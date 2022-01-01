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Тролли
Тролли, 2016: актеры и роли
Trolls
Тролли
2016 / США
Трейлер
7.2
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Тролли, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Митчелл
Mike Mitchell
В ролях
Рон Фанчес
Ron Funches
Роли озвучивали
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Джеймс Корден
James Corden
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Кунал Нэйэр
Kunal Nayyar
Гвен Стефани
Gwen Stefani
Расселл Брэнд
Russell Brand
Рон Фанчес
Ron Funches
Мэг ДеАнджелис
Meg DeAngelis
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