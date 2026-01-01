Содержание:

Моника Беллуччи - Фильмы

- Моника Беллуччи - «Малена»

- Моника Беллуччи - «Необратимость»

- Моника Беллуччи - «Страсти Христовы»

​​​​​​​Моника Беллуччи - Личная жизнь

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в Читта ди Кастелло в итальянской провинции Умбрия в семье художницы Бринеллы Бриганти и транспортника Паскуале Беллуччи. Она была единственным ребенком в семье, после окончания школы училась на факультете права в университете Перуджи. Беллуччи очень стремилась к независимости, и начала подрабатывать моделью, чтобы платить за свою учебу. К 1988 году она добилась больших успехов в модельном бизнесе и переехала в Милан.





Моника Беллуччи - Фильмы



В 1990 году Беллуччи снялась в своем дебютном телефильме Дино Рози «Жизнь с детьми», и почти сразу за ними последовали картины «Злоупотребление» и «Упрямая судьба». Первым англоязычным фильмом актрисы стал «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года. Несмотря на то, что актриса сыграла небольшую роль наложницы графа Дракулы, ее заметили киностудии Европы и Америки. В период с 1992 по 1995 годы она снялась в картинах «Банда неудачников», «Бриганти», «Снежок», «Иосиф Прекрасный», «Небо просто голубее». В 1996 году Беллуччи начала сотрудничать с французским кинематографом, и вскоре за роль Лизы в фильме «Квартира» ее номинировали на «Сезар» как самую многообещающую актрису. В 2000-м году вышел фильм Джузеппе Торнаторе «Малена» с Беллуччи в главной роли, и к ней окончательно пришло международное признание. В следующем году на экраны вышли фильмы «Братство волка» и «Астерикс и Обеликс - миссия Клеопатра». Беллуччи получила роль Персефоны в фильмах-продолжениях культовой «Матрицы» братьев Вачовски. Одним из самых известных фильмов Беллуччи стала картина «По млечному пути» Эмира Кустурицы, рассказывающая о любви сельского чудака Косты и красавицы-эмигрантки с итальянскими корнями в период боснийской войны. В 2017 году актриса появилась в нескольких эпизодах инди-сериала «Моцарт в джунглях» в роли оперной певицы.



Моника Беллуччи - «Малена»

Драма 2000 года режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе. Действие происходит на Сицилии во время Второй мировой войны. Подросток Ренато (Джузеппе Сульфаро) получает от своих родителей в подарок велосипед и вливается в кампанию местных мальчишек, вместе с которыми ездит смотреть на местную красавицу Малену (Моника Беллуччи). Исключительная внешность девушки не дает покоя всему городу, но она игнорирует отношение окружающих. Малена ухаживает за своим глухим отцом и живет на его зарплату, потому что ее муж уехал на фронт, и никто в городе не дает ей работу. Мужчины боятся ревности жен, но сами не могут оторвать глаз от девушки, а женщины постоянно сплетничают о ней. Однажды приходит известие, что муж Малены погиб на войне, и ее начинают атаковать поклонники, но она долгое время всех отвергает. В это время порочащие слухи о девушке распространяются со скоростью лесного пожара, и одноклассники Ренато подбрасывают отцу Малены записку, что она занимается проституцией. Отец отрекается от девушки, и тогда в ее жизни начинается настоящий ад.



Моника Беллуччи - «Необратимость»

Шокирующая драма Гаспара Ноэ 2002 года, состоящая из 13 эпизодов и смонтированная в обратном хронологическом порядке. Каждый из эпизодов снят единым кадром, без склеек. Главная героиня фильма Алекс (Моника Беллуччи) вместе со своим парнем Маркусом (Венсан Кассель) и бывшим мужем Пьером (Альбер Дюпонтель) идут на вечеринку. Там Алекс ссорится с Маркусом и уходит одна. В пустом подземном переходе с красными стенами на нее нападает жестокий садист и зверски насилует. Маркус и Пьер решают убить насильника собственными руками и идут искать его в местном гей-клубе. Часть эпизодов сопровождается низкочастотным гулом, похожим на звук отдаленного землетрясения, который у многих вызывает беспокойство. Из-за этого звука и ужасающе натуралистичных сцен на премьерном показе фильма на Каннском фестивале 250 зрителей покинули зал, и многие нуждались в медицинской помощи.





Моника Беллуччи - «Страсти Христовы»



Драма Мела Гибсона о последних 12-ти часах жизни Иисуса Христа. Картина начинается со сцены моления о чаше, когда Иисус (Джеймс Кэвизел) в Гефсиманском саду просит бога избавить его от страданий, а Иуда продает своего учителя и движется к нему с солдатами Храмовой стражи. Ученики пытаются заступиться за Иисуса, но учитель сам останавливает их, и стража уводит его в Синедрион для суда. Тем временем Иоанн (Христо Живков), любимый ученик Христа, рассказывает его матери Марии (Майя Моргенштерн) и Марии-Магдалине (Моника Беллуччи) о том, что случилось. Фильм повествует обо всех последующих событиях и заканчивается сценой воскрешения Христа. Мел Гибсон создал сценарий на основе четырех канонических Евангелий.



Моника Беллуччи - Личная жизнь

Впервые Беллуччи вышла замуж в 23 года за фотографа Клаудио Карлоса Бассо, но брак продлился всего шесть месяцев. После расставания актриса познакомилась с итальянским актером Николя Ферроном и была помолвлена с ним следующие шесть лет. В 1996 году Беллуччи снялась в фильме «Квартира» и встретилась на съемках с актером Венсаном Касселем. Они поженились через три года в Монте-Карло, в браке родились две дочери: Дэва и Леони. В 2013 году актеры объявили, что разводятся по обоюдному согласию.