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Киноафиша Фильмы Мстители: Война бесконечности Цитаты из фильма Мстители: Война бесконечности

Цитаты из фильма Мстители: Война бесконечности

Thanos Дочь.
Young Gamora Ты сделал это?
Thanos Да.
Young Gamora Чем это тебе обошлось?
Thanos ...Всëм.
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Rocket Raccoon Ты говоришь на языке Грута?
Thor Да, этому учат в Асгарде. Это был факультатив.
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Thanos [Тору] Нужно было сразу в голову попасть.
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Okoye Когда ты сказал, что откроешь Ваканду для всего мира, я себе такого не представляла.
T'Challa А что ты представляла?
Okoye Олимпийские игры, а может, даже Старбакс.
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Nick Fury [исчезает] Мать т...
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[Стражи приносят Тора на борт]
Peter Quill Какого хрена этот чувак ещё жив?
Drax Он не чувак. Ты — чувак. А это... это мужчина. Красивый, мускулистый мужчина.
Peter Quill Я мускулистый.
Rocket Raccoon Кого ты обманываешь, Квилл? Ты всего один бутерброд от того, чтобы стать толстым.
Peter Quill Да ну.
Drax Это правда. Ты набрал вес.
Peter Quill Что?
[Дрекс показывает на подбородок и живот]
Peter Quill Гамора, ты думаешь, я...
Mantis [чувствуя Тора] Он тревожен, зол, чувствует огромную потерю и вину.
Drax Будто пират сделал ребёнка с ангелом.
Peter Quill Вау. Это для меня настоящее прозрение. Ладно, я возьму Боуфлекс. Я настроен серьёзно. Я возьму гантели.
Rocket Raccoon Ты знаешь, что гантели нельзя есть, да?
Gamora [трогая мускулы Тора] Будто его мышцы сделаны из металлов Читаури.
Peter Quill Хватит массировать его мышцы.
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[Вонг спасает Старка]
Тони Старк Вонг, ты приглашён на мою свадьбу.
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Dr. Stephen Strange Хорошо, позволь спросить тебя разок: какому хозяину ты служишь?
Peter Quill О, какому хозяину я служу? Что мне сказать, Иисусу что ли?
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Локи [Таносу] Ты... никогда не будешь... богом.
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Bus Driver Что с вами, ребята? Вы что, никогда космический корабль не видели?
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Dr. Stephen Strange Нам нужно развернуть этот корабль.
Tony Stark Да, теперь он хочет убежать. Отличный план.
Dr. Stephen Strange Нет, я хочу защитить камень.
Tony Stark И хочу, чтобы ты меня поблагодарил. Ну давай, слушаю.
Dr. Stephen Strange За что? За то, что чуть не отправил меня в космос?
Tony Stark Кто только что спас твою магическую ж##у? Я.
Dr. Stephen Strange Я серьёзно не понимаю, как ты влез в этот шлем.
Tony Stark Признай, надо было уйти, когда я сказал. Я пытался тебя убрать. Ты отказался.
Dr. Stephen Strange В отличие от всех в твоей жизни, я не работаю на тебя.
Tony Stark И из-за этого мы сейчас в летающем бублике в миллиардах миль от Земли без подмоги.
Peter Parker Я и есть подмога.
Tony Stark Нет, ты — нахал в гостях. Взрослые говорят.
Dr. Stephen Strange Извините, я запутался в отношениях. Он твой подопечный?
Peter Parker Нет. Кстати, я — Питер.
Dr. Stephen Strange Доктор Стрэндж.
Peter Parker О, вы используете вымышленные имена. Эм... Тогда я — Человек-паук.
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Tony Stark Извините, Земля сегодня закрыта. Вам лучше собираться и убираться отсюда.
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T'Challa Эвакуируйте город! Включайте все оборонительные системы!
[указывает на Стива Роджерса]
T'Challa И принесите этому человеку щит!
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Loki Уверяю тебя, брат, солнце снова взойдёт над нами.
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Tony Stark [Брюс пытается превратиться в Халка] Чувак, ты меня перед волшебниками позоришь.
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Eitri Понимаешь, парень, ты собираешься принять на себя всю силу звезды. Это тебя убьёт.
Thor Только если я умру.
Eitri Да. Вот что... значит убить тебя.
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Танос [из трейлера, противостояние Мстителям] Веселье — это не то, о чём думаешь, когда уравновешиваешь вселенную. Но это...
[смеётся]
Танос ... действительно вызывает у меня улыбку.
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[Бэннер пытается превратиться в Халка, сражаясь с Обсидион в броне Халкбастера]
Bruce Banner Халк. Халк, я знаю, ты любишь появляться в последний момент, ну вот он — этот момент, чувак. Самый последний *последний* момент. Халк! Халк! ХАЛК!
Hulk НЕТТТ!
Bruce Banner Да пошёл ты, зелёный му#ак! Я сделаю это сам!
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Thor Там шесть камней. Танос уже забрал Камень Силы — он украл его на прошлой неделе, когда уничтожил Ксандар. Камень Пространства он вырвал у меня, когда разрушил мой корабль и истребил половину моего народа. Камни Времени и Разума в безопасности на Земле, они у Мстителей.
Peter Quill Мстители?
Thor Самые могущественные герои Земли.
Mantis Типа Кевина Бэйкона?
Thor Возможно, он в команде. Не знаю, я давно там не был.
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Rocket Raccoon Мы же про Таноса говорим. Он самый крутой из всех.
Thor Он со мной не сражался.
Rocket Raccoon Сражался.
Thor А со мной дважды — нет.
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Bruce Banner Кто такой Скотт?
Steve Rogers Человек-муравей.
Bruce Banner Есть Человек-муравей *и* Человек-паук?
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[из трейлера]
Nick Fury Была одна идея...
Tony Stark Собрать вместе группу выдающихся людей...
Vision Посмотреть, сможем ли мы стать чем-то большим...
Thor Чтобы когда нас позовут, мы могли сражаться в битвах...
Natasha Romanoff В которых они никогда не смогли бы.
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Tony Stark Если Таносу нужны все шесть, почему бы нам просто не засунуть этот в мусоропровод?
Dr. Stephen Strange Нельзя.
Wong Мы поклялись защищать Камень Времени ценой своей жизни.
Tony Stark А я отказался от молочки... но потом Ben & Jerry's назвали в мой честь вкус, так что...
Dr. Stephen Strange Stark Raving Hazelnuts.
Tony Stark Неплохо.
Dr. Stephen Strange Слегка пресновато.
Wong Нам больше всего нравится "Кусок Халка сгоревшего фаджа".
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Питер Паркер Позвольте сказать, если инопланетяне вживят мне яйца в грудь или что-то в этом роде, и я съем кого-то из вас, простите.
Тони Старк Я не хочу больше слышать от тебя ни одной поп-культурной отсылки до конца поездки. Понял?
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[из трейлера]
Thanos Со временем ты узнаешь, что значит проигрывать. Чувствовать отчаянную уверенность в своей правоте — и всё равно потерпеть поражение. Бойся этого. Беги от этого. Судьба всё равно придёт.
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Peter Parker Мне плохо, мистер Старк.
[Смотрит на свои руки]
Tony Stark Ты в порядке.
[Глаза расширяются]
Peter Parker Я не хочу уходить, пожалуйста, я не хочу уходить, мистер Старк. Прости, Тони, прости.
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[Тор появляется с Мьёльниром]
Брюс Бэннер [смеётся от радости] Теперь вам полный капец!
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Gamora Всю жизнь я мечтала о дне, о мгновении, когда ты получишь по заслугам. И всё время была разочарована. Но теперь ты убиваешь и мучаешь, и называешь это милосердием. Вселенная вынесла тебе приговор. Ты просил награду, а она ответила нет. Ты провалился. И хочешь знать почему? Потому что ты никого не любишь. Никого.
[Танос плачет]
Gamora [с иронией] Правда? Слёзы?
Красный Череп (Хранитель Камня) Они не для него.
[Гамора понимает, что Танос собирается сделать]
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Thanos Ты заслужил моё уважение, Старк. Когда я закончу, половина человечества всё ещё будет жива. Надеюсь, они тебя запомнят.
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Thanos Я знаю, что значит проигрывать. Чувствовать себя настолько уверенным в своей правоте, но всё равно терпеть поражение. Это страшно, ноги подкашиваются. Скажи мне, к чему всё это? Бояться. Бежать. Судьба всё равно наступит. И вот она здесь. Или, точнее, я — она.
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Tony Stark Если ты ещё одну луну кинешь в меня, я сдамся!
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Dr. Stephen Strange Я заглянул в будущее... чтобы увидеть альтернативные варианты развития событий. Все возможные исходы предстоящей битвы.
Peter Quill Сколько ты их увидел?
Dr. Stephen Strange Четырнадцать миллионов шестьсот пять.
Tony Stark Сколько мы выиграли?
Dr. Stephen Strange ...Один.
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Peter Quill [замечает, что Дракс наблюдает за ним и Гаморой] Чувак. Сколько ты тут стоишь?
Drax Час.
Peter Quill Час?
Gamora Ты серьёзно?
Drax Я отточил умение стоять настолько неподвижно... что становлюсь невидимым для глаза... Смотри.
[медленно начинает двигать рукой]
Peter Quill Ты жуёшь Заргнат.
Drax Моё движение... настолько медленное... что его не уловить.
Peter Quill Ммм, нет.
Drax Я уверен, что я невидим.
Mantis Привет, Дракс.
Drax [после паузы] Чёрт.
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Peter Quill Постой, а ты кто?
Peter Parker Мы — Мстители, чувак.
Mantis Вы те, о ком говорил Тор.
Tony Stark Ты знаешь Тора?
Peter Quill Да, высокий парень, не самый красавчик, которого надо спасать.
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Gamora Я был ребёнком, когда ты меня забрал.
Thanos Я спас тебя.
Gamora Нет. Мы были счастливы на моей родной планете.
Thanos Ты ложился спать голодным, перебирал остатки. Твоя планета была на грани гибели. Я остановил это. Знаешь, что случилось с тех пор? Родившиеся дети не знают ничего, кроме сытых животов и чистого неба. Это настоящий рай.
Gamora Потому что ты истребил половину планеты.
Thanos Небольшая цена за спасение.
Gamora Ты сумасшедший.
Thanos Малышка, это простая математика. Эта вселенная конечна, её ресурсы конечны. Если жизнь оставить без контроля, она исчезнет. Это нужно исправить.
Gamora Ты этого не знаешь!
Thanos Я единственный, кто это знает. По крайней мере, я единственный, кто готов действовать.
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Thor Знаешь, мне 1500 лет. Я убил в два раза больше врагов, чем он. И каждый из них предпочёл бы убить меня, а не проиграть. Я жив только потому, что судьба хочет, чтобы я жил. Танос — всего лишь последний из длинного ряда ублюдков, и он станет следующим, кто испытает мою месть — такова воля судьбы.
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Питер Паркер [во время телепортации и драки с Таносом] Магия. Больше магии. Магия с ударом. Маг...
[Танос хватает Питера за горло]
Танос Жук!
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[из трейлера, Человек-паук повержен]
Питер Паркер Тони, прости... Прости.
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Rocket Raccoon Нидавельир — это правда? Серьёзно? Я имею в виду, это место — легенда. Там делают самые мощные и ужасные орудия, которые когда-либо мучили вселенную. Я очень хотел бы туда попасть, пожалуйста.
Thor Кролик прав и явно самый умный из вас.
Rocket Raccoon Кролик?
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Drax [о Торе] Похоже, будто пират завёл ребёнка с ангелом.
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Thor Кто вы, чёрт побери?
[показывает Стражей Галактики]
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Dr. Stephen Strange Серьёзно? У тебя нет ни копейки?
Wong Привязанность к материальному — отрыв от духовного.
Dr. Stephen Strange Я скажу парням в гастрономе. Может, сделают тебе метафизическую ветчину с ржаным.
Wong Подожди, подожди. Кажется, у меня есть двести.
Dr. Stephen Strange Долларов?
Wong Рупий.
Dr. Stephen Strange Это сколько?
Wong Г... полтора бакса.
Dr. Stephen Strange [вздыхает] Чего тебе надо?
Wong Я бы не отказался от тостов с тунцом.
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T'Challa Держитесь!
Wakandans ДЕРЖИТЕСЬ!
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Loki Если вы собираетесь на Землю, вам может понадобиться проводник. У меня в этом деле кое-какой опыт есть.
Thanos Если ты называешь это опытом, то ладно.
Loki Я называю опыт опытом.
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Thanos Титан был как большинство планет. Слишком много ртов и слишком мало еды. И когда мы столкнулись с вымиранием, я предложил решение.
Dr. Stephen Strange Геноцид.
Thanos Случайным образом. Беспристрастно, одинаково к богатым и бедным. Меня называли сумасшедшим. И то, что я предсказал, сбылось.
Dr. Stephen Strange Поздравляю, ты пророк.
Thanos Я — выживший.
Dr. Stephen Strange Который хочет убить триллионы!
Thanos Со всеми шестью камнями я могу просто щёлкнуть пальцами, и они все перестанут существовать. Я называю это... милосердием.
Dr. Stephen Strange И что дальше?
Thanos Я наконец-то отдохну и встречу рассвет в благодарной вселенной. Самые трудные выборы требуют самых сильных волей.
Dr. Stephen Strange Думаю, ты обнаружишь, что наша воля равна твоей.
Thanos Наша?
[появляются Мстители]
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Mantis Мы прибываем.
Peter Quill Ладно, Стражи, не забываем — это может быть опасно, так что ставим суровые лица.
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Mantis [о Таносе] Смерть следует за ним, как тень.
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Питер Паркер [Питер спасает Тони от того, чтобы его раздавил Обсидиан] Эй, чувак! Как дела, мистер Старк?
Тони Старк Откуда ты вообще взялся, парень?
Питер Паркер Экскурсия в Музей современного искусства!
[его бросает Кул Обсидиан]
Питер Паркер Эээ, что с этим типом, мистер Старк?
Тони Старк Он с другой планеты, пришёл украсть ожерелье у волшебника.
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Thanos Старк.
Tony Stark Ты меня знаешь?
Thanos Знаю. Ты не единственный, кто проклят знанием.
Tony Stark Мое единственное проклятье — это ты.
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Ebony Maw Твои силы ничтожны по сравнению с моими.
Tony Stark Да, но парень видел больше фильмов.
[Железный Человек пробивает дыру в корабле, Эбони Мо выносит в космос, как в кульминации «Чужих»]
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Tony Stark Мы же не виделись давно, да?
Bruce Banner Нет.
Tony Stark Мстители распались. Нам капец.
Bruce Banner Распались? Как группа? Как Битлз?
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Тони Старк [после того, как Древний дал Таносу Камень Времени] Зачем ты это сделал?
Доктор Стивен Стрэндж Теперь мы в конце игры.
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Thor Знаешь, мне 1500 лет. Я убил вдвое больше врагов, чем этот. И каждый из них предпочёл бы убить меня, чем потерпеть неудачу. Я жив только потому, что судьба хочет, чтобы я был жив. Танос — всего лишь последний в длинной череде ублюдков, и он станет последним, кто почувствует мою месть — такова воля судьбы.
Rocket Raccoon Ага. А если ты ошибаешься?
Thor Если я ошибаюсь, тогда... что мне ещё терять?
[Тор уходит]
Rocket Raccoon [бормочет] Ну, я могу потерять многое. Лично я могу потерять многое.
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Peter Parker Нельзя быть дружелюбным соседом Человеком-пауком, если нет самого соседства.
[пауза]
Peter Parker Ладно, это звучит странно, но ты понимаешь, что я хочу сказать.
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[из трейлера]
Steve Rogers Вместе.
Tony Stark Мы проиграем.
Steve Rogers Тогда и это сделаем вместе.
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Дракс [борьба с Плащом Левитации] Умри, смертельное одеяло!
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Питер Паркер [в школьном автобусе] Слушай, нужно отвлечь внимание.
Нед [видит космический корабль] Ё# твою мать. МЫ ВСЕ П***И!
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[Тор стоит над тяжело раненным Таносом]
Thor Я же говорил... ты за это умрёшь.
Thanos [слабо] Нужно было прицелиться в голову.
Thor НЕТ!
[Танос щёлкает пальцами]
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Доктор Стивен Стрэндж [стервается] ТОНИ, другого выхода не было.
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[Грут играет в видеоигру Defender. Питер Квилл обращается к Груту]
Peter Quill Грут, убери эту штуку. Я не хочу повторять... Грут?
Groot [насмешливо] Я есть Грут!
Peter Quill Ого!
Rocket Raccoon Язык!
Mantis Эй!
Drax Вау.
Peter Quill У тебя на себе желудей прилипло, малыш.
Rocket Raccoon С тех пор как ты стал немного сока, ты полный уё#ок.
[оборачивается к Груту, сердито]
Rocket Raccoon Продолжай в том же духе, и я разнесу эту штуку в щепки!
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[Танос держит Гамору]
Питер Квилл Ты её отпустил!
Танос Ах, бойфренд.
Питер Квилл Я бы предпочёл думать, что я — тип, который убивает титанов и на долгосрочной основе зовёт в кровать.
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Thanos Ты силён... но я могу щёлкнуть пальцами... и вас всех не будет.
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Vision [Вандe] Всё в порядке. Ты никогда не сможешь причинить мне боль. Я просто чувствую тебя.
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[из трейлера]
Thanos Когда я закончу, половина человечества останется в живых. В идеальном балансе, как и должно быть... Надеюсь, они тебя запомнят.
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[из трейлера]
Tony Stark [о Таносе] У нас есть одно преимущество: Он идёт к нам... вот это мы и используем.
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Heimdall [молится] Отец всех, пусть Тёмная магия прольётся через меня в последний раз...
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Dr. Stephen Strange Если мы не сделаем свою работу...
Tony Stark А какая у тебя, собственно, работа, кроме как надувать шарики?
Dr. Stephen Strange Защищать твою реальность, придурок.
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Питер Паркер [ловит Мантис] Я тебя поймал!
[ловит Дракса]
Питер Паркер Я тебя поймал! Извини, я не могу запомнить имена.
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[из трейлера]
Тор [врезается в лобовое стекло Милано]
Ракета Дворники! Дворники! Сними их!
Питер Квилл [Внутри Милано, Тор на столе, вокруг него Стражи, а Питер говорит Мантис] Разбуди его.
Мантис [трогает Тора] Разбуди.
[Тор резко вздыхает и просыпается]
Тор [Смотрит на Стражей] Кто вы, чёрт побери?
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Ebony Maw Хранитель Камня, этот болтун говорит от твоего имени?
Dr. Stephen Strange Отнюдь нет, я говорю за себя. Вы вторгаетесь в этот город и на эту планету.
Tony Stark Значит, проваливай, Сквидвард!
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[последние слова]
Nick Fury О, нет... Мать е...
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Tony Stark Ты с Земли?
Peter Quill Я не с Земли, я из Миссури.
Tony Stark Да ну, это же Земля, идиот!
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T'Challa Сегодня мы сражаемся не за одну жизнь... мы сражаемся за все живые.
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Thanos Откуда ты так хорошо знаешь это место?
Красный Череп (Хранитель Камня) Еще в прошлом я искал Камни. Один даже держал в руках. Но он отверг меня, прогнал сюда и теперь я веду других к сокровищу, которым не могу обладать.
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Natasha Romanoff Привет, Брюс.
Bruce Banner ...Нат
Sam Wilson [шёпотом] Неловко.
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Thanos [душит Локи] Воскрешений на этот раз не будет.
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Питер Паркер [видит Мантис] Эй, эй, эй, только не кладите свои яйца в меня!
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Gamora Всю жизнь я мечтала о дне, о моменте, когда ты получишь по заслугам. И я всегда была разочарована. А теперь ты убиваешь и пытаешься звать это милосердием. Вселенная вынесла тебе приговор. Ты просил награду — получил отказ. Ты провалился. Хочешь знать почему? Потому что ты никого и ничего не любишь.
[Танос проливает слезу]
Gamora Серьёзно? Слёзы?
Красный Череп (Хранитель Камня) Они не для него.
Gamora Нет. Это не любовь.
Танос Я однажды отверг свою судьбу. Больше так не могу. Даже ради тебя. Прости, Гамора.
Gamora НЕТ!
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Tony Stark Скажи его имя ещё раз.
Bruce Banner Танос. Он — чума, Тони. Он захватывает планеты. Берёт, что хочет. Уничтожает половину населения. Он прислал Локи. Атака на Нью-Йорк — это его дело.
Tony Stark Вот оно что. Какой у нас временной отрезок?
Bruce Banner Точно не скажешь. У него есть Камни Силы и Пространства. Это уже делает его самым сильным существом во всём космосе. Если он доберётся до всех шести камней, Тони...
Dr. Stephen Strange Он сможет уничтожить жизнь в масштабах, о которых раньше никто не мечтал.
Tony Stark Ты серьёзно только что сказал «о которых раньше никто не мечтал»?
Dr. Stephen Strange Ты серьёзно опираешься на Котёл Космоса?
Bruce Banner [опирается на котёл] Это оно?
Tony Stark [плащ Левитации хлопает Тони] Я это допускаю.
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Tony Stark [к Плащу Левитации] Ты — самый верный элемент гардероба.
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Eitri Ты должен был защитить нас. Асгард должен был защитить нас!
Thor Асгард уничтожен. Эйтри, перчатка. Что ты сделал?
Eitri [садится] На этом кольце жили триста гномов. Я думал, если сделаю то, что он попросил, они будут в безопасности. Я сделал то, что он хотел: устройство, способное контролировать силу Камней. Но он всё равно убил всех. Всех, кроме меня. «Твоя жизнь — твоя», — сказал он. «Но твои руки... Твои руки принадлежат только мне.»
Thor Эйтри, дело не в твоих руках. Каждое оружие, что ты когда-либо создавал — топор, молот, меч — всё это у тебя в голове. Я понимаю, что сейчас кажется, что надежды нет. Поверь мне, я знаю. Но вместе — ты и я — мы можем убить Таноса.
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Rocket Raccoon Ну, если судьба хочет, чтобы ты убил этого гада, тебе понадобится больше, чем один этот дурацкий глаз.
[дает Торгу глаз]
Thor Что это?
Rocket Raccoon Как тебе сказать? Какой-то му#ак проиграл мне спор на Контраксии.
Thor Тебе его глаз отдали?
Rocket Raccoon Нет, он дал мне сто кредитов. А потом я ночью прокрался в его комнату и украл глаз.
Thor Спасибо, милый кролик.
[Тор вставляет глаз]
Rocket Raccoon Ой. Я бы его помыл. Единственный способ, как я смог выкрасть это с Контраксии — это через...
[на корабле зазвучал сигнал]
Rocket Raccoon Эй, мы на месте.
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Thanos Сегодня я потерял больше, чем ты можешь себе представить, но сейчас не время оплакивать. Сейчас нет времени вовсе.
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[Тор появляется с Дробилой]
Bruce Banner [смеётся от радости] Вы теперь все мертвы!
Thor [бросается в бой] Приведите мне ТАНОСА!
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Наташа Романофф [Относится к Глейву] Где твой другой друг?
Проксима Полночь Он заплатит своей жизнью за твою. Танос получит этот камень.
Стив Роджерс Этого не случится.
Т’Чалла Вы сейчас в Ваканде. Танос получит только пыль и кровь.
Проксима Полночь У нас крови хоть отбавляй.
Баки Барнс [после того, как они уходят] Они сдались?
Стив Роджерс Не совсем.
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Stonekeeper То, что ты ищешь, лежит прямо перед тобой. Как и то, чего ты боишься.
Thanos [на краю обрыва] Что это?
Stonekeeper Цена. Камень Души занимает особое место среди Камней Бесконечности. Можно сказать, это своего рода мудрость.
Thanos Скажи, что ему нужно.
Stonekeeper Чтобы тот, кто владеет им, понял его силу, камень требует жертву.
Thanos Какую?
Stonekeeper Чтобы получить камень, ты должен потерять то, что любишь. Душа за душу.
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Eitri Чёрт.
Rocket Raccoon «Чёрт»? Что значит «чёрт»?
Eitri Механизм повреждён.
Thor Что?
Eitri С ирисом закрытым, я не могу нагреть металл.
Thor Сколько времени потребуется, чтобы нагреть?
Eitri Пару минут, может больше. Почему?
Thor Я буду держать его открытым.
Eitri Это самоубийство.
Thor Так же, как идти против Таноса без этого топора.
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Secretary of State Thaddeus Ross Нет никаких вестей от Вижена?
James Rhodes Спутники потеряли его где-то над Эдинбургом.
Secretary of State Thaddeus Ross На украденном Куинджете с четырьмя из самых разыскиваемых преступников в мире.
James Rhodes Знаете, они преступники только потому, что вы так решили, сэр.
