Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Илья Найшуллер
Илья Найшуллер
О персоне
Фильмография
Новости
Илья Найшуллер
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ильи Найшуллера
Развернуть
Фильмография Ильи Найшуллера
Никто
боевик, триллер, криминал
2021, США
7.0
Хардкор
боевик, фантастика
2015, Россия / США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Боб Оденкерк уверен, что «Никто» получит сиквел
Работа над сценарием проекта уже идет.
Написать
17 февраля 2022 15:54
Режиссер Илья Найшуллер заключил контракт с престижным агентством CAA
Постановщик привлек к себе внимание, сняв коммерчески и критически успешный фильм «Никто» с Бобом Оденкерком.
Написать
22 июля 2021 16:07
Илья Найшуллер рассказал, что потенциальный сиквел «Никто» находится в разработке
При этом проект пока официально не одобрен.
Написать
21 июня 2021 10:24
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас