Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Тарзан. Легенда - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Тарзан. Легенда. Дублированный трейлер 2

Тарзан. Легенда. Дублированный трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Дата публикации: 21 марта 2016
Тарзан. Легенда – Прошли годы с тех пор, как человек, когда-то известный как Тарзан, покинул африканские джунгли ради жизни под именем Джона Клейтона III, лорда Грейстока, с любимой женой Джейн. И сейчас его пригласили обратно в Конго, чтобы выступить в качестве торгового эмиссара Парламента; он не подозревает, что является пешкой в смертельной игре во славу жадности и мести, где за ниточки дергает бельгиец, капитан Леон Ром. Но те, кто задумал убийственный заговор, понятия не имеют, с чем они столкнутся.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
PolegeshkoES 14 июля 2016, 15:18
Впечатляющей зрелищности нет, но интересный и красивый фильм. Сходить посмотреть, чтобы расслабиться можно.
14 июля 2016, 15:18 Ответить
ЕфимШифрин 22 июля 2016, 17:38
хороший фильм. постоянно что-то происходит.За весь фильм только раз, минут на 5-10 был слабый момент с затянутым разговором ни о чем. Сходить расслабиться стоит. Красивые кадры.
22 июля 2016, 17:38 Ответить
sm0ke999 28 июля 2016, 02:43
Внезапно понравился фильм. Сам не ожидал.
28 июля 2016, 02:43 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 23:49
Оценка
Крутой фильм по всем параметрам. Одним словом - Голливуд! Моя оценка: 10 из 10. 👍
16 июня 2024, 23:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда боевик, приключения, 2016, США
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Тафити. Приключения на краю света - дублированный трейлер 01:34
Тафити. Приключения на краю света  дублированный трейлер
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше