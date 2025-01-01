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Киноафиша Фильмы 007: СПЕКТР Цитаты из фильма 007: СПЕКТР

Цитаты из фильма 007: СПЕКТР

Mr. White Вы — воздушный змей в урагане, мистер Бонд.
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Blofeld Зачем ты пришёл?
James Bond Я пришёл тебя убить.
Blofeld А я думал, ты пришёл умирать.
James Bond Всё зависит от точки зрения.
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C Посмотри на этот мир... хаос... потому что такие, как ты, бумажные пичуги и политики, слишком трусливы, чтобы сделать то, что нужно. Поэтому я заключил союз, чтобы вернуть власть туда, где ей место, а теперь ты хочешь всё это выбросить ради демократии, чёрт его знает, что это такое. Как обычно — идиотизм в квадрате.
[наводит пистолет на М]
C Но разве не на 'M' начинается слово 'мор**н'?
[нажимает на курок, понимает, что в пистолете нет патронов]
M А теперь мы знаем, что 'C' значит... 'беззаботный'.
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Blofeld Это был я, Джеймс. Всегда был я. Автор всей твоей боли.
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Lucia Sciarra Если ты сейчас не уйдёшь, мы умрём вместе.
James Bond Знаю, есть и похуже способы умереть.
Lucia Sciarra Тогда ты, очевидно, сумасшедший, мистер...
James Bond Бонд. Джеймс Бонд.
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James Bond [Q передаёт Бонду часы] Что это умеет?
Q Показывает время. Может помочь с твоей пунктуальностью.
James Bond Это идея М?
Q Именно. Ах да, предупреждение — сигнал будильника довольно громкий... если понимаешь, о чём я.
James Bond Думаю, понимаю.
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Madeleine Не стоит пялиться.
James Bond А тебе не надо так выглядеть.
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Blofeld Добро пожаловать, Джеймс. Давно не виделись... и вот мы наконец здесь. Что тебя так задержало?
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Мадлен Почему, при всех прочих вариантах, человек выбирает жизнь наёмного убийцы?
Джеймс Бонд Ну, либо это, либо священником.
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[Бонд замечает кузов DB5]
Q О, да. Эта старая штуковина заняла довольно много времени. Хотя, честно говоря, там почти ничего не осталось — только руль. Кажется, я сказал: "Принеси его целым", а не "принеси целую деталь".
[Кью смеётся над своей шуткой]
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Джеймс Бонд Недавно у меня было совещание, и твое имя там упоминали.
Мистер Уайт Мне приятно, что Лондон до сих пор обо мне говорит.
Джеймс Бонд Это была не MI6... это был Рим.
[показывает кольцо Спектра]
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Blofeld Ты сталкивался со мной столько раз, но так и не увидел меня. Ле Шиффр, Грин, Сильва...
James Bond Все мертвы.
Blofeld Верно. Вышла красивая закономерность. Ты вмешивался в мой мир — я разрушал твой. Или ты думал, что это совпадение, что все женщины в твоей жизни оказались мертвы?
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Hinx [только реплика] Чёрт!
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Блофелд [Бонду] Куку!
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James Bond Можешь сделать для меня ещё одну вещь?
Q А именно?
James Bond Сделай так, чтобы меня не было.
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Madeleine Ты правда этого хочешь? Жить в тени? Охотиться и быть добычей? Всегда в одиночестве?
James Bond Я не останавливаюсь, чтобы подумать об этом.
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[у барной стойки в клинике]
Clinic Barman Чего желаете, сэр?
James Bond Водка с мартини. Встряхнуть, но не смешивать.
Clinic Barman Извините, у нас нет алкоголя.
James Bond Мне уже начинает здесь нравиться...
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Мистер Уайт [Бонду] Я всегда знал, что смерть будет носить знакомое лицо... но не твое.
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C Ты не можешь сказать, что агент в поле долго продержится против всех этих дронов и спутников.
M Да, у тебя есть информация. Ты можешь узнать всё о человеке, выследить его, следить за ним. Но ты должен смотреть ему в глаза. Вся техника не поможет с этим. Лицензия на убийство — это ещё и лицензия НЕ убивать.
