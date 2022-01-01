5 лучших фильмов в карьере Александра Паля

Биография актера содержит немало интересных фактов. Его несколько раз задерживали за участие в несанкционированных митингах. Он достаточно резко высказывается в отношении действующей власти и призывает протестовать за свободные выборы. А его актерская карьера началась совершенно случайно. Дядя посоветовал ему пойти в театральную студию. Сам юноша планировал посвятить жизнь журналистике, однако смог с первого раза поступить в ГИТИС. В это же время Паль работал охранником в конторе нотариуса. Но поступление изменило его жизнь навсегда.

Сегодня топ-5 лучших фильмов с участием актера выглядит следующим образом:

2014 – «Все и сразу»

Двое друзей из провинциального города – Тима и Дэн (Александр Паль) – не знают, чем заняться. Учебу они окончили, но работать не спешат. С девушками тоже не ладится. Но приятели уверены, что череда неудач вот-вот останется позади. Чтобы выбиться в люди, парни начинают работать на местного криминального авторитета. В подмогу берут такого же неудачника, как и они сами. Задание простое – инсценировать ограбление подставного наркокурьера. Но тот оказывается не в курсе того, что нужно сделать. Чтобы выбраться из передряги, которую сами же и затеяли, друзьям придется хорошо постараться.

2014 – «Тряпичный союз»

Молодежная драма стала дебютной для режиссера Михаила Местецкого. За съемки в фильме престижную премию «Кинотавра» получил не один актер, а сразу несколько – исполнители главных мужских ролей, в том числе Александр Паль. Он играет члена странного «Тряпичного Союза» – общества, которое верит в то, что изменит мир. После знакомства с ним жизнь обычного подростка Вани полностью изменится. Вместе с новыми друзьями он начнет задаваться философскими вопросами…

2015 – «Хардкор»

В этом фильме Паль сыграл не одну из главных, а второстепенную роль – наемника. Картина необычна тем, что полностью снята от лица главного героя. В съемках задействовали не только русских актеров, но и иностранных. Действие начинается с того, что главный герой – Генри – приходит в себя в научной лаборатории. Выясняется, что он получил серьезные раны, а его тело модифицировали так, чтобы сделать из него идеального солдата. Генри практически ничего не помнит, кроме собственной жены. Но ее похищают у него на глазах.

2015 – «Без границ»

В этой ленте Александру досталась роль сотрудника таможенной службы Александра Горелова. Фильм состоит из четырех разных новелл, действие которых происходит в Москве, Ереване и Тбилиси. В начале ленты события развиваются в столичном аэропорту. Главным героям предстоит увидеть живописные пейзажи Армении, прогуляться по зеленым улочкам Тбилиси и полюбоваться московскими праздничными огнями в канун Нового года. Объединяет все истории одно – любовь. Персонажам предстоит узнать, что такое счастье, но сначала они должны справиться с собственными предрассудками.

2016 – «Хороший мальчик»

История знакомит нас с жизнью обычного российского подростка. Его ждет невероятная неделя, полная приключений и неприятностей. Сначала Коля влюбится в учительницу английского языка, а затем кто-то подожжет школьную пристройку с новым оборудованием. Влюбленная в подростка дочка директора обвинит в пожаре его. А уже в субботу главным действующим лицам предстоит встретиться на школьном празднике, чтобы выяснить отношения. Роль учителя информатики в картине исполнил Александр Паль.