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Падение Олимпа Падение Олимпа
Киноафиша Фильмы Падение Олимпа Отзывы о фильме «Падение Олимпа»
Olympus Has Fallen Падение Олимпа 2013 / США
7.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Падение Олимпа»

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Наша рецензия

Маленькая, бедная, беззащитная страна – Соединенные Штаты Америки – трепещет перед могущественным, злым и коварным агрессором, который готовится поработить ее на корню и извести с корнем. Агрессора зовут Корейская Народно-Демократическая Республика, уменьшительно-ласкательно – Северная Корея. Прошли считанные недели с того момента, как в свежей версии «Красного рассвета», ставшего в России «Неуловимыми», северокорейские вооруженные силы захватили…

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av52629 2 апреля 2015, 12:51
отстойный отстой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - поклон Крепкому орешку, неуклюжий и дилетантский. Слизано все. Но если крепкий орешек - классика, то это кино...это не кино ✊ Простенький, глуповатый, неостросюжетный, с юмором проблема ужс, кровь не будоражит... А после фразы начальника охраны белого дома:"Боже, нас осталось всего четверо!" стало совсем забавно, так и напрашивалось "а сколько у нас мушкетов?" -"четыре!" -"а сколько у нас шпаг?" В общем фильм, конечно, сплошной фарс, но кому то понравится, стреляют вроде, нож в мозг и все такое.



С Джераром Батлером какая то странная история, уже года 2 ему ничего путного не попадается, то мелодрамы женские, то гномики, и теперь вот со своим невероятным обаянием и прессом кубиками не смог таки обойти харизму Брюса Уиллиса и вытянуть на себе провальный фильм. Да и остальные актеры уважаемы, но и это не помогло.. Но ладно, не самое худшее.



3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм , очень понравился. Хороший сценарий , интересный сюжет

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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