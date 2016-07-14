Наша рецензия

История о мальчике, выросшем в джунглях под присмотром диких животных, не теряет популярности на протяжении многих лет. Появившаяся в далёком 1912 году она вот уже на протяжении почти сотни лет появляется на экранах больших кинотеатров. По разным подсчетом историю о мальчике, воспитанном животными, снимали от 50 до 88 раз. Приключения Тарзана самые разнообразные: от его непосредственной жизни в джунглях до попытки вжиться в человеческое общество. На этот раз мы увидим историю возвращения…