Мы... мы на самом деле просто хотели узнать, не встречали ли вы нашу знакомую?
Jacob Kowalski Тина Гольдштейн.
Yusuf Kama Мсье, Париж — большой город.
Newt Scamander Она аврор. Когда авроры пропадают, Министерство обычно начинает поиски, так что... Нет, наверное, лучше будет сообщить о её исчезновении...
Yusuf Kama Она высокая? Темная? Довольно...
Jacob Kowalski - напряжённая?
Newt Scamander [вместе с Джейкобом] - красивая?
[смотрит на Джейкоба с укором]
Jacob Kowalski [спешно] Да, я хотел сказать... она очень — очень симпатичная...
Newt Scamander Она ещё и напряжённая.
🧡
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Jacob Kowalski Фу! Кальмары!
🧡
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[первые реплики]
Spielman [к Пиккери; про Грин-де-Вальда] ...ты, наверное, будешь рад от него избавиться.
Seraphina Picquery Мы бы с радостью оставили его у себя под стражей.
Spielman Шесть месяцев — достаточно. Пора ему ответить за свои преступления в Европе.
Abernathy [встречает их у двери Грин-де-Вальда] Президент Пиккери, мистер Шпильман, сэр. Заключённый под надёжной охраной и готов к перевозке.
Spielman [заглядывает в камеру вместе с Пиккери] Вижу, ты применил к нему всё, что мог.
Seraphina Picquery Это было необходимо. Он невероятно силён. Мы меняли охрану трижды — он очень... убедителен. Так что мы удалили ему язык.
🧡
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🥱
Jacob Kowalski [бегом по Парижу с Ньютом] Можем хоть на кофе остановиться, или типа того...
Newt Scamander Не сейчас, Джейкоб.
Jacob Kowalski Не знаю.
Newt Scamander Сюда. Давай.
Jacob Kowalski Пэн о шоколa? Полкруассана, или типа конфетки?
Newt Scamander Сюда.
🧡
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Grimmson Криденс!
Credence Barebone [использует свои силы, чтобы убить Гриммсона, наваливая на него куски]
🧡
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Torquil Travers Вы с Грин-де-Вальдом были близки, как братья.
Albus Dumbledore О, мы были ближе братьев.
🧡
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Jacob Kowalski [указывает на утёсы] Кто этот человек?
Newt Scamander Он — единственный способ покинуть страну без разрешения. Ты не сильно укачиваешь в дороге, да?
Jacob Kowalski [испуганно] Мне не нравится плавать на лодке, Ньют.
Newt Scamander Всё будет нормально.
Portkey Tout Должен сработать через минуту. 50 галлеонов.
Newt Scamander [неохотно] Нет, он сказал 30.
Portkey Tout 30 — до Франции. 20 — чтоб заткнуть рот тому, кто видел, как Ньют Скамандер уезжает без разрешения. За такую цену, друг.
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Джуд Лоу
Jude Law
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Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Джонни Депп
Джонни Депп
Johnny Depp
Derek Riddell
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Ezra Miller
Каллум Тернер
Каллум Тернер
Callum Turner
Элисон Судол
Элисон Судол
Alison Sudol
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Поппи Корби-Туч
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