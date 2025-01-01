Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тролли Цитаты из мультфильма Тролли

Цитаты из мультфильма Тролли

Poppy Прости. Мне следовало тебя послушать. Ты говорила не устраивать вечеринку, а я всё равно устроила. И это моя вина, что их забрали, и теперь я не знаю, что делать.
Branch Почему бы тебе не попробовать освободить их с помощью скрапбукинга?
Poppy [пауза] Отличный подкат, Бранч.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Я не хлопаю в ладоши.
Cloud Guy Давай, босс.
Branch Нет.
Cloud Guy Чуть-чуть хлопни, папа обрадуется?
Branch Это просто странно.
Cloud Guy Вот, просто так...
[бьёт сам себя по ладоше]
Cloud Guy ...но своей рукой.
Branch Спасибо за демонстрацию того, чего я делать не буду.
Poppy Бранч! Это же просто хлопок в ладоши! А остальные — верная смерть! Посмотри шире!
Branch Ладно!
[тянется для хлопка, но Cloud Guy уводит руку]
Cloud Guy Слишком медленно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поппи [имеется в виду Облачный парень] Бранч, он пытается нам помочь.
Поппи [говорит шёпотом] Он мне не нравится. Кто, скажи, носит носки без обуви?
[Облачный парень поднимает руку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Ты обязательно должна петь?
Poppy Я всегда пою, когда у меня хорошее настроение.
Branch А обязательно ли тебе быть в хорошем настроении?
Poppy Почему бы и нет? К этому времени завтра я буду со всеми своими друзьями. Интересно, что они сейчас делают.
Branch Наверное, их переваривают.
Poppy Они живы, Бранч, я знаю это!
Branch Ты ничего не знаешь, Поппи, и я с нетерпением жду, когда увижу твоё лицо, когда ты поймёшь, что мир — это не только кексы и радуги, потому что это не так.
Poppy Эй, я знаю, что мир — это не только кексы и радуги, но я предпочитаю идти по жизни, думая, что это в основном так, чем быть похожей на тебя. Ты не поёшь. Ты не танцуешь. Всё время такой мрачный. Что с тобой случилось?
Branch Тсс!
Poppy Берг?
Branch [пауза; шёпотом] Возможно.
Poppy [оглядывается вокруг, нервничает; через несколько секунд] Берга же нет? Ты просто так сказал, чтобы я замолчала.
Branch [точно так же, как и раньше] Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch [Пеппи] Ты что, не знаешь, что такое сарказм?
Cooper Кажется, у меня когда-то был сарказм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy Почему ты не поёшь?
Branch Потому что пение убило мою бабушку, ЛАДНО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Gristle А как тебя зовут?
Bridget Эээ...
Biggie Леди!
Guy Diamond Блестяшка!
Smidge Искорка!
Branch Серьёзно?
Bridget Леди Блестяшка Искорка Серьёзно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Branch Меня зовут Бранч, и я — тролль. Почему я живу в укреплённом бункере для выживания? Потому что прямо за моей дверью таится кошмар по имени Поппи. Поппи — лидер троллей, и она ни в чём не виновата, что такая безумно счастливая. Просто раньше она никогда не сталкивалась с настоящими проблемами, до сих пор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy Эй, я знаю, жизнь — это не только пирожные и радуги, но я лучше буду думать, что в основном так, чем быть как ты. Ты не поёшь. Ты не танцуешь. Всё время такой серый. Что с тобой случилось?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Peppy Ни одного тролля не оставим позади!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy О, здорово. Ты тот парень, который знает о Бергенах больше всех... но, когда мы наконец нуждаемся в тебе, ты просто хочешь тут навсегда спрятаться?
Branch Навсегда?
[с насмешкой]
Branch Нет.
[Бранч дергает рычаг, который ведёт их в ещё более глубокий бункер]
Branch Да, у меня тут действительно припасов ровно на десять лет, на одиннадцать, если я готов хранить и пить свою собственную пот... и я готов. Вы все говорили, что я сумасшедший, а теперь кто тут сумасшедший? Я — сумасшедше подготовленный!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chef Кто правит троллями, тот правит королевством. И этим правителем — я!
Cooper Ты чувак?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy [поёт] Звёзды ярко светят над тобой.
Branch Серьёзно, опять поёшь?
Poppy Да, серьёзно. Пение помогает мне расслабиться. Может, тебе тоже стоит попробовать.