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[руки Бонда из «Скайфолл»]
Moneypenny У тебя есть тайна. Что-то, что ты не можешь никому рассказать, потому что никому не доверяешь.
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Moneypenny Так что происходит, Джеймс? Говорят, Мексика была чересчур, что ты закончен.
James Bond А ты что думаешь?
Moneypenny Думаю, ты только начинаешь.
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Blofeld Ты знаешь, что это?
Madeleine Это метеорит.
Blofeld Да, именно. Картенгоф, самый древний в человеческом распоряжении. Тот самый метеорит, что оставил этот кратер. Подумай только: столько лет там, в одиночестве, в тишине, набирая скорость, пока не решился оставить свой след на Земле. Огромная неудержимая сила.
James Bond Но он же остановился, да? Прямо здесь.
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James Bond Скажи, где он.
Mr. White Он везде. ВЕЗДЕ! Он сидит за твоим столом, целует твою девушку, ужинает с твоей семьёй!
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[звук приближающейся машины]
Мадлен Что это?
Джеймс Бонд Это Rolls Royce Silver Wraith 1948 года.
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Lucia Sciarra Вы убили моего мужа?
James Bond Он был наёмным убийцей. Он бы не принял это на свой счёт.
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[после того, как закрыл С от доступа к своей системе]
M Неприятно, когда за тобой следят, да?
C Не говори, что это ты устроил.
M Нет, но мой инвентарщик — он здесь виноват, и он очень талантлив.
C Браво. Но если ты не в курсе, вы с ним уже не при деле, так что вы тут без разрешения.
M Боюсь, ты неправильно понял, Макс. Мы не дадим этой системе заработать, а потом я тебя задержу.
C На каком основании, если не секрет?
M Плохой вкус в друзьях.
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James Bond Ты непростой соперник, Блофельд.
[замечает его шрам]
James Bond Ай. Надеюсь, не слишком больно.
Blofeld Мои раны заживут. А твои?
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Oberhauser [гладя белую кошку] Франц Оберхаузер погиб двадцать лет назад, Джеймс, в лавине вместе с отцом. Человек, с которым ты сейчас разговариваешь, человек в твоей голове — это Эрнст Ставро Блофельд.
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[после того, как они одолели Хинкса]
Мадлен Свонн Что теперь?
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Джеймс Бонд [по телефону] Кто это был?
Мо́ни Пенни Просто друг.
Джеймс Бонд В такую рань?
Мо́ни Пенни Это называется жизнь, Джеймс. Попробуй когда-нибудь.
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Blofeld Прощай, Джеймс Бонд.
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Lucia Sciarra Если ты туда пойдёшь, ты перешагнёшь в место, где пощады нет...
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[последние слова]
Q Я думал, ты закончил.
James Bond Закончил. Мне просто нужно ещё кое-что.
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Blofeld Я тебя здорово потрепал, да? Ну, таковы братья: всегда знают, на какие кнопки нажать.
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M Что это?
Moneypenny [прячет палмтоп от Джеймса Бонда] Просто подарок. От поклонника.
M У тебя же не день рождения, да?
Moneypenny Нет.
[М уходит в дверь]
Moneypenny Это было на прошлой неделе.
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[Бонд целится в Блофельда]
Блофельд Заканчивай... Заканчивай!
Джеймс Бонд [вынимает магазин из пистолета] Патронов не осталось.
[смотрит на Мадлен]
Джеймс Бонд Да и вообще, у меня есть дела поважнее.
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Джеймс Бонд [наводит пистолет на мышь] Кто тебя прислал? На кого работаешь?
[мышь пусто смотрит на него и убегает]
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Мадлен Свон [дано оружие] Что если я случайно тебя застрелю?
Джеймс Бонд Это будет не в первый раз.
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Q Позвольте напомнить, что я отчитываюсь напрямую перед М. У меня ещё ипотека и две кошки, которых нужно кормить.
James Bond Тогда я предлагаю вам довериться мне — ради кошек.
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Джеймс Бонд Время летит... забавно, как оно пролетает?
