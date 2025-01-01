BranchТы ничего не знаешь, Поппи, и я с нетерпением жду, когда увижу твоё лицо, когда ты поймёшь, что мир — это не только кексы и радуги, потому что это не так.
PoppyЭй, я знаю, что мир — это не только кексы и радуги, но я предпочитаю идти по жизни, думая, что это в основном так, чем быть похожей на тебя. Ты не поёшь. Ты не танцуешь. Всё время такой мрачный. Что с тобой случилось?
BranchМеня зовут Бранч, и я — тролль. Почему я живу в укреплённом бункере для выживания? Потому что прямо за моей дверью таится кошмар по имени Поппи. Поппи — лидер троллей, и она ни в чём не виновата, что такая безумно счастливая. Просто раньше она никогда не сталкивалась с настоящими проблемами, до сих пор.
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PoppyЭй, я знаю, жизнь — это не только пирожные и радуги, но я лучше буду думать, что в основном так, чем быть как ты. Ты не поёшь. Ты не танцуешь. Всё время такой серый. Что с тобой случилось?
[Бранч дергает рычаг, который ведёт их в ещё более глубокий бункер]
BranchДа, у меня тут действительно припасов ровно на десять лет, на одиннадцать, если я готов хранить и пить свою собственную пот... и я готов. Вы все говорили, что я сумасшедший, а теперь кто тут сумасшедший? Я — сумасшедше подготовленный!
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ChefКто правит троллями, тот правит королевством. И этим правителем — я!
King PeppyВот здесь, прямо здесь, мы восстановим нашу цивилизацию! Здесь есть всё, что нам нужно: свежий воздух, чистая вода... и отличная акустика!
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Bridget[королю Грислу за ужином - под руководством Бранча]Твои глаза!... Они словно два озера, такие глубокие, что боюсь, если нырну, могу и не всплыть... А твоя улыбка — даже солнце завидует и прячется за тучами, зная, что не сможет светить и в половину так ярко.
Chef[яростно]Не слушай её! Есть только один способ быть счастливым. Мой способ! Под моим руководством я буду кормить вас троллей каждый день в году. Со мной в роли королевы вся жизнь станет вечным праздником счастья!
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PoppyТы был прав, Бранч. Мир — это не только пирожные и радуги.
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[первые строки]
Poppy[рассказ]Жили-были в счастливом лесу на самом счастливом дереве самые счастливые создания на свете — тролли.
[два тролля говорят на тарабарщине]
PoppyОни больше всего любили петь, танцевать и обниматься. Танцевать, обниматься, петь, танцевать, петь и обниматься, танцевать,
PoppyЕсть троллей сделало их счастливыми, и они учредили традицию. Каждый год, в один и тот же день, бергены собирались у дерева троллей, чтобы попробовать счастье на празднике, который назвали Троллицием.
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Poppy[для бергенов]Счастье — это не то, что ты кладёшь внутрь. Оно уже внутри. Иногда просто нужен кто-то, кто поможет его найти.
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PoppyВсё, поехали! Чем скорее доберёмся до Бергентауна, тем скорее спасём всех и благополучно вернёмся домой.