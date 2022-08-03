Секретная штаб-квартира , 2022

Фильм был впервые анонсирован в 2013 году. Из-за непредвиденных трудностей и кадровых перестановок производство и премьеру ленты отложили до лучших времен.

Первый семейный фильм режиссеров Генри Йоста и Ариэля Шульмана, а также вторая совместная работа Оуэна Уилсона и Джерри Брукхаймера с «Армагеддона» (1998).

Оуэн Уилсон и Майкл Пенья ранее снимались в фильмах вселенной Marvel (MCU). Уилсон был в «Локи» (2021), а Пенья был в первых 2 фильмах о Человеке-муравье. Также Пенья успел поработать с Джерри Брукхаймером в фильме «Кавалерия» (2018).