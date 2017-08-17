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Бабушка легкого поведения Бабушка легкого поведения
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Бабушка легкого поведения, 2017

2017 / Россия
6.7 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 3.8
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Комедия о мастере перевоплощения в лице Александра Реввы.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Бабушка легкого поведения» - это новая картина Марюса Вайсберга, известного своими комедиями «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Гитлер капут!». Главную роль в фильме исполнил Александр Ревва («Дублёр», «Суперплохие»). Также в ленте снялись: певица Глюкоза («Бриллиантовая рука 2»), Владимир Толоконников («Собачье сердце»), Филипп Киркоров («Любовь в большом городе 3») и другие.

Александр Рубенштейн по прозвищу Саня Трансформер – крупный мошенник и аферист, обладающий даром идеально копировать внешность и манеры поведения других людей, используя их личности для обманов и махинаций. Однажды он случайно грабит не того человека, в результате чего вынужден скрываться от банды преследующих его вооруженных бандитов.

С трудом выжив в результате перестрелки, каждый из участников которой стремился заполучить таинственный чемодан, герой понимает, что дела совсем плохи. Чтобы скрыться от преследователей, Рубенштейн решает залечь на дно в доме престарелых, принадлежащем его дяде, выдавая себя за пожилую женщину.

Кажется, бандиты потеряли Сашин след, однако временное убежище не дает ему покоя. Герой попадает в самый странный любовный треугольник: он влюбляется в одну из медсестер, молодую и красивую девушку Любу, и в то же время в него самого влюбляется один из постояльцев заведения, галантный кавалер Анатолий Борисович.

Сняв маскировку, Рубенштейн называется племянником одной из своих соседок по дому престарелых, страдающей амнезией, и в этом образе ухаживает за Любой, а в образе бабушки Александры Павловны Фишман покоряет остальных постояльцев своим обаянием и веселостью.

Параллельно он пытается достать свой паспорт, конфискованный ФСБ из-за того, что герой находится в розыске, и выехать из страны. Но не случится ли так, что обретение новой любви и друзей не только удержит Сашу на родине, но и даст ему стимул отречься от своего криминального прошлого и начать новую, честную жизнь?

Фильм является вольным ремейком американской комедии Сидни Поллака «Тутси» («Милашка» в американском прокате) с Дастином Хоффманом в главной роли. По сюжету этого фильма, неудачливый актер Майкл Дорси переодевается в женское платье, чтобы получить женскую роль на телевидении, и неожиданно замечает, что в образе женщины он куда больше нравится людям. В этой связи многие критики объявили «Бабушку легкого поведения» в плагиате, однако создатели фильма ответили, что это не ремейк «Тутси», а “«Тутси» на стероидах”.

Авторами сценария фильма значатся сразу четыре человека. Александр Ревва придумал идею и сюжетные наработки картины, Саид Давдиев прописал шутки и диалоги, режиссер Марюс Вайсберг связал все эти элементы в единую историю, а Евгений Шелякин придумал фееричный сюжетный поворот в финале картины.

Фильм стал единственным, окупившимся в прокате летом 2017 года.

Перестрелка в начале фильма, а также другие “кровавые” сцены фильма навеяны картинами Квентина Тарантино, в особенности последним на тот момент фильмом мэтра «Омерзительная восьмерка». У этого же режиссера создатели позаимствовали изящный сюжетный оборот с флешкой, содержание или владелец которого никогда не показываются и не называются в фильме. Подобное решение Тарантино использовал в сюжетной линии с чемоданом в прославившей его ленте «Криминальное чтиво».

Фильм снимался в реально существующем санатории в одном из городов в Московской области. Санаторий принадлежал Министерству науки и образования, и даже во время съемок фильма там проживали некоторые пенсионеры, никак не пожелавшие покинуть заведение даже под угрозой нарушения их покоя съемочной группой.

В роли Любы, возлюбленной главного героя, снялась знаменитая российская актриса, певица и телеведущая Наталья Ионова, более известная как Глюкоза. Изначально Ревва был против ее кандидатуры, так как у Натальи на тот момент был очень скромный актерский опыт, но, посмотрев ее пробы, актер сразу сменил мнение на противоположное.

Фильм также стал одной из последних актерских работ великого российского и советского актера Владимира Толоконникова, известного массовому зрителю по роли Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Актер скончался в ночь с 15 на 16 июля от остановки сердца. В это время он работал над ролью Павла Григорьевича на съемках продолжения фильма «СуперБобровы».

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами, милиция и руководство города. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

6.7 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 августа 2017
Премьера в мире 17 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Сексуальность за 60 – вещь невообразимая, однако именно она становится главной темой для юмористических спекуляций в новой комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения». Под «Party like a Russian» на экране во всем своём блеске щеголяет каст не молодых, но дерзких актеров, возглавляет который – самый узнаваемый профиль КВН и Comedy Club – Александр Ревва. Лёгкий, игривый и невероятно смешной фильм без всякой робости щекочет зрительские…
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КиноМюсли 18 августа 2017, 01:00
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essviridova 21 августа 2017, 01:08
Фильм оказался на удивление хорошим!!!!! Такой избитый сюжет как переодевание мужчины в женщину, создатели смогли показать оригинальным, шутки… Читать дальше…
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