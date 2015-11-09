Призраки прошлого После расправы над Сильвой и гибелью М прошло ровно столько времени, чтобы Бонд сумел восстановить свои силы и приступить к разгадке величайшей тайны, преследовавшей его на протяжении долгих лет. Он находит загадочное послание, которое непрерывной цепочкой смертей выводит его на след коварной и опасной организации СПЕКТР. До сих пор ей удавалось оставаться в тени, несмотря на то, что именно там кроется источник всех преступлений ещё со времён «Казино Рояль». Помимо этого МИ-6…
Вот согласен! Роль для Кристоф Вальца написали очень шаблонно.
Хорошая новость состоит в том, что выбрав самую страшную и тупую из многочисленных шикарных женщин предыдущих серий, главный герой отбыл в неизвестном направлении навсегда! Этого агента 007 уже точно не будет, а еще лучше, что бы и продолжения больше не снимали, дабы не портить впечатление от более успешных ранних серий. Дополнительным минусом могу назвать нулевой саундтрек и заставку с девушками перед фильмом, сделанную из идей предыдущих, но в более худшем исполнении. Жаль...
Не посмотреть нельзя, а после просмотра взять и забыть)))
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