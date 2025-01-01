Kang Меня не интересуют ваши коды запуска ядерного оружия. К этому времени, ваш Пентагон их сменил, да? Садитесь.

[Форбс и один из террористов Канга усаживают Ашера]

President Benjamin Asher Ты с Севера? Точно не с Юга.

Kang Я борюсь за справедливость, чтобы дать миллионам голодающих мужчин, женщин и детей шанс на жизнь, а не просто существование. Чтобы положить конец гражданской войне, которую ваша страна давно прервала. И да, ради объединённой, процветающей Кореи.

Forbes Это совсем другой мир, детка.

President Benjamin Asher Сколько сейчас стоит душа?

Forbes [поворачивается крест-накрест] Что ты мне скажешь?

President Benjamin Asher Никогда бы не подумал, что ты предатель.

Forbes Я? А ты что? Ты продал эту страну задолго до меня. Глобализация и е#аная Уолл-стрит! Сколько сейчас стоит президентство, а? 500 миллионов? Я по сравнению с тобой — новичок!

[Ашер бьёт Форбса головой в лицо]