Thor
[после того, как Локи показывает Тессеракт]
Ты действительно самый худший брат.
Loki
[подходя к Таносу]
Уверяю тебя, брат, солнце ещё взойдёт для нас.
Thanos
[смеётся]
Твой оптимизм неуместен, асгардиец.
Loki
Во-первых, я не асгардиец. А во-вторых... у нас есть Халк.
[Халк бросается вперёд и врезается в Таноса, Локи роняет Тессеракт и вытаскивает Тора с дороги. Халк начинает быстро бить Таноса, затем хватает его за шею и вбивает в стену. Калл Обсидиан собирается сделать шаг вперёд, но Эбони Мо останавливает его.]
[Танос хватает Халка за запястья и отрывает их. Затем наносит удар по шее Халка, тот вскрикивает от боли. Халк пытается ударить в ответ, но Танос блокирует его удары. Потом следует серия мощных ударов, Халк ошеломлён. Танос поднимает Халка над головой и швыряет на пол. Тор пытается атаковать Таноса, но Танос отшатывает его. Эбони Мо телекинетически сковывает Тора металлом.]
Heimdall
[поднимает меч]
Всеотцы, пусть тёмная магия прольётся через меня в последний раз.
[поднимает руку, сила Бифроста проходит через него. Он направляет энергию на Халка, поднимает его с земли и телепортирует в безопасное место. Танос подходит к Хеймдаллю.]
[вонзает клинок в грудь Хеймдалля, убивая его.]
Thor
НЕТ! Ты за это умрёшь!
[Эбони Мо телекинетически заглушает Тора.]