Branch Я не пою и не расслабляюсь. Я такой, какой есть, и мне это нравится. Мне ещё нравится тишина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Creek Игнорируй его негативные вибрации: они токсичны. Некоторые просто не хотят быть счастливыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy Спасибо!
Branch Нет, спасибо тебе.
Poppy За что?
Branch За то, что научила меня быть счастливым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Ты обязательно должен петь?
Poppy Я всегда пою, когда у меня хорошее настроение.
Branch Ты обязательно должен быть в хорошем настроении?
Poppy Почему бы и нет? К завтрашнему дню я буду со всеми своими друзьями. Интересно, что они сейчас делают.
Branch Наверное, их переваривают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy Они живы, Бранч, я знаю это!
Branch Ты ничего не знаешь, Поппи, и я не могу дождаться, чтобы увидеть твоё лицо, когда ты поймёшь, что мир — это не только пончики и радуги, потому что это не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Поппи поёт «Звук тишины»]
Branch Можно?
[Поппи даёт Бранчу укулеле, думая, что он сыграет, но он сразу же бросает её в костёр и ложится спать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Признай это, Поппи, иногда люди заходят в чужие рты и не выходят оттуда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch [Поли] Когда у тебя большие проблемы, и на тебе — судьба каждого тролля, я очень надеюсь, что решение — петь, танцевать и обниматься, ведь это всё, что ты умеешь.
Biggie Это НЕ правда. Поли ещё и скрапбукингом занимается!
Branch Не могу поверить, что однажды ты станешь королевой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bridget Не могу поверить, что такое вообще могло случиться! А оно случилось! Я так счастлива, что могу просто кричать! Аааа-а-а.
Poppy Я тоже могу кричать! Крик жив!
Poppy Поппи, Шениль, Купер, Бигги, Гай Даймонд, Смидж, Ди-джей Суки, Сатин: [радостные крики]
Branch [кричит хрипло]
Cooper Это твой счастливый крик?
Branch Давно не слышал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Creek Как раз когда я собирался смириться со своей судьбой, у меня случилось то, что можно назвать духовным пробуждением.
Creek [Воспоминание, перед тем как его собираются съесть] Я не хочу умирать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Какой у тебя план?
Poppy Я же сказал: спасти всех и благополучно добраться домой.
Branch Ладно — это не план, а список желаний.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Я не люблю пять давать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy [поёт] Звёзды над тобой горят...
Branch Серьёзно? Опять поёшь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Peppy Вот здесь, прямо здесь, мы восстановим нашу цивилизацию! Здесь есть всё, что нам нужно: свежий воздух, чистая вода... и отличная акустика!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bridget [королю Грислу за ужином - под руководством Бранча] Твои глаза!... Они словно два озера, такие глубокие, что боюсь, если нырну, могу и не всплыть... А твоя улыбка — даже солнце завидует и прячется за тучами, зная, что не сможет светить и в половину так ярко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Я не пойду на твою вечеринку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Ладно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy [про бабушку Бранча] Какую песню она пела?
Branch [грустно] Пела я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Ты опять собираешься петь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy [после рассказа Бранча] Я просто думала, что у тебя плохой голос.
Branch Нет, у меня голос ангела.
[через мгновение, вспоминая]
Branch По крайней мере, так говорила моя бабушка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Так ты собираешься вырезать их на свободу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Peppy Поппи? Поппи? Слава богу. Ты в порядке?
Poppy У меня всё отлично. Всех, кого я люблю, кинули в котёл. Спасибо, что спросил.
Biggie Поппи, ты что, саркастична?
Poppy Да!
[остальные изображают шок]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chef [яростно] Не слушай её! Есть только один способ быть счастливым. Мой способ! Под моим руководством я буду кормить вас троллей каждый день в году. Со мной в роли королевы вся жизнь станет вечным праздником счастья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy Ты был прав, Бранч. Мир — это не только пирожные и радуги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Poppy [рассказ] Жили-были в счастливом лесу на самом счастливом дереве самые счастливые создания на свете — тролли.
[два тролля говорят на тарабарщине]
Poppy Они больше всего любили петь, танцевать и обниматься. Танцевать, обниматься, петь, танцевать, петь и обниматься, танцевать,
[ускоряется]
Poppy обниматься, танцевать, петь, обниматься, танцевать, обниматься.
[Поппи так быстро ускорилась, что один из троллей заплакал и упал в обморок]
Poppy Но однажды троллей обнаружил Берген!
