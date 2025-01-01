CПосмотри на этот мир... хаос... потому что такие, как ты, бумажные пичуги и политики, слишком трусливы, чтобы сделать то, что нужно. Поэтому я заключил союз, чтобы вернуть власть туда, где ей место, а теперь ты хочешь всё это выбросить ради демократии, чёрт его знает, что это такое. Как обычно — идиотизм в квадрате.
Мистер Уайт[Бонду]Я всегда знал, что смерть будет носить знакомое лицо... но не твое.
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CТы не можешь сказать, что агент в поле долго продержится против всех этих дронов и спутников.
MДа, у тебя есть информация. Ты можешь узнать всё о человеке, выследить его, следить за ним. Но ты должен смотреть ему в глаза. Вся техника не поможет с этим. Лицензия на убийство — это ещё и лицензия НЕ убивать.
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[руки Бонда из «Скайфолл»]
MoneypennyУ тебя есть тайна. Что-то, что ты не можешь никому рассказать, потому что никому не доверяешь.
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MoneypennyТак что происходит, Джеймс? Говорят, Мексика была чересчур, что ты закончен.
BlofeldДа, именно. Картенгоф, самый древний в человеческом распоряжении. Тот самый метеорит, что оставил этот кратер. Подумай только: столько лет там, в одиночестве, в тишине, набирая скорость, пока не решился оставить свой след на Земле. Огромная неудержимая сила.
Oberhauser[гладя белую кошку]Франц Оберхаузер погиб двадцать лет назад, Джеймс, в лавине вместе с отцом. Человек, с которым ты сейчас разговариваешь, человек в твоей голове — это Эрнст Ставро Блофельд.
BlofeldПытки — это просто, на поверхностном уровне. Человек может смотреть, как его раздирают на части, и испытывать ужас, но всё это происходит где-то далеко. Это не там, где он сам. Как ты хорошо знаешь, дорогая Мадлен, человек живёт внутри своей головы. Там — семя его души. Недавно мы с Джеймсом были свидетелями, как у одного человека вырвали глаза, и произошло нечто удивительное, ты заметила? Его там больше не было. Он ушёл, хотя был ещё жив, и в этот короткий миг между жизнью и смертью внутри его черепа никого не было. Очень странно.
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Madeleine SwannЯ не могу вернуться к этой жизни. И я не собираюсь просить тебя измениться, ты такой, какой есть.
БлофельдЯ тебя здорово потрепал, да? Вот такие братья. Всегда знают, какие кнопки нажимать.
[запускает таймер и убегает, Бонд бежит следом]
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Oberhauser[Бонд привязан к креслу для пыток с прикреплённой дрелью]Итак, Джеймс, я проникну туда, где ты находишься. Внутрь твоей головы. Первый зонд будет играть с твоим зрением, слухом и равновесием — всего лишь тончайшими манипуляциями.
James BondНу что, давай уже. Ничего не может быть больнее, чем слушать тебя болтать.
BlofeldВидите ли, они не осознали одного важного факта — ужасное событие может привести к чему-то прекрасному.
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James BondЕсли ты за машиной, я оставил её у подножия Тибра.
QНе волнуйся, 007. Это был всего лишь прототип за три миллиона фунтов.
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BlofeldЕсли игла попадёт в нужное место в височной извилине, ты никого не узнаешь. Конечно, лица твоих женщин постоянно меняются, правда, Джеймс? Ты не поймёшь, кто она. Просто очередное проходящее лицо на пути к могиле.
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M[после того, как С объявляет о закрытии программы 007]Ты не понимаешь, что делаешь.