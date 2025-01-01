Stonekeeper То, что ты ищешь, лежит прямо перед тобой. Как и то, чего ты боишься.

Thanos [на краю обрыва] Что это?

Stonekeeper Цена. Камень Души занимает особое место среди Камней Бесконечности. Можно сказать, это своего рода мудрость.

Thanos Скажи, что ему нужно.

Stonekeeper Чтобы тот, кто владеет им, понял его силу, камень требует жертву.