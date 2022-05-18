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Моника Беллуччи

Monica Bellucci
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи Monica Bellucci
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Дата рождения
30 сентября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Личные связи
Венсан Кассель
Венсан Кассель
были в браке с 1999 по 2014
Биография Моники Беллуччи

Содержание:

Моника Беллуччи - Фильмы
  - Моника Беллуччи - «Малена»
  - Моника Беллуччи - «Необратимость»
  - Моника Беллуччи - «Страсти Христовы»
​​​​​​​Моника Беллуччи - Личная жизнь

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в Читта ди Кастелло в итальянской провинции Умбрия в семье художницы Бринеллы Бриганти и транспортника Паскуале Беллуччи. Она была единственным ребенком в семье, после окончания школы училась на факультете права в университете Перуджи. Беллуччи очень стремилась к независимости, и начала подрабатывать моделью, чтобы платить за свою учебу. К 1988 году она добилась больших успехов в модельном бизнесе и переехала в Милан.



Моника Беллуччи - Фильмы

В 1990 году Беллуччи снялась в своем дебютном телефильме Дино Рози «Жизнь с детьми», и почти сразу за ними последовали картины «Злоупотребление» и «Упрямая судьба». Первым англоязычным фильмом актрисы стал «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года. Несмотря на то, что актриса сыграла небольшую роль наложницы графа Дракулы, ее заметили киностудии Европы и Америки. В период с 1992 по 1995 годы она снялась в картинах «Банда неудачников», «Бриганти», «Снежок», «Иосиф Прекрасный», «Небо просто голубее». В 1996 году Беллуччи начала сотрудничать с французским кинематографом, и вскоре за роль Лизы в фильме «Квартира» ее номинировали на «Сезар» как самую многообещающую актрису. В 2000-м году вышел фильм Джузеппе Торнаторе «Малена» с Беллуччи в главной роли, и к ней окончательно пришло международное признание. В следующем году на экраны вышли фильмы «Братство волка» и «Астерикс и Обеликс - миссия Клеопатра». Беллуччи получила роль Персефоны в фильмах-продолжениях культовой «Матрицы» братьев Вачовски. Одним из самых известных фильмов Беллуччи стала картина «По млечному пути» Эмира Кустурицы, рассказывающая о любви сельского чудака Косты и красавицы-эмигрантки с итальянскими корнями в период боснийской войны. В 2017 году актриса появилась в нескольких эпизодах инди-сериала «Моцарт в джунглях» в роли оперной певицы. 


Моника Беллуччи - «Малена»

Драма 2000 года режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе. Действие происходит на Сицилии во время Второй мировой войны. Подросток Ренато (Джузеппе Сульфаро) получает от своих родителей в подарок велосипед и вливается в кампанию местных мальчишек, вместе с которыми ездит смотреть на местную красавицу Малену (Моника Беллуччи). Исключительная внешность девушки не дает покоя всему городу, но она игнорирует отношение окружающих. Малена ухаживает за своим глухим отцом и живет на его зарплату, потому что ее муж уехал на фронт, и никто в городе не дает ей работу. Мужчины боятся ревности жен, но сами не могут оторвать глаз от девушки, а женщины постоянно сплетничают о ней. Однажды приходит известие, что муж Малены погиб на войне, и ее начинают атаковать поклонники, но она долгое время всех отвергает. В это время порочащие слухи о девушке распространяются со скоростью лесного пожара, и одноклассники Ренато подбрасывают отцу Малены записку, что она занимается проституцией. Отец отрекается от девушки, и тогда в ее жизни начинается настоящий ад.


