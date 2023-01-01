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Мир Юрского периода
Мир Юрского периода, 2015: актеры и роли
Jurassic World
Мир Юрского периода
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Мир Юрского периода, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Колин Треворроу
Colin Trevorrow
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Крис Пратт
Chris Pratt
Джуди Грир
Judy Greer
Лорен Лапкус
Lauren Lapkus
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Джоди Лин Броктон
Jodi Lyn Brockton
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Ник Робинсон
Nick Robinson
Кэти МакГрат
Katie McGrath
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