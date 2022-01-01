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007: СПЕКТР 007: СПЕКТР
Киноафиша Фильмы 007: СПЕКТР 007: СПЕКТР, 2015: актеры и роли
Spectre 007: СПЕКТР 2015 / США / Великобритания
6.9 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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007: СПЕКТР, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Мендес Сэм Мендес Sam Mendes
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Рори Киннер Рори Киннер Rory Kinnear Дэйв Батиста Дэйв Батиста Dave Bautista Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Кристоф Вальц Кристоф Вальц Christoph Waltz Эндрю Скотт Эндрю Скотт Andrew Scott
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