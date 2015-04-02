Наша рецензия

Маленькая, бедная, беззащитная страна – Соединенные Штаты Америки – трепещет перед могущественным, злым и коварным агрессором, который готовится поработить ее на корню и извести с корнем. Агрессора зовут Корейская Народно-Демократическая Республика, уменьшительно-ласкательно – Северная Корея. Прошли считанные недели с того момента, как в свежей версии «Красного рассвета», ставшего в России «Неуловимыми», северокорейские вооруженные силы захватили…