[его часы взрываются]
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Clinic Barman Вот ваш заказ, сэр. Протеолитический ферментный коктейль.
James Bond Сделай одолжение — выкинь это в унитаз. Без посредников.
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Q Рад тебя видеть, 007. Очень рад. Ээм, я хотел сказать, что программа «Умная кровь» всё ещё в стадии разработки. Так что в первые сутки возможны небольшие сбои в покрытии...
[Бонд смотрит на него с укором]
Q Через 48 часов после введения всё должно работать идеально.
[Бонд улыбается]
Джеймс Бонд Пришлю тебе открытку.
Q Пожалуйста, не надо.
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Blofeld То, что объединяет людей. Из ужаса и красоты.
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Blofeld Знаешь, что происходит, когда кукушка вылупляется в чужом гнезде?
Madeleine Swann Да. Она выталкивает другие яйца.
Blofeld Да. Эта кукушка заставила меня понять — жизнь моего отца должна была закончиться. В каком-то смысле он сам виноват в том пути, что я выбрал...
[Бонду]
Blofeld Так что спасибо тебе, кукушка!
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C [входит в кабинет М] Извините, я не мешаю?
M Нисколько. 007, позвольте представить Макса Денбига, главу Совместной службы безопасности.
C Приятно наконец-то познакомиться, 007. О вас много слышал. Большую часть — хорошее.
James Bond [протягивает руку] Поздравляю с новым назначением.
C [жмёт руку Бонду] Спасибо.
James Bond Полагаю, теперь нам следует звать вас «Си».
C Нет, нет. Просто «Макс», пожалуйста.
James Bond Нет, думаю, я буду звать вас «Си»... Си.
C Как скажете. Моя дверь всегда открыта, 007, для моих сотрудников. Это слияние откроет новую главу для нас. Мы выведем британскую разведку из тёмных времён... на свет.
James Bond Звучит прекрасно.
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Q [замечает выпивку, которую Бонд оставил, потому что взял машину] Ох... Чёрт!
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Madeleine Swann Я люблю тебя...
Oberhauser Тебя всё ещё узнают эти голубые глаза?
James Bond Я бы узнал тебя в любой толпе.
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Blofeld Пытки — это просто, на поверхностном уровне. Человек может смотреть, как его раздирают на части, и испытывать ужас, но всё это происходит где-то далеко. Это не там, где он сам. Как ты хорошо знаешь, дорогая Мадлен, человек живёт внутри своей головы. Там — семя его души. Недавно мы с Джеймсом были свидетелями, как у одного человека вырвали глаза, и произошло нечто удивительное, ты заметила? Его там больше не было. Он ушёл, хотя был ещё жив, и в этот короткий миг между жизнью и смертью внутри его черепа никого не было. Очень странно.
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Madeleine Swann Я не могу вернуться к этой жизни. И я не собираюсь просить тебя измениться, ты такой, какой есть.
James Bond Ты прощаешься.
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Мадлен Свон Вижу, вы оставили этот последний вопрос пустым. Какая у вас профессия?
Джеймс Бонд Ну, это не то, что хорошо смотрится в анкете.
Мадлен Свон Почему это?
Джеймс Бонд Я убиваю людей.
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M [арестовывая Блофельда] В соответствии с Законом о специальных мерах 2001 года я задерживаю вас от имени правительства Ее Величества.
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Madeleine Swann Ты занимаешься спортом?
James Bond Когда надо.
Madeleine Swann Считаешь свою работу психологически напряжённой?
James Bond Иногда.
Madeleine Swann Сколько алкоголя ты употребляешь?
James Bond Слишком много.
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Palazzo Guard [Джеймсу] Привет, Микки Маус!
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M [видеозапись] Джеймс: если со мной что-то случится, найди человека по имени Марко Скарра. Убей его и не опоздай на похороны.
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James Bond [Оберхойзер показывает Мадлен запись, на которой мистер Уайт совершает самоубийство] Нет, нет, нет. Выключи. Выключи.
Oberhauser Это важно.
James Bond Я сказал, выключай!
