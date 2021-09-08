Карамора, 2021

«Карамора» — отечественное приключенческое фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативной Российской империи. Данила Козловский («Викинг», «Экипаж») исполняет роль анархиста, мечтающего о свержении действующего режима. Однажды ему удается выяснить, что континентом управляет тайное общество, состоящее из сверхъестественных созданий. В руках правителей находится не только политическая власть, но и нечистая сила. Объединившись с единомышленниками, бунтарь вступает в битву с кровавыми тиранами, провоцируя Первую мировую войну, а затем и переворот 1917 года.

Сюжет амбициозного проекта компании DK Entertainment основан на легендах конца XIX – начала XX века, а также ссылается на произведения авторов Серебряного века, пропитанные атмосферой мистики и декаданса. Несмотря на мрачный тон повествования, фильм предлагает ироничный взгляд на царскую Россию и включает в себя большую историю любви.

С детства Карамора мечтал о том, чтобы дать бой высшему дворянству, представители которого наживаются на простолюдинах. Повзрослев, юноша превращается в известного анархиста, возглавляющего подпольную революционную ячейку. Его начинания поддерживают верные друзья и девушка Алина (Дарья Балабанова). Но очередная схватка с правительством оборачивается для возлюбленной Караморы гибелью. Потеряв близкого человека, парень клянется отомстить. Расследование выводит бесстрашного героя на монархов, покрывающих тех, кто уже триста лет контролирует всю Европу. Сумеет ли Карамора восстановить справедливость?