Secretary of State Thaddeus Ross Боже мой, Родс. Твой талант в вранье может посоревноваться с моим.
James Rhodes Если бы не эти соглашения, Вижен был бы прямо здесь.
Secretary of State Thaddeus Ross Я помню твою подпись на тех бумагах, полковник.
James Rhodes Верно. Думаю, я за это уже расплатился.
Secretary of State Thaddeus Ross Передумал?
James Rhodes Нет.
[Роджерс, Романофф и Вижен входят в комнату]
Steve Rogers Господин секретарь.
Secretary of State Thaddeus Ross У тебя есть наглость, это я признаю.
Natasha Romanoff Тебе бы сейчас не помешала такая же.
Secretary of State Thaddeus Ross Мир горит, а ты думаешь, что всё простилось?
Steve Rogers Я не ищу прощения и уже давно перестал спрашивать разрешения. Земля только что потеряла своего лучшего защитника, и мы здесь, чтобы сражаться. Если хочешь стать у нас на пути — сразимся и с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark [Брюсу Бэннеру] Вот и всё? К этому всё и шло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T'Challa Ваканда навсегда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
On-Set Proxima Midnight Он умрёт один, как и ты.
Natasha Romanoff Она не одна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Т’Чалла [Окойе] Вставай, генерал, вставай! Здесь не место умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange Пощади его, и я отдам тебе камень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Thor Что-то явно не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers [Тору] Новая причёска?
Thor Похоже, ты скопировал мою бороду. Кстати, это мой друг — дерево.
Groot Я есть Грут!
Steve Rogers Я — Стив Роджерс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мэнтис кладёт руку на Таноса]
Mantis [в шоке] Он страдает... он скорбит...
Drax Что этому ЧУДОВИЩУ есть зачем скорбеть?
Nebula Гамора. Он отправился с ней на Вормир и вернулся с Камнем Души, а это значит...
Peter Quill [в ярости] Мудак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Больше мощности, Кролик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M'Baku Это может стать концом Ваканды.
Okoye Тогда мы сделаем это самым благородным концом в истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wanda Maximoff [к Вижену] Ты в порядке?
Vision [Кричит от боли]
Wanda Maximoff Что случилось?
Vision Он здесь.
Steve Rogers Все на позиции, приближается враг.
Bruce Banner Кэп, это он.
Steve Rogers Смотри в оба. Будь начеку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor [Тану] Что ты наделал? Что ты наделал?
Steve Rogers Куда он делся? Тор? Куда он делся?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Танос [предлагает чашку пудинга] Думал, ты можешь проголодаться.
[Гамора смотрит на чашку, потом швыряет её в трон Таноса]
Гамора Я всегда ненавидела этот стул.
Танос Об этом мне не раз говорили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thanos Самые трудные решения требуют самой сильной воли.
Dr. Stephen Strange Вы увидите, что наша воля равна вашей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ebony Maw Слушайте меня и радуйтесь. Вы умрёте от рук детей Таноса. Будьте благодарны, что ваши бессмысленные жизни сейчас...
Tony Stark Извините! Земля сегодня закрыта. Лучше собирайтесь и уходите отсюда.
Ebony Maw Хранитель Камня. Этот болтун говорит от вашего имени?
Dr. Stephen Strange Конечно нет, я говорю за себя. Вы вторгаетесь в этот город и на эту планету.
Tony Stark Он говорит — проваливай, Сквидвард!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange [Тони Старку] Если придется выбирать между тобой, ребёнком и Камнем Времени — я не задумываясь дам умереть любому из вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thanos [после жестокой схватки с несколькими Стражами Галактики и Мстителями, им удаётся рассечь щёку Таноса] Всё это — ради капли крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce Banner У Таноса самая большая армия во Вселенной. И он не остановится, пока не... не заберёт... камень Вижена.
Natasha Romanoff Тогда нам нужно его защитить.
Vision Нет, нам нужно его уничтожить. Я много думал об этом существе в своей голове, о его природе. И о составе. Думаю, если подвергнуть его воздействию достаточно мощного источника энергии, похожего на его собственную подпись, возможно... его молекулярная структура разрушится.
Wanda Maximoff И ты вместе с ним. Я не хочу этого разговора.
Vision Уничтожение камня — единственный способ быть уверенным, что Танос не доберётся до него.
Wanda Maximoff Это слишком высокая цена.
Vision Заплатить её можешь только ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker [Висим снаружи на космическом корабле Кью] О, Боже! Надо было остаться в автобусе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Прощайте и удачи, идиоты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange Тони... другого выхода не было.
[превращается в пыль и развевается]
Peter Parker Мистер Старк? Мне плохо.
[смотрит на руки]
Tony Stark Ты в порядке.
Peter Parker Я не-не знаю, что происходит. Я... Спаси меня, спаси!
[падает на Тони Старка, держится за него, начинает плакать]
Peter Parker Я не хочу уходить. Я не хочу уходить, мистер Старк. Пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу уходить. Я не хочу уходить...
[падает на землю, рядом с Тони]
Peter Parker Прости...
[превращается в пыль и развевается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nebula Он сделал это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thanos [Гаморе] Ты сильная. Я — щедрый. Но я никогда не учил тебя врать. Вот почему у тебя это плохо получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange Простое заклинание, но весьма эффективное.
Ebony Maw Тогда сниму его с твоего трупа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Skull (Stonekeeper) Добро пожаловать, Танос, сын Аларса. Гамора, дочь Таноса.
Thanos Вы нас знаете?
Red Skull (Stonekeeper) Это мое проклятие — знать всех, кто сюда приходит.
Thanos Где Камень Душ?
Red Skull (Stonekeeper) Ты должен знать — он требует ужасной цены.
Thanos Я готов.
Red Skull (Stonekeeper) Так думаем в начале все. Но все мы ошибаемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eitri Понимаешь, парень? Ты сейчас получишь всю мощь звезды. Это тебя убьёт.
Thor Только если я умру.
Eitri Да. Вот что значит убить тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гамора [Питеру] Ты обещал. Ты обещал!
Танос [Гаморе] О, дочка. Ты слишком многого от него ждёшь.
[Питеру]
Танос Она просила, правда?
Танос Сделай это.
[толкает Гамору вперёд]
Танос Сделай это!
Питер Квилл [Гаморе] Я же говорил тебе идти направо!
Гамора [Питеру] Я люблю тебя больше всего на свете.
Питер Квилл Я тоже тебя люблю.
🧡
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🥺
🤔
🥱
[во время битвы в Ваканде, после того как Рокет и Баки объединились]
Rocket Raccoon Сколько за пушку?
Bucky Barnes Не продаётся.
Rocket Raccoon Ладно, а сколько за руку?
[Баки уходит]
Rocket Raccoon А я эту руку возьму.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Вау. Ты чертовски преданная штука.
Peter Parker Да, раз уж заговорили о преданности...
[Тони Старк поворачивается к Питеру Паркеру]
Peter Parker Я знаю, что ты мне скажешь.
Tony Stark Тебе тут не место.
Peter Parker Я собирался пойти домой.
Tony Stark Я не хочу этого слышать.
Peter Parker Но было так далеко падать, и я просто подумал...
Tony Stark А теперь я это услышу.
Peter Parker И этот костюм, кстати, чертовски продвинутый. Так что, если уж на то пошло, это твоя вина, что я здесь.
Tony Stark Что ты только что сказал?
Peter Parker Я беру свои слова назад.
🧡
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🥱
Bruce Banner [Обсидиону, в броне Халкбастера] О, нет, только не здесь. Это не будет как в Нью-Йорке, дружище. Этот костюм уже отдубасил Халка по полной.
🧡
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🥺
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🥱
Dr. Stephen Strange О, да. Ты гораздо больше похож на Таноса.
Thanos Полагаю, Моу мёртв. Этот день забирает многое, но он выполнил свою задачу.
Dr. Stephen Strange Можешь пожалеть об этом. Он столкнул тебя лицом к Лорду Магии.
Thanos Куда ты думаешь он тебя привёл?
Dr. Stephen Strange Дай угадаю, домой?
Thanos Да, домой... и это было прекрасно. Титан был как большинство планет. Когда мы столкнулись с вымиранием, я предложил решение.
Dr. Stephen Strange Геноцид.
Thanos Меня называли сумасшедшим.
Dr. Stephen Strange Поздравляю, ты пророк.
