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Фильмы с Александром Палем
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Фильмы с Александром Палем

Александр Паль не планировал становиться актером. Он собирался выбрать профессию журналиста или филолога, но судьба распорядилась иначе.

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Огонь
Огонь
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8.0
драма
2020, Россия
Глубже!
Глубже!
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4.0
комедия
2020, Россия
Верность
Верность
5.0
драма
2019, Россия
Русское краткое. Выпуск 1
Русское краткое. Выпуск 1
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5.0
короткометражный
2018, Россия
Русское краткое. Выпуск 4
Русское краткое. Выпуск 4
Смотреть за 1 рубль
5.0
короткометражный, драма, комедия
2018, Россия
Слава
Слава
0.0

2017, Россия
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
7.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Жизнь впереди
Жизнь впереди
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6.0
комедия
2017, Россия
Праздничный переполох
Праздничный переполох
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комедия
2017, Франция
8 кинометров о счастье и свободе
8 кинометров о счастье и свободе
0.0
короткометражный, фестиваль
2017, Испания / Россия / Канада / Франция / Германия
Ледокол
Ледокол
7.0
драма
2016, Россия
Хороший мальчик
Хороший мальчик
7.0
комедия
2016, Россия
Хардкор
Хардкор
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боевик, фантастика
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Страна чудес
Страна чудес
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комедия
2015, Россия
Парень с нашего кладбища
Парень с нашего кладбища
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триллер, комедия
2015, Россия
Без границ
Без границ
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комедия, мелодрама
2015, Россия
Тряпичный союз
Тряпичный союз
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драма, комедия
2015, Россия
Ёлки 1914
Ёлки 1914
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комедия
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Горько! 2
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Все и сразу
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5 лучших фильмов в карьере Александра Паля

Биография актера содержит немало интересных фактов. Его несколько раз задерживали за участие в несанкционированных митингах. Он достаточно резко высказывается в отношении действующей власти и призывает протестовать за свободные выборы. А его актерская карьера началась совершенно случайно. Дядя посоветовал ему пойти в театральную студию. Сам юноша планировал посвятить жизнь журналистике, однако смог с первого раза поступить в ГИТИС. В это же время Паль работал охранником в конторе нотариуса. Но поступление изменило его жизнь навсегда.

Сегодня топ-5 лучших фильмов с участием актера выглядит следующим образом:

2014 – «Все и сразу»

Двое друзей из провинциального города – Тима и Дэн (Александр Паль) – не знают, чем заняться. Учебу они окончили, но работать не спешат. С девушками тоже не ладится. Но приятели уверены, что череда неудач вот-вот останется позади. Чтобы выбиться в люди, парни начинают работать на местного криминального авторитета. В подмогу берут такого же неудачника, как и они сами. Задание простое – инсценировать ограбление подставного наркокурьера. Но тот оказывается не в курсе того, что нужно сделать. Чтобы выбраться из передряги, которую сами же и затеяли, друзьям придется хорошо постараться.

2014 – «Тряпичный союз»

Молодежная драма стала дебютной для режиссера Михаила Местецкого. За съемки в фильме престижную премию «Кинотавра» получил не один актер, а сразу несколько – исполнители главных мужских ролей, в том числе Александр Паль. Он играет члена странного «Тряпичного Союза» – общества, которое верит в то, что изменит мир. После знакомства с ним жизнь обычного подростка Вани полностью изменится. Вместе с новыми друзьями он начнет задаваться философскими вопросами…

2015 – «Хардкор»

В этом фильме Паль сыграл не одну из главных, а второстепенную роль – наемника. Картина необычна тем, что полностью снята от лица главного героя. В съемках задействовали не только русских актеров, но и иностранных. Действие начинается с того, что главный герой – Генри – приходит в себя в научной лаборатории. Выясняется, что он получил серьезные раны, а его тело модифицировали так, чтобы сделать из него идеального солдата. Генри практически ничего не помнит, кроме собственной жены. Но ее похищают у него на глазах.

2015 – «Без границ»

В этой ленте Александру досталась роль сотрудника таможенной службы Александра Горелова. Фильм состоит из четырех разных новелл, действие которых происходит в Москве, Ереване и Тбилиси. В начале ленты события развиваются в столичном аэропорту. Главным героям предстоит увидеть живописные пейзажи Армении, прогуляться по зеленым улочкам Тбилиси и полюбоваться московскими праздничными огнями в канун Нового года. Объединяет все истории одно – любовь. Персонажам предстоит узнать, что такое счастье, но сначала они должны справиться с собственными предрассудками.

2016 – «Хороший мальчик»

История знакомит нас с жизнью обычного российского подростка. Его ждет невероятная неделя, полная приключений и неприятностей. Сначала Коля влюбится в учительницу английского языка, а затем кто-то подожжет школьную пристройку с новым оборудованием. Влюбленная в подростка дочка директора обвинит в пожаре его. А уже в субботу главным действующим лицам предстоит встретиться на школьном празднике, чтобы выяснить отношения. Роль учителя информатики в картине исполнил Александр Паль.

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