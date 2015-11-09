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007: СПЕКТР 007: СПЕКТР
Киноафиша Фильмы 007: СПЕКТР Отзывы о фильме «007: СПЕКТР»
Spectre 007: СПЕКТР 2015 / США / Великобритания
7.0 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «007: СПЕКТР»

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Наша рецензия

Призраки прошлого После расправы над Сильвой и гибелью М прошло ровно столько времени, чтобы Бонд сумел восстановить свои силы и приступить к разгадке величайшей тайны, преследовавшей его на протяжении долгих лет. Он находит загадочное послание, которое непрерывной цепочкой смертей выводит его на след коварной и опасной организации СПЕКТР. До сих пор ей удавалось оставаться в тени, несмотря на то, что именно там кроется источник всех преступлений ещё со времён «Казино Рояль». Помимо этого МИ-6…

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Александр Касаткин 9 ноября 2015, 13:48
Ответ на сообщение Дженни_Кодес от 08/11/2015 - 14:38:25


Вот согласен! Роль для Кристоф Вальца написали очень шаблонно.
9 ноября 2015, 13:48 Ответить
OldMovieRat 24 ноября 2015, 00:38
Посмотреть можно чисто для порядку и после плохого рабочего дня. Фильмы о Бонде всегда брали своей пародийностью и иронией к происходящему. Крейг пытается сыграть всерьёз, что тут же разбивается очередным дебильным поворотом сюжета и вызывает ехидный ржач. Не понимаю, почему его берут на эту роль уже четвертый раз. Броснан гораздо естественнее смотрелся, не говоря уже о Коннери.
24 ноября 2015, 00:38 Ответить
Максим 24 ноября 2015, 00:42
ужасный..нудный фильм..вообще непонятно куда они умудрились потрптить 300 МИЛ!!!!динамичных сцен минимум..Вообщем из всех Крейговских Бондов КАЗИНО РОЯЛЬ самый лучший..а этот самый худший
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
Andersen 24 ноября 2015, 00:42
Категорически не рекомендую. Так умудриться испортить фильм. Как Крейг согласился сниматься в таком убогом фильме! Потеря времени и денег.
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
kisylya 24 ноября 2015, 00:42
Оценка
Фильм замечательный! Спасибо любимому Крэйгу! ✊
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
Alessia 24 ноября 2015, 00:42
К сожалению, фильм разочаровал. Видимо фильмы про Бонда рассчитаны на умственно отсталых. И если в первом фильме с Крейгом "Казино Рояль" хотя бы была красивая картинка - красивые ландшафты и красивые женщины, то в этом фильме только унылая серость. Фильм растянут на целых 2,5 часа, в течение которых постоянно сожалеешь о зря потраченном времени.
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
Дженни_Кодес 24 ноября 2015, 00:42
А ещё не понимаю, зачем на роль двух главных злодеев берут актёров, которые уже прославились в этом же амплуа в других хороших фильмах. И здесь играют РОВНО тоже самое! Неужели актёров больше нету???
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
khaa323f 24 ноября 2015, 00:42
Оценка
зануууудство. пол зала мужиков откровенно храпело. куча ненужных и длинных сцен. юмор тоже не айс. такое ощущение - чем дороже фильм, тем он глупее.
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
VVM 24 ноября 2015, 00:42
Бобик сдох! Сюжет полностью снят со Скайфола: всесильный псих-одиночка мстит. Спецэффектов нет. Смысла нет. Красивых лиц и картинок нет. Все острые моменты разрешаются против здравого смыла и логики и объясняются просто : паранормальным везением главного героя!

Хорошая новость состоит в том, что выбрав самую страшную и тупую из многочисленных шикарных женщин предыдущих серий, главный герой отбыл в неизвестном направлении навсегда! Этого агента 007 уже точно не будет, а еще лучше, что бы и продолжения больше не снимали, дабы не портить впечатление от более успешных ранних серий. Дополнительным минусом могу назвать нулевой саундтрек и заставку с девушками перед фильмом, сделанную из идей предыдущих, но в более худшем исполнении. Жаль...
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
Дженни_Кодес 24 ноября 2015, 00:42
Это не кино, а видео-комикс. Такой отдельный жанр боевика, где картинка полностью подавляет духовный смысл и идею. Безусловно, красиво снято, очень дорого. Но большинство сцен вызывают ироничный смех, будто это пародия.

Не посмотреть нельзя, а после просмотра взять и забыть)))
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
um007 24 ноября 2015, 00:42
Видимо, тема Бонда уже приелась и старому и новому поколению зрителей. К тому же Крэйг - слабейший из исполнителей роли агента 007. Сценарий затянут, некоторые сцены столь долги, что вызывают отторжение. Нет привычной супер красотки в объятиях Бонда. Ожидал много большего. Не рекомендую тратить 2,5 часа на пустяшный фильмом.























































































































































24 ноября 2015, 00:42 Ответить
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