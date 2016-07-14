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Тарзан. Легенда Тарзан. Легенда
Киноафиша Фильмы Тарзан. Легенда Отзывы о фильме «Тарзан. Легенда»
The Legend of Tarzan Тарзан. Легенда 2016 / США
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Тарзан. Легенда»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

История о мальчике, выросшем в джунглях под присмотром диких животных, не теряет популярности на протяжении многих лет. Появившаяся в далёком 1912 году она вот уже на протяжении почти сотни лет появляется на экранах больших кинотеатров. По разным подсчетом историю о мальчике, воспитанном животными, снимали от 50 до 88 раз. Приключения Тарзана самые разнообразные: от его непосредственной жизни в джунглях до попытки вжиться в человеческое общество. На этот раз мы увидим историю возвращения…

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PolegeshkoES 14 июля 2016, 15:18
Впечатляющей зрелищности нет, но интересный и красивый фильм. Сходить посмотреть, чтобы расслабиться можно.
14 июля 2016, 15:18 Ответить
ЕфимШифрин 22 июля 2016, 17:38
хороший фильм. постоянно что-то происходит.За весь фильм только раз, минут на 5-10 был слабый момент с затянутым разговором ни о чем. Сходить расслабиться стоит. Красивые кадры.
22 июля 2016, 17:38 Ответить
sm0ke999 28 июля 2016, 02:43
Внезапно понравился фильм. Сам не ожидал.
28 июля 2016, 02:43 Ответить
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