Thanos Я — выживший.
Dr. Stephen Strange Который хочет убить триллионы.
Thanos Со всеми шестью камнями я просто щёлкну пальцами — и всё исчезнет. Я называю это милосердием.
Dr. Stephen Strange И что потом?
Thanos Я наконец отдохну и увижу восход на благодарной вселенной. Самые тяжёлые решения требуют самой сильной воли.
Dr. Stephen Strange Думаю, ты найдёшь нашу волю равной твоей.
Thanos Нашу?
Tony Stark [С силой бросает гигантский валун в Таноса] Пустяковое дело, Квилл.
Peter Quill Да, если твоя цель была его разозлить!
[Начинается битва]
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Гамора [Квиллу] Клянись, если Танос придёт за мной, ты меня убьёшь. Клянись на своей матери.
🧡
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Thor Я же говорил — за это ты умрёшь.
Thanos Тебе... надо было попасть в голову.
🧡
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Rocket Raccoon Давай, зацени, космические псы!
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[Танос убивает Хеймдалля]
Thor За это ты умрёшь!
Ebony Maw [заткнул Торa] Тшш.
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Bruce Banner Танос идёт... Он идёт.
Dr. Stephen Strange Кто?
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Thor Приведите Таноса!
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Thanos [Танос отражает удар Доктора Стрэнджа] Ты полон трюков, волшебник.
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[Небула вступает в бой с Таносом]
Thanos Ну, ну.
Nebula Тебе следовало меня убить.
Thanos Пустая трата деталей!
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Thor Семья — это сложно. Перед смертью отец рассказал, что у меня есть сестра, которую он запер в аду. Потом она вернулась домой и воткнула мне нож в глаз. Пришлось её убить. Такова жизнь, наверное. Всё крутится по кругу... Я понимаю твою боль.
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Gamora's Mother Тшш. Мы будем в безопасности
Young Gamora [Выстрелы над головой, и Гамора кричит]
Ebony Maw [Армия Читаури Таноса загоняет народ Зехоборей] Выбери сторону или умри. Одна — откровение, другая — честь, известная лишь немногим.
Thanos [маленькой Гаморе] Что случилось, малышка?
Young Gamora Моя мама. Где моя мама?
Thanos Как тебя зовут?
Young Gamora Гамора.
Thanos Ты отличный боец, Гамора. Подойди, я помогу тебе.
[Уводит Гамору подальше от людей, которых загоняют]
Thanos Смотри.
[Достает двусторонний складной нож]
Thanos Красиво, да?
[Балансирует нож на указательном пальце]
Thanos Идеально сбалансировано, как и всё должно быть. Слишком много с одной стороны — и другая...
[Протягивает нож Гаморе]
Thanos Вот, попробуй.
Ebony Maw [Одной половине народа Зехоборей, которых готовятся истребить Читаури] Идите с миром и встретитесь со своим Создателем.
Thanos [Гамора оборачивается, чтобы понять, что происходит] Угу-угу, сосредоточься. Вот, получилось.
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🥺
🤔
🥱
Peter Quill Я снесу эту твою чёртову шишку с лица.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Bruce Banner Вау.
Shuri Структура полиморфна.
Bruce Banner Верно. Мы... нам пришлось присоединять каждый нейрон по отдельности... не по порядку.
Shuri Почему ты просто не запрограммировала синопсис так, чтобы он работал коллективно?
Bruce Banner [когда Вижн с интересом обращает внимание на Баннера] Потому что мы... не... подумали об этом?
Shuri Уверена, ты сделала всё, что могла.
Wanda Maximoff Сможешь?
Shuri Да. Но здесь более двух триллионов нейронов. Любое несовпадение может вызвать цепную реакцию сбоев.
[к Т'Чалле]
Shuri Понадобится время, брат.
Steve Rogers Сколько?
Shuri Столько, сколько ты сможешь дать.
[Сигнал тревоги, Окойе сообщает, что что-то вошло в атмосферу]
Sam Wilson Кэп, у нас тут ситуация.
Bucky Barnes [Корабли ударяются о невидимый барьер над Вакандой] Блин, как я люблю это место.
James Rhodes Не начинайте праздновать, ребята. Снаружи купола идут новые силы!
Vision Слишком поздно. Нам нужно уничтожить Камень сейчас же.
Natasha Romanoff Вижн, возвращайся на стол.
T'Challa Мы их задержим.
Steve Rogers Ванда. Как только этот камень выйдет из его головы, взрывай его в пух и прах.
Wanda Maximoff Сделаю.
T'Challa Эвакуируйте город, включайте все средства обороны и обеспечьте этому человеку щит.
[указывает на Стива]
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🥱
Tony Stark Если ещё одну луну в меня запустишь, я сорвусь.
Thanos Старк!
Tony Stark Ты меня знаешь?
Thanos Ты не единственный, кого обременило знание.
Tony Stark Моё единственное проклятие — это ты.
🧡
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🥺
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🥱
[первые реплики]
Asgardian Distress Call Это корабль беженцев из Асгарда «Стейтсмен». Мы подвергаемся атаке. Повторяю, на нас напали. Двигатели отключены, жизнеобеспечение отказывает. Просим помощи у любого судна в зоне досягаемости. Мы в 22 прыжках от Асгарда. Наш экипаж — семьи асгардцев. Солдат у нас почти нет. Это не военный корабль. Повторяю, это не военный корабль!
🧡
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🥱
T'Challa Вставай, генерал. Вставай! Здесь не место умирать.
Okoye [наблюдая как Т'Чалла рассыпается на пепел] Хезво?
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🥱
[удалённая сцена]
Танос Когда ты ушла от меня много лет назад, я позволил этому случиться. Ты не думала, что смогла сбежать? Дочь, я воспитал тебя гораздо умнее.
Гамора Я не твоя дочь! Ты меня не воспитывал, ты меня похитил, сделал сиротой и заточил! Всё, что я в себе ненавижу, — от тебя.
🧡
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🥱
[Стив, Наташа, Сэм, Ванда и Вижн прибывают в комплекс Мстителей]
Steve Rogers Мистер секретарь.
Secretary of State Thaddeus Ross У тебя есть наглость, признаю.
Natasha Romanoff Тебе бы сейчас не помешала.
Secretary of State Thaddeus Ross Весь мир горит, а ты думаешь, что всё прощено?
Steve Rogers Я не ищу прощения и давно перестал спрашивать разрешения. Земля только что потеряла своего лучшего защитника, так что мы здесь, чтобы сражаться. Если хочешь встать у нас на пути — будем сражаться и с тобой.
Secretary of State Thaddeus Ross Арестуйте их.
James Rhodes Уже занимаюсь.
[Выключает голограмму]
James Rhodes . Это военный трибунал. Рад тебя видеть, Кэп.
Steve Rogers И тебя тоже, Родни.
Natasha Romanoff Эй.
James Rhodes Ну что ж, вы, ребята, выглядите просто ужасно. Должно быть, это были тяжелые пару лет.
Sam Wilson Да, отели были далеко не пятизвёздочные.
Bruce Banner Мне кажется, ты отлично выглядишь. Да, я вернулся.
Natasha Romanoff Привет, Брюс.
Bruce Banner Нэт.
Sam Wilson Неловко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocket Raccoon Это же Танос, о котором мы говорим. Он самый крутой из всех.
Thor Ну, он никогда не дрался со мной.
Rocket Raccoon Дрался, дрался.
Thor Он никогда не дрался со мной дважды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Квилл [Рокету] Для протокола, я знаю, что ты едешь в Нидавеллир только потому, что там нет Таноса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Ладно, парень, теперь ты Мститель...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Давай. У нас тут ситуация. Видишь его внизу? У него проблемы. Какой план? Вперёд.
Peter Parker Эм. Ладно, ладно... э... Ладно. Ты когда-нибудь видел очень старый фильм "Чужие"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Proxima Midnight Он умрёт один, как и ты.
Natasha Romanoff Она не одна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Quill Отпусти её, Гримас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange Простое заклинание, но очень крепкое.
Ebony Maw Тогда я сниму его с твоего трупа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Спойлер]
[Тони и Питер пытаются снять Перчатку с руки Таноса, пока Мантис контролирует его разум]
Питер Квилл Не так силён теперь, а? Где Гамора?
Танос Моя Гамора...
Питер Квилл Да ну нафиг! Где она?
Мантис Он в агонии.
Питер Квилл Хорошо.
Мантис Он... он скорбит.
Дракс Чего этому ЧУДОВИЩУ скорбеть?
Небула Гамора.
Питер Квилл [оборачивается к Небуле в недоумении] Что?
Небула Он отвёз её на Вормир. Вернулся с Камнем Души... а её — нет.
Тони Старк Слушай, Квилл, тебе сейчас надо успокоиться. Понял? Не... не вмешивайся, мы почти сняли это!
Питер Квилл Скажи, что она врёт.
[Танос не отвечает]
Питер Квилл УБЛЮДОК! Скажи, что ты не сделал этого!
Танос Я... должен был.
Питер Квилл [задыхаясь] Нет, ты не мог... Ты не мог.
[начинает бить Таноса]
Питер Квилл НЕТ, ТЫ НЕ МОГ!
🧡
👏
🥺
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🥱
Thanos Ты заслужил моё уважение, Старк. Когда я закончу, половина человечества всё ещё будет жива. Надеюсь, они тебя запомнят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Quill Я тоже чувствую твою боль, потому что... Ну, это не соревнование, но я многое пережил. Мой отец убил мою мать. А потом мне пришлось убить отца. Это было тяжело. Наверное, даже тяжелее, чем убить сестру. Плюс ко всему, я вышел с обоими глазами, что было...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джеймс Родс [ищет Сэма, он исчез] Сэм? Сэм, ты где?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Танос [Гаморе] Ты сильная. Я — щедрый... я. Но я никогда не учил тебя врать. Вот почему у тебя это так плохо получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Natasha Romanoff Мы не хотим тебя убивать, но сделаем это
Proxima Midnight У тебя больше не будет такого шанса
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Железный человек [видит пролетающего Доктора Стрэнджа] Малыш, это волшебник. Лезь на него.
Человек-паук Я на нём!
[Человек-паук летит за Доктором Стрэнджем, которого преследует Эбони Мо. Эбони Мо использует свои силы, чтобы бросить рекламный щит в Человека-паука, сбивая его с ног, но тот быстро встаёт]
Человек-паук Не круто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брюс Бэннер [армии Таноса после прибытия Тора в Ваканду] Ха! Теперь вы все по##ны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thanos Сегодня я потерял больше, чем ты можешь представить, но сейчас не время оплакивать. Сейчас — не время вовсе
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vision Лезвие. Оно не дало мне пройти сквозь.
Wanda Maximoff Это вообще возможно?
Vision Не должно быть. Мои системы отказывают. Я начинаю думать... что нам стоило остаться в кровати.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eitri Понимаешь, парень, ты принимаешь на себя всю мощь звезды. Это тебя убьёт.
Thor А если я умру?
Eitri Да, именно это и значит — умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дракс [кричит] ТАНОС!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange Простое заклинание, но очень прочное.
Ebony Maw Тогда я сниму его с тебя... с трупа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ebony Maw Слушайте меня... и радуйтесь. У вас была честь быть спасёнными Великим Титаном... Вы думаете, это страдание... Нет. Это спасение... Весы вселенной, склонённые к балансу благодаря вашей жертве... Улыбайтесь, ведь даже в смерти вы стали детьми Таноса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T'Challa Сегодня мы сражаемся не за одну жизнь. Мы сражаемся за всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Ээ, мистер Старк? Меня поднимают!
🧡
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🥺
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🥱
Ebony Maw За всё время службы Таносу я ни разу его не подводил. Если я вовремя прибуду на место нашей встречи, да ещё и с Камнем Времени, прилипшим к твоей слегка раздражающей персоне, последует... расплата.
🧡
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🥺
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🥱
Groot [исчезает] Я Грут.
Ракета Нет, Грут... нет, нет, нет, нет! О... Грут. Нет...
[Грут полностью исчезает]
🧡
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🥺
🤔
🥱
Bruce Banner [надевает пиджак] Нам стоит поклониться?
James Rhodes Да, он король.
Steve Rogers [к Т'Чалле] Кажется, я всегда тебе за что-то благодарен.
[Т'Чалла улыбается]
Bruce Banner [прочищает горло, кланяется Т'Чалле]
James Rhodes Что ты делаешь?
T'Challa [улыбается] Э-э, у нас так не принято.
T'Challa Так чего ждать от штурма?
Bruce Banner Эм, сэр, сэр, думаю, стоит ждать очень крупного штурма.
Natasha Romanoff [к Т'Чалле] Как обстоят дела?
T'Challa У тебя будет моя королевская стража, племя на границе, Дора Миледжи и...
Bucky Barnes [улыбается] Почти стабильный сотлетний мужик.
Steve Rogers [улыбается, обнимает Баки] Как поживаешь, Бак?
Bucky Barnes [улыбается] О, неплохо для конца света.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Стив, Наташа, Сэм, Ванда и Вижен прибывают в комплекс Мстителей]
Steve Rogers Мистер секретарь.
Secretary of State Thaddeus Ross У тебя хватает наглости, это я признаю.
Natasha Romanoff Тебе бы сейчас самой не помешало немного наглости.
Secretary of State Thaddeus Ross Мир горит, а ты думаешь, что всё прощено?
Steve Rogers Я не ищу прощения и давно перестал спрашивать разрешения. Земля только что потеряла своего лучшего защитника, и мы здесь, чтобы сражаться. Если хочешь встать у нас на пути — мы с тобой тоже разберёмся.
Secretary of State Thaddeus Ross Арестуйте их.
James Rhodes Уже занимаюсь.
[Выключает голограмму]
James Rhodes Это военный трибунал. Рад видеть тебя, Кэп.
Steve Rogers И я тебя, Родни.
Natasha Romanoff Эй.
James Rhodes Да уж. Вы выглядите просто ужасно. Видимо, пару лет были не из лёгких.
Sam Wilson Да. Отели не особо шикарные были.
Hulk Мне кажется, вы отлично выглядите. Да, я вернулся.
Natasha Romanoff Привет, Брюс.
Hulk Нэт.
Sam Wilson Неловко как-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers [разговаривает с Тором на поле боя] Новая стрижка?
Thor Вижу, ты скопировал мою бороду.
[Грут протыкает несколько Бегунов своей рукой]
Thor О, кстати, это мой друг — Дерево.
Groot Я есть Грут.
Steve Rogers Я — Стив Роджерс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Stephen Strange Ни в коем случае нельзя приносить Камень Времени Таносу. Думаю, ты не совсем понимаешь...
Tony Stark Что?
Dr. Stephen Strange ...что здесь поставлено на карту.
Tony Stark Нет, ты не понимаешь, что Танос уже шесть лет в моей голове. С тех пор, как он прислал армию в Нью-Йорк, и теперь он вернулся. И я не знаю, что делать. Так что я не уверен, лучше ли сражаться с ним на нашей территории или на его, но ты видел, что они сделали, на что способны. По крайней мере, на его территории он этого не ожидает. Значит, мы пойдём к нему в гости. Доктор, вы со мной согласны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corvus Glaive [Вижену] Отдай камень — и она останется жива.
[Вижен сбивает его в воздухе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Окойе [идут вместе с Т’Чаллой] Королевская стража и Дора Милай уже предупреждены.
Т’Чалла А пограничное племя?
Окойе Те, кто остался.
Т’Чалла Передай весточку и Джабари. М’Баку любит хорошую драку.
Окойе А как насчёт этого?
Т’Чалла Он может устать от войны, но Белый Волк достаточно отдыхал.
Бакки Барнс [они доходят до места. Стражи ставят кейс и открывают его. Бакки Барнс подходит и осматривает содержимое — новый металлический протез руки] Где драка?
Т’Чалла В пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Rhodes Что это? Что, чёрт возьми, происходит?
Steve Rogers О, Боже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce Banner [их слишком много!] Их слишком много!
[Бифрост внезапно появляется на поле боя, отбрасывая нескольких Погромщиков. Молниеносно из луча появляется Штормбрейкер и прорезает Погромщиков. Он возвращается в руку Тора, который выходит из Бифроста вместе с Ракетой и Грутом. Мстители и армия Ваканды смотрят с изумлением и восхищением. Брюс поднимает лицевую панель своего доспеха]
Bruce Banner [смеётся] Вы, ребята, теперь в полной жопе!
[Чёрный орден смотрит с лёгким беспокойством]
Thor ПРИВЕДИТЕ МНЕ ТАНОСА!
