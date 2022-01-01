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Все части «Парка юрского периода»
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Все части «Парка юрского периода»

«Парк юрского периода» – серия приключенческих фильмов, снятая по одноименному научно-фантастическому роману Майкла Крайтона. Произведение адаптировали, и в 1993 году начала существование франшиза, получившая несколько «Оскаров» и считающая одной из самых известных и культовых приключенческих серий в истории Голливуда.

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Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Мир Юрского периода
Мир Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
Парк Юрского периода 3
Парк Юрского периода 3
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6.0
боевик, приключения, триллер, фантастика
2001, США
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения
1997, США
Парк Юрского периода
Парк Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
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Жанр
Все Фантастика Боевик Приключения Триллер
Страна
Все США
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

В каком порядке смотреть все части фильма «Парк Юрского периода»

«Парк юрского периода», 1993. Джон Хэммонд, богатый и уважаемый профессор, приглашает группу антропологов на Сорну – маленький островок. Двое ученых – Алан и Элли – сначала с недоверием относятся к словам Джона о том, что их ждет шок. Но на острове действительно происходит что-то невероятное: по округе разгуливают динозавры, а локация выглядит, как абсолютно нетронутая эволюцией. Как выясняется позже, ДНК динозавров получили из янтаря, и это открытие должно кардинально поменять жизнь всего человечества. Но любое вмешательство в природные процессы чревато последствиями: огромные хищники вовсе не дружелюбны. По вине нелепого случая ученые оказываются в опасности, которая грозит им верной смертью на отрезанном от цивилизации острове, и должны во что бы то ни стало выбраться.

«Парк юрского периода 2: Затерянный мир», 1997. Проходит четыре года после событий первого фильма. Огромные рептилии завладели островом, и людям больше не угрожает опасность. Но нашлись желающие извлечь из жизни доисторических великанов прибыль: перевезти динозавров на континент, чтобы сделать аттракцион для заскучавших богачей. На Сорну высаживается команда для отлова. В то же время Алан Грант, опытный палеонтолог, организовывает экспедицию на остров, чтобы детально исследовать ситуацию, при которой ожили древние рептилии. Интересы двух сторон сталкиваются, но все они оказываются потенциальными жертвами динозавров. Ни ученые, ни злодеи не собираются отступать от цели, но для ее достижения им нужно как минимум выжить и оттолкнуть конкурентов.

«Парк юрского периода 3», 2001. Много лет назад Алан едва выжил в схватке с динозаврами и сейчас переживает не лучшие времена. Влиятельный бизнесмен предлагает палеонтологу сделку: за крупную сумму провести экскурсию по острову Сорна. Самолет не должен приземляться, чтобы не подвергнуться атаке рептилий. Сначала все идет по плану, пассажиры наблюдают прекрасные виды из воздуха, но неожиданно в самолете происходит поломка. Пилоту приходится идти на экстренную посадку. Теперь группа находится один на один с островом и его хищными обитателями.

«Мир юрского периода», 2015. Ученый Джон Хэммонд построил парк в центре острова Нумблар. Джунгли, в которых обитают динозавры, всегда привлекали множество любопытных туристов, и аттракцион работал с соблюдением мер безопасности. Но со временем рейтинг упал, а создатели решили прибегнуть к хитрости. Никто не мог подумать, что это приведет к катастрофе: огромные хищники вырвались из неволи, а жизнь туристов и аборигенов в большой опасности. Владельцам парка нужно любой ценой предотвратить последствия, иначе рептилии доберутся до города, уничтожая все живое на своем пути. Перед профессором стоит сложная задача, и кто знает, сможет ли он ее выполнить.

«Мир юрского периода 2», 2018. Спустя три года после разрушения парка аттракционов динозавры бесконтрольно заселили остров. Но теперь древнейшим существам грозит гибель: от долгого сна пробудился вулкан, сила извержения которого может стереть и лица земли все, что есть на Нубларе. Клэр, в прошлом руководитель парка, и Оуэн, опытный дрессировщик велоцирапторов, решают перевести часть рептилий на другой островок, где создания будут в безопасности.

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