Карамора, 2021

«Карамора» — отечественное приключенческое фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативной Российской империи. Данила Козловский («Викинг», «Экипаж») исполняет роль анархиста, мечтающего о свержении действующего режима. Однажды ему удается выяснить, что континентом управляет тайное общество, состоящее из сверхъестественных созданий. В руках правителей находится не только политическая власть, но и нечистая сила. Объединившись с единомышленниками, бунтарь вступает в битву с кровавыми тиранами, провоцируя Первую мировую войну, а затем и переворот 1917 года.
Сюжет амбициозного проекта компании DK Entertainment основан на легендах конца XIX – начала XX века, а также ссылается на произведения авторов Серебряного века, пропитанные атмосферой мистики и декаданса. Несмотря на мрачный тон повествования, фильм предлагает ироничный взгляд на царскую Россию и включает в себя большую историю любви.
С детства Карамора мечтал о том, чтобы дать бой высшему дворянству, представители которого наживаются на простолюдинах. Повзрослев, юноша превращается в известного анархиста, возглавляющего подпольную революционную ячейку. Его начинания поддерживают верные друзья и девушка Алина (Дарья Балабанова). Но очередная схватка с правительством оборачивается для возлюбленной Караморы гибелью. Потеряв близкого человека, парень клянется отомстить. Расследование выводит бесстрашного героя на монархов, покрывающих тех, кто уже триста лет контролирует всю Европу. Сумеет ли Карамора восстановить справедливость?
Анонс фэнтези состоялся в 2017 году на презентации телеканала «ТВ-3». Изначально предполагалось, что история, написанная Александром Фоминым («Восьмидесятые»), будет состоять из нескольких эпизодов, а режиссером выступит Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто»). Но в 2019 году продюсеры студии DK Entertainment объявили о том, что «Карамора» станет полнометражным фильмом для широкого проката, в то время как постановкой займется исполнитель главной роли Данила Козловский.
В сюжете фигурирует Владимир Маяковский, образ которого воплотил дебютант Николай Комягин, известный по петербургской творческой группе художников Shortparis.
«Карамора» — третий режиссерский проект в карьере актера Данилы Козловского. В 2019 году он поставил спортивную драму «Тренер», а в 2020 срежиссировал фильм-катастрофу «Чернобыль», премьера которого сместилась на апрель 2021 года ввиду пандемии COVID-19. В каждой из этих работ он исполнил центральную роль и занимался продюсированием.
Андрей Смоляков уже работал с Козловским на съемочной площадке фильмов «Тренер» и «Викинг».
Данила Козловский и Филипп Янковский вместе снимались в телевизионной кинокартине «Распутин».
Роль Брета сыграл артист театра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин.
Несмотря на исторический фон, а также явные отсылки к реальным событиям и персонам начала XX века, авторы предлагают абсолютно вымышленный сюжет о любви и мести.
Название отсылает к одноименному произведению Максима Горького, впервые опубликованного в сборнике рассказов 1922–1924 годов.
Действие картины в жанре альтернативной истории, соединяющей в себе экшен, боевик и стим-панк, разворачивается в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну.
Сюжет картины частично основан на литературных произведениях русских авторов "Серебряного века", пронизанных декадансом, мистикой и предчувствием скорой революции. Безумные народные легенды могут обернуться правдой, а знакомые исторические личности - удивить постмодернистским юмором.
При своей мрачности и жестокости, бескомпромиссном противостоянии, в фильме имеется большая доля иронии, которая подчеркнет как фантастичность созданной вселенной, так и ее схожесть с сегодняшним днём.