[он, Ракета и Грут мчатся на армию. Тор взмывает ввысь и с силой опускает Штормбрейкер, отбрасывая Погромщиков]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Танос [после того, как Алый Ведьмак уничтожает Вижена] Я понимаю тебя, дитя моё. Лучше всех.
Алая Ведьма [горько] Ты никогда не смогла бы.
[Танос наклоняется и нежно гладит её по голове]
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Spider-Man [спасая Железного Человека от Кула Обсидиана] Эй, чувак. Как дела, мистер Старк?
Iron Man Откуда ты взялся, парень?
Spider-Man Экскурсия в Музей современного искусства.
[Кул Обсидиан хватает Человека-паука и бросает его прочь, но он тут же возвращается на паутине]
Spider-Man Эм, в чём проблема у этого парня, мистер Старк?
Iron Man Он с другой планеты. Пришёл украсть ожерелье у волшебника.
[Кул Обсидиан хватает Человека-паука своим цепным молотом, раскручивает и бросает прочь. Потом кидает такси в Железного Человека, но тот уворачивается. Человек-паук ловит такси паутиной и швыряет прямо на Кула Обсидиана]
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Thor Нигде.
Mantis Он должен куда-то идти.
Peter Quill Нет, нет. Нигде? Это место, мы там были. Там отстой.
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Питер Паркер [Тони спасает Питера, отправляя ему костюм 17:A из штаба Мстителей в космос] Мистер Старк, здесь пахнет новой машиной!
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Thor Туда, куда нам надо, — Нидавellir.
Drax Это выдуманное слово.
Thor Все слова выдуманные.
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Iron Man [пытается придумать план] От Флэша Гордона нам никакой помощи не дождаться.
Star-Lord Флэш Гордон? Кстати, это комплимент. Не забывай, что я наполовину человек. Значит, пятьдесят процентов меня — тупые, а это сто процентов тебя.
Iron Man Твоя арифметика меня просто убивает.
Mantis Извините, а ваш друг часто так делает?
[Стрэндж сидит по-турецки в воздухе, используя силу Камня Времени. Тони подбегает к нему, когда тот опускается]
Iron Man Стрэндж? Всё нормально? Ты вернулся. Ты в порядке.
Spider-Man Эй, что это было?
Doctor Strange Я заглянул в будущее, чтобы увидеть альтернативные варианты. Все возможные исходы предстоящей битвы.
Star-Lord Сколько всего увидел?
Doctor Strange Четырнадцать миллионов шестьсот пять.
Iron Man Сколько из них мы выиграли?
[долгая пауза]
Doctor Strange Одна.
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Natasha Romanoff [Обращаясь к Глейву] Где твой другой друг?
Proxima Midnight Он заплатит своей жизнью за твою. Танос получит этот камень.
Steve Rogers Этого не случится.
T'Challa Вы теперь в Ваканде. У Таноса будет только пыль и кровь.
Proxima Midnight Крови у нас предостаточно.
Bucky Barnes Они сдаются?
Steve Rogers Не совсем.
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Ebony Maw [смотрит на Железного Человека] Твои силы ничтожны по сравнению с моими.
Iron Man Да, но этот парень видел больше фильмов.
[он стреляет ракетой в стену, пробивая её. Эбони Мо мгновенно затягивает в космос. Стрэндж тоже начинает затягиваться. Плащ Левитации пытается его спасти, но тот ускользает из его хватки. Человек-паук выпускает паутину и пытается подтянуть Стрэнджа, но кусок металла, за который он держится, ломается. Пока их тянет к отверстию, броня Человека-паука выпускает искусственные паучьи лапы и не даёт им упасть.]
Spider-Man Да! Погоди, а что это?
[он тянет Стрэнджа обратно, пока Железный Человек запечатывает дыру. Тело Эбони Мо уносит в космос.]
Spider-Man [протягивает руку к Плащу Левитации] Эй, мы ещё не знакомы.
[Плащ смотрит на него, а потом возвращается к Стрэнджу.]
Spider-Man Круто.
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Bruce Banner [обсуждают ситуацию] Нужна вся команда. Где Клинт?
Black Widow После всей этой ситуации с соглашениями он и Скотт заключили сделку. Это было слишком тяжело для их семей. Они под домашним арестом.
Bruce Banner Кто такой Скотт?
Steve Rogers Скотт Лэнг. Человек-муравей.
Bruce Banner Человек-муравей и Человек-паук?
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Falcon [видя, как нападают на Вижена] Ребята, у нас тут ситуация с Виженом!
Steve Rogers Кто-нибудь, помогите Вижену!
Bruce Banner [летит к нему] Я его подхвачу!
Scarlet Witch Иду.
[Проксима Миднайт внезапно сбивает её с ног и катает по земле]
Proxima Midnight Он умрёт в одиночестве. Как и ты.
Black Widow Она не одна.
[Вдова и Окойе окружают Проксиму с обеих сторон]
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Mantis Смерть следует за ним, словно тень...
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Bruce Banner Вижн где-то там, с Камнем Разума, и нам нужно найти его сейчас.
Tony Stark Да, вот в чём дело.
Bruce Banner Что ты имеешь в виду?
Tony Stark Две недели назад Вижн отключил передатчик. Он офлайн.
Bruce Banner Что?
Tony Stark Да.
Bruce Banner Тони, ты опять потерял какого-то супер-бота?
Tony Stark Я его не потерял. Он больше, чем просто бот. Он развивается.
Dr. Stephen Strange Ну и кто тогда может найти Вижна?
Tony Stark [тихо] Чёрт.
[громче]
Tony Stark Наверное, Стив Роджерс.
Dr. Stephen Strange О, супер.
Tony Stark Может быть.
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Tony Stark Мы с Кэпом сильно поссорились. Мы не разговариваем.
Bruce Banner Тони, послушай меня. Тора больше нет. Танос идёт. Неважно, с кем ты говоришь или нет.
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Doctor Strange [после того, как Танос рассказывает о падении Титана] Поздравляю, ты пророк.
Thanos Я — выживший.
Doctor Strange Который хочет уничтожить триллионы.
Thanos Со всеми шестью камнями я могу просто щёлкнуть пальцами. И их всех не станет. Я называю это милосердием.
Doctor Strange А потом что?
Thanos Я наконец-то успокоюсь и встречу рассвет в благодарной вселенной. Самые трудные решения требуют самой сильной воли.
Doctor Strange Думаю, ты найдёшь, что наша воля равна твоей.
Thanos Наша?
[Железный человек сбрасывает на него колонну сверху]
Iron Man Пустяковое дело, Квилл.
Star-Lord Да, если твоя цель — разозлить его.
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Rocket Raccoon [сражаются с силами Таноса в Ваканде] Давай, забирайте, космические псы!
[когда к ним приближаются ещё Внедорожники, Баки подхватывает Рокета и размахивает им, оба стреляют из оружия]
Rocket Raccoon Давай! Забирайте! Забирайте! Забирайте! Давай, забирайте!
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James Rhodes [после воссоединения с остальными Мстителями] Вау, вы, ребята... ну и вид. Видно, что последние пару лет были тяжёлыми.
Falcon Да, ну, отели тут вряд ли были пятизвёздочными.
Bruce Banner Эээ, ты отлично выглядишь.
[он выходит на свет]
Bruce Banner Да, я вернулся.
Black Widow Привет, Брюс.
Bruce Banner Нат.
[долгая пауза]
Falcon Неловко как-то.
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Star-Lord [после того, как Танос захватывает Гамору] Отпусти её, Угрюмый!
Gamora Питер...
Star-Lord Я же сказал тебе повернуть направо.
Gamora Сейчас? Серьёзно?
Star-Lord [Таносу] Отпусти её!
Thanos Ах, бойфренд.
Star-Lord Считаю себя скорее убийцей Титанов и долгосрочной связью для тел. Отпусти. Её. Сейчас.
Gamora Питер.
Star-Lord Я тебе щёку снесу.
Gamora Питер. Не он.
[Квилл колеблется]
Gamora Ты обещал. Ты обещал.
[он неохотно целится в неё из бластера]
Thanos О, дочь моя. Ты слишком много от него ждёшь.
[поворачивается к Квиллу]
Thanos Она просила, не так ли? Сделай.
[Он толкает Гамору прямо перед собой]
Thanos Сделай!
Star-Lord [Гаморе] Я же сказал тебе повернуть направо...
Gamora Я люблю тебя больше всего на свете.
Star-Lord Я тоже люблю тебя.
