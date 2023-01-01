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Хардкор Хардкор
Киноафиша Фильмы Хардкор Награды и номинации фильма Хардкор
Hardcore Хардкор 2015 / Россия / США
6.9 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Хардкор

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2015 Кинофестиваль в Торонто 2015
Приз зрительских симпатий – лучший фильм в секции «Полуночное безумие»
Победитель
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Праздники
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