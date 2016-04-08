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Безумный Генри Кадр из фильма «Хардкор» В связи с появлением качественных компьютерных игр, кино стало не единственной возможностью почувствовать себя участником нереальных событий. Поэтому для кого-то видеоигры стали более правдоподобно погружающей в себя реальностью. А вот российский режиссёр Илья Найшуллер пошёл ещё дальше и совместил оба явления, сотворив нечто такое, чего до него ещё никто не делал. Фильм «Хардкор» вырос из его же клипа, снятого от первого лица,…