[они оба закрывают глаза, Квилл нажимает на курок, но вместо выстрела появляются только пузыри — заслуга Камня Реальности]
Thanos Ты мне нравишься.
[телепортируется вместе с Гаморой]
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Скарлетт Ведьма [проверяет Вижена] Ты в порядке?
[Камень Разума начинает светиться, Вижен стонет от боли]
Вижен Он здесь.
[начинает дуть ветер]
Стив Роджерс Все на свои позиции. Идут на нас
[все озираются с тревогой]
Черная Вдова Что за х?
[в лесу открывается портал. Танос выходит из него и пристально смотрит на героев]
Брюс Бэннер Кэп. Это он.
Стив Роджерс [активирует щит] Смотри в оба. Будь начеку.
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Человек-паук [атакуют Таноса через серию порталов] Волшебство! Больше волшебства! Волшебство с ударом! Волшебство с...
[Танос хватает его и швыряет на землю]
Танос Насекомое!
[бросает его в Доктора Стрэнджа]
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Tony Stark Повтори его имя.
Bruce Banner Танос. Это напасть, Тони, он захватывает планеты, забирает, что хочет, уничтожает половину населения. Он послал Локи!... нападение на Нью-Йорк — это он!
Tony Stark Вот оно... какой у нас временной поток?
Bruce Banner Точно не скажешь. У него есть Камни Силы и Пространства, это уже делает его самым сильным существом во всей вселенной, а если он соберет все шесть камней, Тони...
Dr. Stephen Strange Он сможет уничтожить жизнь в масштабах, о которых и не мечтали.
Tony Stark Ты серьёзно только что сказал «о которых и не мечтали»?
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[Кэп, Вдова и Сокол пришли на помощь Вижну, чтобы защитить его от Черного Орденa. Сокол атакует Проксиму Миднайт в воздухе и сбивает ее в соседнюю комнату. Затем он стреляет мини-ракетами в Корвуса Глейва, который их отражает. Кэп бросает копье Миднайт Вдове. Она использует его, чтобы атаковать Глейва, серьезно раня его, пронзая грудь, переворачивая его и отпинывая. Проксима призывает копье обратно, затем бросается на Вдову с намерением убить ее. Кэп хватает оружие Глейва и блокирует удар Миднайт. После дуэли с Кэпом и Вдовой, Миднайт отбрасывает Сокол, который держит ее и Глейва на прицеле.]
Проксима Миднайт [Глейву] Вставай.
Корвус Глейв Не могу.
Черная Вдова Мы не хотим тебя убивать, но сделаем это.
Проксима Миднайт У тебя больше не будет такого шанса.
[их корабль их телепортирует]
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Thanos Я знаю, что значит проигрывать. Чувствовать всей душой, что ты прав... но всё равно потерпеть неудачу.
Thanos Это страшно. Ноги словно желе. Но скажи мне, к чему всё это? Бояться, убегать... судьба всё равно придёт. И вот она здесь. Или, точнее... я — судьба.
Thor Ты слишком много болтаешь.
Thanos Тессеракт. Или голова твоего брата. Думаю, у тебя есть предпочтения.
Loki О, у меня есть. Убивай.
Loki Стоп!
Thor У нас нет Тессеракта. Его уничтожили на Асгарде.
Thor Ты действительно худший брат.
Loki Уверяю тебя, брат... солнце ещё взойдёт над нами.
Thanos Твой оптимизм ошибочен, асгардец.
Loki Во-первых, я не асгардец. А во-вторых... у нас есть Халк.
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Thor Только Эйтри, карлик, может сделать мне оружие, которое мне нужно. Полагаю, вы капитан, сэр.
Rocket Raccoon Вы очень наблюдательны.
Thor Вы выглядите благородным лидером. Присоединитесь ко мне в походе на Нидавеллир?
Rocket Raccoon А, дай-ка спрошу капитана. О, погоди-ка, это же я! Ладно, я поеду.
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Питер Квилл Слушай, это мой корабль. И я не собираюсь... подожди, что за... к-какое оружие ты имеешь в виду?
Тор Такое, что убивает Таноса.
Питер Квилл Ты не думаешь, что нам всем стоит иметь такое оружие?
Тор Нет. Просто у вас нет силы, чтобы им владеть. Ваши тела разрушатся, а разум сойдёт с ума.
Ракета Странно, что теперь я хочу это сделать ещё больше?
Тор Ммм, немного да.
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Thanos Старк.
Tony Stark Ты меня знаешь?
Thanos Я знаю. Ты не единственный, кого прокляло знание.
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Tony Stark Бэннер, хочешь подерёмся?
Bruce Banner Нет, не особо, но когда я вообще получаю то, что хочу?
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Thor [после того, как Локи показывает Тессеракт] Ты действительно самый худший брат.
Loki [подходя к Таносу] Уверяю тебя, брат, солнце ещё взойдёт для нас.
Thanos [смеётся] Твой оптимизм неуместен, асгардиец.
Loki Во-первых, я не асгардиец. А во-вторых... у нас есть Халк.
[Халк бросается вперёд и врезается в Таноса, Локи роняет Тессеракт и вытаскивает Тора с дороги. Халк начинает быстро бить Таноса, затем хватает его за шею и вбивает в стену. Калл Обсидиан собирается сделать шаг вперёд, но Эбони Мо останавливает его.]
Ebony Maw Пусть повеселится.
[Танос хватает Халка за запястья и отрывает их. Затем наносит удар по шее Халка, тот вскрикивает от боли. Халк пытается ударить в ответ, но Танос блокирует его удары. Потом следует серия мощных ударов, Халк ошеломлён. Танос поднимает Халка над головой и швыряет на пол. Тор пытается атаковать Таноса, но Танос отшатывает его. Эбони Мо телекинетически сковывает Тора металлом.]
Heimdall [поднимает меч] Всеотцы, пусть тёмная магия прольётся через меня в последний раз.
[поднимает руку, сила Бифроста проходит через него. Он направляет энергию на Халка, поднимает его с земли и телепортирует в безопасное место. Танос подходит к Хеймдаллю.]
Thanos Это была ошибка.
[вонзает клинок в грудь Хеймдалля, убивая его.]
Thor НЕТ! Ты за это умрёшь!
[Эбони Мо телекинетически заглушает Тора.]
Ebony Maw Тсс.
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Tony Stark Извините, вы тут билеты раздаёте или что?
Dr. Stephen Strange Нам нужна твоя помощь. Слушай, я не преувеличиваю, когда говорю, что на кону судьба Вселенной.
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Thanos Грусть я чувствую в тебе, дочь? В глубине души я знал — ты всё ещё не безразлична. Но никто не может знать наверняка. Реальность часто разочаровывает. Так было раньше. Теперь — реальность может быть такой, какой я захочу.
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Tony Stark Слушай, знаешь, когда тебе снится сон, и в этом сне тебе надо в туалет?
Pepper Potts Да.
Tony Stark И ты такой: «О боже, нет туалета. Что же делать? О! Кто-то смотрит. Сейчас обмочусь в штаны.»
Pepper Potts Верно. А потом просыпаешься, и на самом деле тебе действительно надо в туалет.
Tony Stark Да.
Pepper Potts Да. У всех так бывает.
Tony Stark Вот именно! Вот в чем смысл.
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Nebula [связь с Стражами] Мантис, слушай очень внимательно. Мне нужно, чтобы ты встретилась со мной на Титане.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джош Бролин
Джош Бролин
Josh Brolin
Ариана Гринблатт
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Данай Джекесай Гурира
Данай Джекесай Гурира
Danai Jekesai Gurira
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Крис Пратт
Крис Пратт
Chris Pratt
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Пом Клементьефф
Пом Клементьефф
Pom Klementieff
Зои Салдана
Зои Салдана
Zoe Saldana
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Том Холланд
Том Холланд
Tom Holland
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Марк Руффало
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Крис Эванс
Крис Эванс
Chris Evans
Пол Беттани
Пол Беттани
Paul Bettany
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Росс Маркванд
Ross Marquand
Том Вон-Лолор
Том Вон-Лолор
Tom Vaughan-Lawlor
Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон
Jacob Batalon
Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Idris Elba
Энтони Маки
Энтони Маки
Anthony Mackie
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Carrie Coon
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
William Hurt
Дон Чидл
Дон Чидл
Don Cheadle
Моник Гэндертон
Monique Ganderton
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Karen Gillan
Уинстон Дьюк
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Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
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