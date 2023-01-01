Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
В поисках Дори
Фильмы похожие на В поисках Дори
Finding Dory
В поисках Дори
2016 / США
Смотреть трейлер
7.5
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на В поисках Дори
Вся информация о мультфильме
Рыбки
анимация, приключения
2016, США
4.0
Подводная братва
комедия, анимация
2004, США
7.0
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
7.0
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.0
Король Лев
фантастика, семейный
2019, США
8.0
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.0
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.0
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.0
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Моана
анимация
2016, США
8.0
Хороший динозавр
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
6.0
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.0
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.0
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.0
Ральф
анимация
2012, США
8.0
Храбрая сердцем
семейный, анимация
2012, США
8.0
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.0
История игрушек 2
сказка, семейный, анимация, комедия
1999, США
7.0
Приключения Флика
комедия, анимация, семейный
1998, США
7.0
Победители шоу
комедия
2000, США
7.0
Американский пирог: Голая миля
комедия
2006, Канада / США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить