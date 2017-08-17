Бабушка легкого поведения, 2017

«Бабушка легкого поведения» - это новая картина Марюса Вайсберга, известного своими комедиями «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Гитлер капут!». Главную роль в фильме исполнил Александр Ревва («Дублёр», «Суперплохие»). Также в ленте снялись: певица Глюкоза («Бриллиантовая рука 2»), Владимир Толоконников («Собачье сердце»), Филипп Киркоров («Любовь в большом городе 3») и другие.
Александр Рубенштейн по прозвищу Саня Трансформер – крупный мошенник и аферист, обладающий даром идеально копировать внешность и манеры поведения других людей, используя их личности для обманов и махинаций. Однажды он случайно грабит не того человека, в результате чего вынужден скрываться от банды преследующих его вооруженных бандитов.
С трудом выжив в результате перестрелки, каждый из участников которой стремился заполучить таинственный чемодан, герой понимает, что дела совсем плохи. Чтобы скрыться от преследователей, Рубенштейн решает залечь на дно в доме престарелых, принадлежащем его дяде, выдавая себя за пожилую женщину.
Кажется, бандиты потеряли Сашин след, однако временное убежище не дает ему покоя. Герой попадает в самый странный любовный треугольник: он влюбляется в одну из медсестер, молодую и красивую девушку Любу, и в то же время в него самого влюбляется один из постояльцев заведения, галантный кавалер Анатолий Борисович.
Сняв маскировку, Рубенштейн называется племянником одной из своих соседок по дому престарелых, страдающей амнезией, и в этом образе ухаживает за Любой, а в образе бабушки Александры Павловны Фишман покоряет остальных постояльцев своим обаянием и веселостью.
Параллельно он пытается достать свой паспорт, конфискованный ФСБ из-за того, что герой находится в розыске, и выехать из страны. Но не случится ли так, что обретение новой любви и друзей не только удержит Сашу на родине, но и даст ему стимул отречься от своего криминального прошлого и начать новую, честную жизнь?
Фильм является вольным ремейком американской комедии Сидни Поллака «Тутси» («Милашка» в американском прокате) с Дастином Хоффманом в главной роли. По сюжету этого фильма, неудачливый актер Майкл Дорси переодевается в женское платье, чтобы получить женскую роль на телевидении, и неожиданно замечает, что в образе женщины он куда больше нравится людям. В этой связи многие критики объявили «Бабушку легкого поведения» в плагиате, однако создатели фильма ответили, что это не ремейк «Тутси», а “«Тутси» на стероидах”.
Авторами сценария фильма значатся сразу четыре человека. Александр Ревва придумал идею и сюжетные наработки картины, Саид Давдиев прописал шутки и диалоги, режиссер Марюс Вайсберг связал все эти элементы в единую историю, а Евгений Шелякин придумал фееричный сюжетный поворот в финале картины.
Фильм стал единственным, окупившимся в прокате летом 2017 года.
Перестрелка в начале фильма, а также другие “кровавые” сцены фильма навеяны картинами Квентина Тарантино, в особенности последним на тот момент фильмом мэтра «Омерзительная восьмерка». У этого же режиссера создатели позаимствовали изящный сюжетный оборот с флешкой, содержание или владелец которого никогда не показываются и не называются в фильме. Подобное решение Тарантино использовал в сюжетной линии с чемоданом в прославившей его ленте «Криминальное чтиво».
Фильм снимался в реально существующем санатории в одном из городов в Московской области. Санаторий принадлежал Министерству науки и образования, и даже во время съемок фильма там проживали некоторые пенсионеры, никак не пожелавшие покинуть заведение даже под угрозой нарушения их покоя съемочной группой.
В роли Любы, возлюбленной главного героя, снялась знаменитая российская актриса, певица и телеведущая Наталья Ионова, более известная как Глюкоза. Изначально Ревва был против ее кандидатуры, так как у Натальи на тот момент был очень скромный актерский опыт, но, посмотрев ее пробы, актер сразу сменил мнение на противоположное.
Фильм также стал одной из последних актерских работ великого российского и советского актера Владимира Толоконникова, известного массовому зрителю по роли Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Актер скончался в ночь с 15 на 16 июля от остановки сердца. В это время он работал над ролью Павла Григорьевича на съемках продолжения фильма «СуперБобровы».
Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами, милиция и руководство города. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы.
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (Наше мнение может отличаться от… Читать дальше…