[берген рычит]
Poppy Бергенам петь не дано,
[два бергена поют фальшиво]
Poppy и танцевать у них не получается,
[берген пинает бергена]
Poppy даже обниматься они не умеют.
[берген засовывает пальцы в трусы бергена]
Poppy Это были самые несчастные создания на свете.
[Облачный парень льют дождь на двух бергенов]
Poppy И когда они увидели, как счастливы тролли, им тоже захотелось побыть счастливыми.
[тролль поёт, но берген съедает тролля; тролль кричит; другие тролли ахают]
Smidge О, Боже!
Poppy Есть троллей сделало их счастливыми, и они учредили традицию. Каждый год, в один и тот же день, бергены собирались у дерева троллей, чтобы попробовать счастье на празднике, который назвали Троллицием.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy [для бергенов] Счастье — это не то, что ты кладёшь внутрь. Оно уже внутри. Иногда просто нужен кто-то, кто поможет его найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppy Всё, поехали! Чем скорее доберёмся до Бергентауна, тем скорее спасём всех и благополучно вернёмся домой.
Branch Погоди, погоди. Какой у тебя план?
Poppy Я же только что сказала. Спасать всех и благополучно вернуться домой.
Branch Хорошо. Это не план, это список желаний.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Паппи [после рассказа Крика; в шоке] Нет! Крик, пожалуйста. Не делай этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Нет-нет, это твои друзья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bibbly Ты правда думаешь, что *я* могу быть счастливым?
Poppy Конечно! Это внутри тебя! Это внутри всех нас! И я не думаю об этом. Я это чувствую!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Повар [пока катятся из Бергентауна] Ааааа!
[Крик появляется снаружи из своего мешочка, показывая, что он всё ещё в нём, и понимает, что они катятся]
Крик Нееее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch [шёпотом, когда держат в клетке] Поппи, как ты вообще можешь думать, что Крик ещё жив?
Poppy Я не *думаю*, что он жив. Я *надеюсь*, что он жив, и этого достаточно.
Branch *Как* ты всегда умудряешься видеть светлую сторону? Здесь нет никакой светлой стороны! Ни капли!
Poppy Всегда есть светлая сторона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Gristle [Повар драматично выпрыгивает из-за комнатного растения и идет к трону] Повар, откуда ты взялся? Мой отец изгнал тебя двадцать лет назад! Ты всё это время стоял за этим растением?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Паппи [после объятий] Спасибо.
Бранч Нет, спасибо тебе.
Паппи За что?
Бранч За то, что научила меня быть счастливым.
Паппи Правда? Ты наконец-то счастлив?... Сейчас?
Бранч Думаю, да. Счастье живёт в каждом из нас, верно? Иногда просто нужен кто-то, кто поможет его найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bridget Какой нормальный чувак будет одеваться как уборщица? Я пахну подливкой.
Satin А если мы сделаем тебе новый наряд?
Chenille Я думаю...
Satin Сатин, Шениль: комбинезон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Smidge О, Боже мой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Ты что, обязательно должен быть в хорошем настроении?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Ты ничего не знаешь, Поппи, и я не могу дождаться, чтобы увидеть твоё лицо, когда ты поймёшь, что мир — это не только пирожные и радуги, потому что это не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bridget [за ужином, замаскированная под Леди Глиттерспарклс] Не могу поверить, что я собираюсь это сказать...
Biggie [наблюдая из-под своей радужной парики] Ребята, она слетела с катушек!
Bridget ...но быть здесь с вами сегодня заставляет меня понять, что настоящее счастье возможно.
King Gristle Да. Настоящее счастье гораздо ближе, чем ты думаешь... Оно прямо здесь.
[держит руки над своим кейсом, украшенным драгоценными камнями, в котором находится Крик]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Satin [к Бранчу] Ты всегда все портишь.
Chenille Предупреждая нас про Бергенов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Бренч: "Берганы идут, ААААА!"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cloud Guy Упс! Слишком медленно!
Branch [раздражённо] Сл... слишком медленно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Я же говорил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Branch Что? Нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Уолт Дорн
Уолт Дорн
Walt Dohrn
Рон Фанчес
Рон Фанчес
Ron Funches
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Джеймс Корден
Джеймс Корден
James Corden
Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр
Kunal Nayyar
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Кристин Барански
Кристин Барански
Christine Baranski
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Russell Brand
Риз Дэрби
Риз Дэрби
Rhys Darby
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше