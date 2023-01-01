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Мир Юрского периода Мир Юрского периода
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода Мир Юрского периода, 2015: актеры и роли
Jurassic World Мир Юрского периода 2015 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Мир Юрского периода, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Колин Треворроу Колин Треворроу Colin Trevorrow
В ролях
Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Лорен Лапкус Лорен Лапкус Lauren Lapkus Джейк Джонсон Джейк Джонсон Jake Johnson Джоди Лин Броктон Jodi Lyn Brockton Винсент Д’Онофрио Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio Ник Робинсон Ник Робинсон Nick Robinson Кэти МакГрат Кэти МакГрат Katie McGrath
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