Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэвид Сакурай
Дэвид Сакурай
David Sakurai
О персоне
Фильмография
Дэвид Сакурай
David Sakurai
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 июля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэвида Сакурая
Родился 19 июля 1979 года. Копенгаген, Дания.
Развернуть
Фильмография Дэвида Сакурая
Малышка с характером
боевик, триллер
2020, США
4.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези
2018, США
7.0
Обет молчания
боевик
2017, Болгария
5.0
Лиза-лиса
фэнтези, мелодрама, комедия
2015, Венгрия
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»