Моника Беллуччи - «Необратимость»

Шокирующая драма Гаспара Ноэ 2002 года, состоящая из 13 эпизодов и смонтированная в обратном хронологическом порядке. Каждый из эпизодов снят единым кадром, без склеек. Главная героиня фильма Алекс (Моника Беллуччи) вместе со своим парнем Маркусом (Венсан Кассель) и бывшим мужем Пьером (Альбер Дюпонтель) идут на вечеринку. Там Алекс ссорится с Маркусом и уходит одна. В пустом подземном переходе с красными стенами на нее нападает жестокий садист и зверски насилует. Маркус и Пьер решают убить насильника собственными руками и идут искать его в местном гей-клубе. Часть эпизодов сопровождается низкочастотным гулом, похожим на звук отдаленного землетрясения, который у многих вызывает беспокойство. Из-за этого звука и ужасающе натуралистичных сцен на премьерном показе фильма на Каннском фестивале 250 зрителей покинули зал, и многие нуждались в медицинской помощи.



Моника Беллуччи - «Страсти Христовы»

Драма Мела Гибсона о последних 12-ти часах жизни Иисуса Христа. Картина начинается со сцены моления о чаше, когда Иисус (Джеймс Кэвизел) в Гефсиманском саду просит бога избавить его от страданий, а Иуда продает своего учителя и движется к нему с солдатами Храмовой стражи. Ученики пытаются заступиться за Иисуса, но учитель сам останавливает их, и стража уводит его в Синедрион для суда. Тем временем Иоанн (Христо Живков), любимый ученик Христа, рассказывает его матери Марии (Майя Моргенштерн) и Марии-Магдалине (Моника Беллуччи) о том, что случилось. Фильм повествует обо всех последующих событиях и заканчивается сценой воскрешения Христа. Мел Гибсон создал сценарий на основе четырех канонических Евангелий.


Моника Беллуччи - Личная жизнь

Впервые Беллуччи вышла замуж в 23 года за фотографа Клаудио Карлоса Бассо, но брак продлился всего шесть месяцев. После расставания актриса познакомилась с итальянским актером Николя Ферроном и была помолвлена с ним следующие шесть лет. В 1996 году Беллуччи снялась в фильме «Квартира» и встретилась на съемках с актером Венсаном Касселем. Они поженились через три года в Монте-Карло, в браке родились две дочери: Дэва и Леони. В 2013 году актеры объявили, что разводятся по обоюдному согласию.

Интересные факты о Монике Беллуччи

Беллуччи свободно говорит не только на родном итальянском, но также на французском и английском языках, а также неплохо знает португальский и испанский. Для съемок у Мела Гибсона она выучила основы реконструированного арамейского, а для фильма «Доберман» овладела языком жестов.

В 2005 году в Леоне был выведен новый сорт роз, который назвали в честь Моники Беллуччи.

В мае 2017 года Беллуччи выпустила книгу интервью «Тайные встречи», в которой рассказала о разных аспектах своей жизни.

Фильмография Моники Беллуччи
Флешбэк
Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.0
Фантазии для взрослых
Фантазии для взрослых
комедия 2021, Франция
7.0
Школа волшебства
Школа волшебства
приключения, комедия, семейный 2021, Италия
5.0
Необратимость. Полная инверсия
Необратимость. Полная инверсия
криминал, драма, мистика 2020, Франция
7.0
Человек, который продал свою кожу
Человек, который продал свою кожу
драма 2020, Тунис / Франция / Бельгия / Германия / Швеция / Турция
7.0
Мужчина и женщина: Лучшие годы
Мужчина и женщина: Лучшие годы
мелодрама 2019, Франция
7.0
Паук в паутине
Паук в паутине
детектив, триллер 2019, Израиль / Бельгия / Великобритания
4.0
Некромант
Некромант
ужасы, комедия, фантастика 2018, Австралия
5.0
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Моника Беллуччи и Венсан Кассель Моника Беллуччи Моника Беллуччи Моника Беллуччи
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16 марта 2022 15:48
Боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Гаем Пирсом выйдет весной 2022 года За проект отвечают режиссер «Казино Рояль» и сценарист сериала «Каратель».
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Венсан Кассель
Венсан Кассель Vincent Cassel
были в браке с 1999 по 2014
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