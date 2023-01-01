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Тролли Тролли
Киноафиша Фильмы Тролли Награды и номинации мультфильма Тролли
Trolls Тролли 2016 / США
6.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации мультфильма Тролли

Вся информация о мультфильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший музыкальный момент
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая песня
Номинант
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