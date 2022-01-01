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В поисках Дори В поисках Дори
Киноафиша Фильмы В поисках Дори В поисках Дори, 2016: актеры и роли
Finding Dory В поисках Дори 2016 / США
7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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В поисках Дори, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton
В ролях
Эллен ДеДженерес Эллен ДеДженерес Ellen DeGeneres Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks Дайан Китон Дайан Китон Diane Keaton Юджин Леви Юджин Леви Eugene Levy
Одна
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Главная роль
Главная роль
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