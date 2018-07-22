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Первый фильм франшизы «Фантастические твари» расширил представление поклонников Поттерианы о мире волшебников и о том, как те сосуществуют с людьми, не наделенными магическими способностями. Лента 2016 года провела для зрителей увлекательную экскурсию по фантастическому зверинцу, позволила проникнуть под крышу магов теперь уже из США и показала изнутри их быт. Не оставила в стороне Роулинг темы сиротства, взросления и детства, добавив к ним более мрачные тона и интонации.…