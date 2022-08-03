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Секретная штаб-квартира , 2022

2022 / США
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Факты

Фильм был впервые анонсирован в 2013 году. Из-за непредвиденных трудностей и кадровых перестановок производство и премьеру ленты отложили до лучших времен.

Первый семейный фильм режиссеров Генри Йоста и Ариэля Шульмана, а также вторая совместная работа Оуэна Уилсона и Джерри Брукхаймера с «Армагеддона» (1998).

Оуэн Уилсон и Майкл Пенья ранее снимались в фильмах вселенной Marvel (MCU). Уилсон был в «Локи» (2021), а Пенья был в первых 2 фильмах о Человеке-муравье. Также Пенья успел поработать с Джерри Брукхаймером в фильме «Кавалерия» (2018).

Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 августа 2022
Премьера в мире 3 августа 2022
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Генри Джуст
Генри Джуст
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Джесси Мюллер
Джесси Мюллер
Джесси Уильямс
Джесси Уильямс
Кит Л. Уильямс
Кит Л. Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира» В Северной Америке фильм выйдет 12 августа.
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15 июля 2022 10:27
Звезда «Анатомии страсти» Джесси Уильямс сыграет с Оуэном Уилсоном в экшен-комедии «Секретная штаб-квартира» Проект позиционируют как «Один дома» в антураже Бэтпещеры.
Написать
2 июля 2021 13:01
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