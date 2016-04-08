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Хардкор Хардкор
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Hardcore Хардкор 2015 / Россия / США
7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Хардкор»

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Наша рецензия

Безумный Генри Кадр из фильма «Хардкор» В связи с появлением качественных компьютерных игр, кино стало не единственной возможностью почувствовать себя участником нереальных событий. Поэтому для кого-то видеоигры стали более правдоподобно погружающей в себя реальностью. А вот российский режиссёр Илья Найшуллер пошёл ещё дальше и совместил оба явления, сотворив нечто такое, чего до него ещё никто не делал. Фильм «Хардкор» вырос из его же клипа, снятого от первого лица,…

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alexthesage 8 апреля 2016, 23:59
Оценка
Фильм - чума.

Непрерывный экшн, но камеру иногда так трясет, что нифига не понятно.
8 апреля 2016, 23:59 Ответить
fasset1 12 апреля 2016, 08:43
Большей чуши я еще не смотрел. Ради такой компьютерной "стрелялки" не стоит и ходить в кинотеатр.
12 апреля 2016, 08:43 Ответить
SKY 12 апреля 2016, 14:05
Огонь кино! ) Непрерывный экшон 😎
12 апреля 2016, 14:05 Ответить
Александр Полониев 14 апреля 2016, 00:54
нормальный фильм, особенно если учесть что он отечественный на 70%) есть кровь кишки, приправлено немного юмором, иногда черным. большинству аудитории мужского пола понравится точно)
девушкам не всем.
14 апреля 2016, 00:54 Ответить
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