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Тролли Тролли
Киноафиша Фильмы Тролли Музыка из мультфильма «Тролли» (2016)
Trolls Тролли 2016 / США
7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Музыка из мультфильма «Тролли» (2016)

Вся информация о мультфильме
Trolls (Original Motion Picture Soundtrack)
Trolls (Original Motion Picture Soundtrack) 13 композиций. Justin Timberlake, Gwen Stefani, Ron Funches, Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, Джеймс Корден, Ron Funches, Walt Dohrn, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Kunal Nayyar, Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Zooey Deschanel, Anna Kendrick, Gwen Stefani, Джеймс Корден, Walt Dohrn, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Kunal Nayyar, Ariana Grande, Anna Kendrick, Justin Timberlake, Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, Джеймс Корден, Zooey Deschanel, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Christopher Mintz-Plasse, Kunal Nayyar, Justin Timberlake, Anna Kendrick, Earth, Wind & Fire, Gwen Stefani, Justin Timberlake
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Hair Up Justin Timberlake, Gwen Stefani, Ron Funches / N/A 2:58
2 CAN'T STOP THE FEELING! Justin Timberlake / Shellback 3:58
3 Move Your Feet / D.A.N.C.E. / It's a Sunshine Day Anna Kendrick, Gwen Stefani, Джеймс Корден, Ron Funches, Walt Dohrn, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Kunal Nayyar / N/A 2:37
4 Get Back Up Again Anna Kendrick / N/A 2:46
5 The Sound of Silence Anna Kendrick / N/A 0:48
6 Hello Zooey Deschanel / N/A 1:38
7 I'm Coming Out / Mo' Money Mo' Problems Zooey Deschanel, Anna Kendrick, Gwen Stefani, Джеймс Корден, Walt Dohrn, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Kunal Nayyar / N/A 1:02
8 They Don't Know Ariana Grande / N/A 3:17
9 True Colors (Film Version) Anna Kendrick, Justin Timberlake / N/A 3:01
10 Can't Stop the Feeling! (Film Version) Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, Джеймс Корден, Zooey Deschanel, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Christopher Mintz-Plasse, Kunal Nayyar / N/A 3:57
11 September Justin Timberlake, Anna Kendrick, Earth, Wind & Fire / N/A 3:55
12 What U Workin' With? Gwen Stefani, Justin Timberlake / N/A 3:12
13 True Colors Anna Kendrick, Justin Timberlake / N/A 4:04
Доступен список песен из мультфильма «Тролли» (2016) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Тролли» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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