Speaker TrumbullПринеси мне кофе. Половина молока, половина сливок. Три пакетика сахарозаменителя. В нормальной чашке, не в этой бумажной или пенопластовой.
[пауза]
Speaker TrumbullХорошо, обеспечьте безопасность всех ядерных объектов. Свяжитесь с нашим экспертом по Северной Корее. Потом я хочу поговорить с премьером Северной Кореи по защищённой линии. После этого — с русскими, китайцами, британцами и французами. И организуйте пресс-конференцию. В таком порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KangЯ недооценил тебя. Больше так не повторится.
Mike BanningНе будет никакого "больше не будет". Ты умрёшь там внизу. Один. Отрезан от всего мира. Советую — оставь последний патрон для себя. Потому что если не сделаешь этого, я воткну нож тебе в мозг. Но не волнуйся. Я слил фото твоего трупа в прессу. Знаю, тебе такое нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike BanningСекретно? Серьёзно? А сейчас, я думаю, у меня есть именно та самая чёртова нужда знать.
Mike Banning[после того, как он заколол и убил одного из пленных, вытирает кровавый нож о ногу второго]Да, наверное, я немного заржавел... Но твой друг мне нравится. Он кажется забавным парнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
President Benjamin AsherМы потеряли хороших друзей. Семью. Всех хороших людей. Героев, каждого из них. Наши сердца и молитвы с их семьями. И мы будем помнить их. Так же не забудем тех, кто служит вне поля зрения, кому мы обязаны глубочайшей благодарностью. Наш враг пришёл не только разрушать наши вещи или наш народ. Они пришли осквернить наш образ жизни. Опоганить наши убеждения. Попрать нашу свободу. И в этом они не только потерпели поражение — они подарили нам величайший дар — шанс на возрождение. Мы встанем обновлёнными, сильнее и едиными. Это наше время. Наш шанс вернуться к лучшему, что в нас есть. Вести примером с достоинством, честностью и честью, которые построили эту страну. И которые построят её вновь. Да благословит вас Бог, и да благословит Бог Соединённые Штаты Америки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KangВаши войска добираются до Белого дома за пятнадцать минут. Мы справились за тринадцать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Mike BanningТы серьёзно собираешься сыграть со мной в старика? Это приём для стариков.
KangЯ борюсь за справедливость, чтобы дать миллионам голодающих мужчин, женщин и детей шанс на жизнь, а не просто существование. Чтобы положить конец гражданской войне, которую ваша страна давно прервала. И да, ради объединённой, процветающей Кореи.