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007: СПЕКТР
007: СПЕКТР, 2015: актеры и роли
Spectre
007: СПЕКТР
2015 / США / Великобритания
Трейлер
6.9
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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007: СПЕКТР, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Мендес
Sam Mendes
В ролях
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Наоми Харрис
Naomie Harris
Рори Киннер
Rory Kinnear
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Леа Сейду
Léa Seydoux
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Кристоф Вальц
Christoph Waltz
Эндрю Скотт
Andrew Scott
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