Бабушка легкого поведения, 2017

«Бабушка легкого поведения» - это новая картина Марюса Вайсберга, известного своими комедиями «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Гитлер капут!». Главную роль в фильме исполнил Александр Ревва («Дублёр», «Суперплохие»). Также в ленте снялись: певица Глюкоза («Бриллиантовая рука 2»), Владимир Толоконников («Собачье сердце»), Филипп Киркоров («Любовь в большом городе 3») и другие.

Александр Рубенштейн по прозвищу Саня Трансформер – крупный мошенник и аферист, обладающий даром идеально копировать внешность и манеры поведения других людей, используя их личности для обманов и махинаций. Однажды он случайно грабит не того человека, в результате чего вынужден скрываться от банды преследующих его вооруженных бандитов.

С трудом выжив в результате перестрелки, каждый из участников которой стремился заполучить таинственный чемодан, герой понимает, что дела совсем плохи. Чтобы скрыться от преследователей, Рубенштейн решает залечь на дно в доме престарелых, принадлежащем его дяде, выдавая себя за пожилую женщину.

Кажется, бандиты потеряли Сашин след, однако временное убежище не дает ему покоя. Герой попадает в самый странный любовный треугольник: он влюбляется в одну из медсестер, молодую и красивую девушку Любу, и в то же время в него самого влюбляется один из постояльцев заведения, галантный кавалер Анатолий Борисович.

Сняв маскировку, Рубенштейн называется племянником одной из своих соседок по дому престарелых, страдающей амнезией, и в этом образе ухаживает за Любой, а в образе бабушки Александры Павловны Фишман покоряет остальных постояльцев своим обаянием и веселостью.

Параллельно он пытается достать свой паспорт, конфискованный ФСБ из-за того, что герой находится в розыске, и выехать из страны. Но не случится ли так, что обретение новой любви и друзей не только удержит Сашу на родине, но и даст ему стимул отречься от своего криминального прошлого и начать новую, честную жизнь?