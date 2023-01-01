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В поисках Дори В поисках Дори
Киноафиша Фильмы В поисках Дори Награды и номинации мультфильма В поисках Дори
Finding Dory В поисках Дори 2016 / США
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации мультфильма В поисках Дори

Вся информация о мультфильме
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший анимационный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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