[член СПЕКТРа бьёт Бонда в ногу]
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[первые реплики]
Эстрелла Куда ты идёшь?
Джеймс Бонд Я ненадолго.
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Мадлен Свон [имеется в виду окна] Надеюсь, ты не возражаешь, вид может отвлекать.
Джеймс Бонд [улыбаясь ей] Я не заметил.
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James Bond [о предыдущей М] Она не позволяла смерти встать между ней и работой.
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Blofeld [о Си] Он провидец, как и я.
James Bond Провидцы... Психушки ломятся от них.
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C Когда ты уже поймёшь, что ты больше не важен?
M Может, и нет. Но что-то должно.
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James Bond [шёпотом Мадлен] Минуту. Минуту.
Blofeld Он что-то сказал?
James Bond Tempus fugit.
Blofeld Что?
James Bond Tempus fugit.
Blofeld Я тебя не слышу, Джеймс.
James Bond Я сказал, как же летит время?
[Мадлен бросает часы в Блофельда, те взрываются, разрушая пытальную машину и оглушая Блофельда]
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C Когда это заработает, это здание станет самой продвинутой системой сбора данных в истории. Цифровой призрак мира, доступный круглосуточно.
M Худший кошмар Джорджа Оруэлла.
C Рад, что тебе нравится.
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C Почему ты просто не примешь это, М? Ты больше никому не нужна.
M Может быть, и не нужна. Но кто-то должен быть.
[М и С сражаются, пока С не падает с балкона насмерть]
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[финальная битва]
Джеймс Бонд [после выстрела в пуленепробиваемое стекло, образующее логотип СПЕКТР] Ты упрямец, чтобы убить, Блофельд.
[смотрит на шрам Блофельда]
Джеймс Бонд Ай. Надеюсь, это не слишком больно.
Блофельд Мои раны заживут. А твои? Оглянись, Джеймс, посмотри. Это то, что осталось от твоего мира. Всё, за что ты стоял, во что верил, — развалины.
Джеймс Бонд Зачем мы здесь? Ты скучал по мне?
Блофельд Нет.
[дует на стекло]
Блофельд Но я знаю того, кто скучает.
[делает сердечко в воздухе]
Джеймс Бонд [имеется в виду Мадлен] Где она?
Блофельд Тебе и решать.
[активирует таймер на бомбе на стене]
Блофельд Через три минуты это здание взорвётся. Я могу легко выбраться. А у тебя выбор: умереть, пытаясь её спасти, или спастись самому и жить с болью.
Джеймс Бонд Ты блефуешь.
Блофельд Да?
[после паузы Блофельд усмехается]
Блофельд Я тебя здорово потрепал, да? Вот такие братья. Всегда знают, какие кнопки нажимать.
[запускает таймер и убегает, Бонд бежит следом]
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Oberhauser [Бонд привязан к креслу для пыток с прикреплённой дрелью] Итак, Джеймс, я проникну туда, где ты находишься. Внутрь твоей головы. Первый зонд будет играть с твоим зрением, слухом и равновесием — всего лишь тончайшими манипуляциями.
James Bond Ну что, давай уже. Ничего не может быть больнее, чем слушать тебя болтать.
Oberhauser Ладно, начнём.
[включает аппарат]
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Blofeld Видите ли, они не осознали одного важного факта — ужасное событие может привести к чему-то прекрасному.
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James Bond Если ты за машиной, я оставил её у подножия Тибра.
Q Не волнуйся, 007. Это был всего лишь прототип за три миллиона фунтов.
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Blofeld Если игла попадёт в нужное место в височной извилине, ты никого не узнаешь. Конечно, лица твоих женщин постоянно меняются, правда, Джеймс? Ты не поймёшь, кто она. Просто очередное проходящее лицо на пути к могиле.
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M [после того, как С объявляет о закрытии программы 007] Ты не понимаешь, что делаешь.
C Это не лично. Это будущее. И ты в нём — нет.
M Ты наглый маленький ублюдок, да?
C [смеётся] Приму это за комплимент.
M Я бы так не сказал.
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Madeleine Что это за место?
Blofeld Информация.
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