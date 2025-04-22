«Кроссы»: Рецензия Киноафиши

Еще задолго до выхода «Кроссов» в зарубежный прокат у кинокритиков и поклонников анимации появилось предвзятое отношение к готовящемуся релизу. Кроме того, мультфильм заранее прозвали «странным» — вероятно, из-за того, что режиссеры Роб Эдвардс и Кристофер Дженкинс решили пойти нетривиальным путем и оживить на экране пару коллекционных кроссовок, а также погрузиться в разнообразный мир обуви. Вероятно, аудитория уже немного устала от говорящих животных и поющих принцесс. Уже в трейлере нового мультфильма можно познакомиться не только с элитными кроссовками, но и с уличными кедами и даже блистательными туфельками на каблуках.

«Кроссы» повествуют о паре коллекционных кроссовок, которых зовут Тай и Максин. Друг другу они приходятся братом и сестрой. Однако, несмотря на родство, характер обоих кардинально разнится: Тай мечтает стоять где-нибудь в музее или остаться неприкосновенным товаром на витрине, Максин же, наоборот, не против познакомиться с окружающим миром и принести кому-нибудь пользу. Однажды эти кроссовки достаются подростку по имени Эдс. Парень мечтает стать прославленным баскетболистом, и новые кроссовки должны помочь ему одержать победу в грядущем матче. К сожалению, путь к мечте тернист и непрост — злодей по прозвищу Коллекционер крадет заветную пару кроссов. Вот только Тай случайно оказывается на улице и теперь вынужден познать все «прелести» улицы, где идут бои не на жизнь, а на смерть. Тем временем Максин попадает в ловушку Коллекционера и пробует совершить побег с другими элитными кроссами. Оба кроссовка должны во что бы то ни стало встретиться, чтобы помочь Эдсу исполнить мечту. Сценарий Роб Эдвардс написал по рассказу Дезире Проктора, Эрики Харрелл и Дилана Хартмана.

На уровне драматургии «Кроссы» — классическая анимационная история, которая увлечет детей и не будет скучна взрослым, пришедшим вместе с ними на сеанс. Стандартный, но ничем не выделяющийся юмор точно заставит поистине вовлеченных зрителей как минимум похихикать, если не посмеяться.

В конце концов, конфликты, которые возникают между героями, актуальны во все времена. Лидирует, к примеру, тема семейных уз и поиска родной души, без которой мир не мил — Тай и Максин по ходу повествования осознают эту неразрывную связь друг с другом. Плюс ко всему, герои оказываются в противоположных своему характеру средах и тем самым закаляют моральный дух и волю, чтобы вынести серьезные жизненные уроки. Так, Тай учится существовать на жестоких улицах Нью-Йорка, а Максин получает шанс реализовать свое стремление быть полезной. Также очень привлекает главный антагонист истории — Коллекционер. По ходу развития сюжета раскрываются его собственные душевные раны, которые и привели его к злодейству. Благодаря этому герой кажется объемным. Именно через раскрытие этого персонажа развивается и протагонист в лице Эдса, который получает поддержку на своем профессиональном пути.

Однако у мультфильма сильно хромает реализация, то есть непосредственно анимация и графика. К сожалению, при полном драматургическом наборе, который ведет к успеху и в центр зрительских сердец, мультфильм нарисован в достаточно грубой стилистике, словно его создавали где-то на заре 3D-анимации. Визуальная составляющая напоминает угловатое изображение таких компьютерных игр как GTA или The Sims второго поколения. Это сильно отвлекает от просмотра и не дает максимально проникнуться оригинальной и на самом деле трогательной историей.

Тем не менее ценители анимации точно заметят сходства с пиксаровскими «Тачками» или вовсе легендарной «Историей игрушек». К последней авторы оставили и множество прямых отсылок — к примеру, одушевленные кроссовки при виде людей замирают и падают точно так же, как игрушечные герои Джона Лассетера. Получается своеобразная дань памяти творцам, которые тоже однажды заставили заговорить не животных, а предметы. Пожалуй, никогда не будет лишним отправиться в необычное путешествие по миру обуви и представить, что любимая пара кроссовок тоже о чем-то размышляет по ночам, пока мы спим.