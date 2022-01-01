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Тролли Тролли
Киноафиша Фильмы Тролли Тролли, 2016: актеры и роли
Trolls Тролли 2016 / США
7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Тролли, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Митчелл Майк Митчелл Mike Mitchell
В ролях
Рон Фанчес Рон Фанчес Ron Funches
Роли озвучивали
Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Джеймс Корден Джеймс Корден James Corden Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Justin Timberlake Кунал Нэйэр Кунал Нэйэр Kunal Nayyar Гвен Стефани Гвен Стефани Gwen Stefani Расселл Брэнд Расселл Брэнд Russell Brand Рон Фанчес Рон Фанчес Ron Funches Мэг ДеАнджелис Мэг ДеАнджелис Meg DeAngelis
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