Маленькая, бедная, беззащитная страна – Соединенные Штаты Америки – трепещет перед могущественным, злым и коварным агрессором, который готовится поработить ее на корню и извести с корнем. Агрессора зовут Корейская Народно-Демократическая Республика, уменьшительно-ласкательно – Северная Корея. Прошли считанные недели с того момента, как в свежей версии «Красного рассвета», ставшего в России «Неуловимыми», северокорейские вооруженные силы захватили…
С Джераром Батлером какая то странная история, уже года 2 ему ничего путного не попадается, то мелодрамы женские, то гномики, и теперь вот со своим невероятным обаянием и прессом кубиками не смог таки обойти харизму Брюса Уиллиса и вытянуть на себе провальный фильм. Да и остальные актеры уважаемы, но и это не помогло.. Но ладно, не самое худшее.
3/10
8/10
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