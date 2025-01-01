Меню
Mike Banning [Кенгу] Почему бы нам с тобой не сыграть в игру «Отвали». Ты первый.
General Edward Clegg Я даю тебе прямой приказ!
Mike Banning Новость для тебя, у**к — я тебе не подчиняюсь.
Secret Service Director Lynn Jacobs [по телефону, после того как Майк упомянул стычку с одним из террористов] Он жив?
Mike Banning Теперь задай мне серьёзный вопрос...
Ray Monroe [код прерывания] Хэштег.
Mike Banning Что?
Ray Monroe Хэштег.
Secret Service Director Lynn Jacobs Шифт три!
Mike Banning [идут перед сильно повреждённым Белым домом, мимо тел погибших коллег] Извините за дом, сэр.
President Benjamin Asher Ничего, верю, что страховка всё покроет.
Speaker Trumbull Принеси мне кофе. Половина молока, половина сливок. Три пакетика сахарозаменителя. В нормальной чашке, не в этой бумажной или пенопластовой.
[пауза]
Speaker Trumbull Хорошо, обеспечьте безопасность всех ядерных объектов. Свяжитесь с нашим экспертом по Северной Корее. Потом я хочу поговорить с премьером Северной Кореи по защищённой линии. После этого — с русскими, китайцами, британцами и французами. И организуйте пресс-конференцию. В таком порядке.
Kang Я недооценил тебя. Больше так не повторится.
Mike Banning Не будет никакого "больше не будет". Ты умрёшь там внизу. Один. Отрезан от всего мира. Советую — оставь последний патрон для себя. Потому что если не сделаешь этого, я воткну нож тебе в мозг. Но не волнуйся. Я слил фото твоего трупа в прессу. Знаю, тебе такое нравится.
Mike Banning Секретно? Серьёзно? А сейчас, я думаю, у меня есть именно та самая чёртова нужда знать.
Mike Banning Давай, подтянься назад. Пристегни ремень.
Connor А если я не хочу?
Mike Banning Тогда О’Нил тебя в яйца ударит.
Secret Service Director Lynn Jacobs Бэннинг — бывший спецназовец. Рейнджер. Он свернёт горы или умрёт, пытаясь!
Mike Banning [после того, как он заколол и убил одного из пленных, вытирает кровавый нож о ногу второго] Да, наверное, я немного заржавел... Но твой друг мне нравится. Он кажется забавным парнем.
[последние слова]
President Benjamin Asher Мы потеряли хороших друзей. Семью. Всех хороших людей. Героев, каждого из них. Наши сердца и молитвы с их семьями. И мы будем помнить их. Так же не забудем тех, кто служит вне поля зрения, кому мы обязаны глубочайшей благодарностью. Наш враг пришёл не только разрушать наши вещи или наш народ. Они пришли осквернить наш образ жизни. Опоганить наши убеждения. Попрать нашу свободу. И в этом они не только потерпели поражение — они подарили нам величайший дар — шанс на возрождение. Мы встанем обновлёнными, сильнее и едиными. Это наше время. Наш шанс вернуться к лучшему, что в нас есть. Вести примером с достоинством, честностью и честью, которые построили эту страну. И которые построят её вновь. Да благословит вас Бог, и да благословит Бог Соединённые Штаты Америки.
Kang Ваши войска добираются до Белого дома за пятнадцать минут. Мы справились за тринадцать.
[первые реплики]
Mike Banning Ты серьёзно собираешься сыграть со мной в старика? Это приём для стариков.
President Benjamin Asher Я и есть старик.
Mike Banning Нет, не ты. Но бьёшься как старик.
Roma [В финальной битве за Белый дом агент Рома, последний выживший агент Секретной службы, ранен. Он ползёт на руках и коленях]
[слабо; в радиомикрофон]
Roma Олимп упал, Олимп упал, Олимп упал!
[к террористу, который подходит, чтобы выстрелить. Он переворачивается на спину и бьёт его по колену, тот спотыкается]
Roma Пшёл в#й!
[Агент Рома стреляет террористу в голову из пистолета. Другой террорист обстреливает Рому из пистолета-пулемёта, убивая его]
Command Post Agent [В командном пункте агент видит на экране, что все активные агенты убиты]
[с недоверием]
Command Post Agent Они захватили Белый дом...
Kang Меня не интересуют ваши коды запуска ядерного оружия. К этому времени, ваш Пентагон их сменил, да? Садитесь.
[Форбс и один из террористов Канга усаживают Ашера]
President Benjamin Asher Ты с Севера? Точно не с Юга.
Kang Я борюсь за справедливость, чтобы дать миллионам голодающих мужчин, женщин и детей шанс на жизнь, а не просто существование. Чтобы положить конец гражданской войне, которую ваша страна давно прервала. И да, ради объединённой, процветающей Кореи.
Forbes Это совсем другой мир, детка.
President Benjamin Asher Сколько сейчас стоит душа?
Forbes [поворачивается крест-накрест] Что ты мне скажешь?
President Benjamin Asher Никогда бы не подумал, что ты предатель.
Forbes Я? А ты что? Ты продал эту страну задолго до меня. Глобализация и е#аная Уолл-стрит! Сколько сейчас стоит президентство, а? 500 миллионов? Я по сравнению с тобой — новичок!
[Ашер бьёт Форбса головой в лицо]
President Benjamin Asher Держи руки выше, Форбс.
[Спикер Палаты представителей Аллан Трамбулл входит в Кризисный центр Пентагона. Директор Секретной службы США Линн Джейкобс, генерал Клегг и другие члены Пентагона встают]
Директор Секретной службы Линн Джейкобс Господин спикер, поскольку и президент, и вице-президент США не могут выполнять свои обязанности, я официально ставлю вас под охрану Секретной службы
[Два агента Секретной службы стоят позади спикера Трамбулла]
Директор Секретной службы Линн Джейкобс Вы — исполняющий обязанности президента Соединённых Штатов.
Спикер Трамбулл Они живы?
Директор Секретной службы Линн Джейкобс Да, живы.
Kang В Корее есть поговорка: лучше один раз прожить, чем сто раз услышать.
[Майк и Канг вступают в финальную схватку, при этом Канг постепенно получает преимущество]
Kang Похоже, ты опять облажался, Майк.
President Benjamin Asher Соединённые Штаты Америки не ведут переговоры с террористами!
Kang Кто вообще говорил о переговорах?
Secretary of Defense Ruth McMillan [в то время как его выволакивают из Белого дома] Я присягаю на верность флагу Соединённых Штатов Америки!
Forbes [Эшеру] Есть причина, почему я никогда за тебя не голосовал.
