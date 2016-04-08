Безумный Генри Кадр из фильма «Хардкор» В связи с появлением качественных компьютерных игр, кино стало не единственной возможностью почувствовать себя участником нереальных событий. Поэтому для кого-то видеоигры стали более правдоподобно погружающей в себя реальностью. А вот российский режиссёр Илья Найшуллер пошёл ещё дальше и совместил оба явления, сотворив нечто такое, чего до него ещё никто не делал. Фильм «Хардкор» вырос из его же клипа, снятого от первого лица,…
Непрерывный экшн, но камеру иногда так трясет, что нифига не понятно.
девушкам не всем.
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