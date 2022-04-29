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Колин Треворроу
Колин Треворроу
Colin Trevorrow
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Колин Треворроу
Colin Trevorrow
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Дата рождения
13 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Колина Треворроу
Родился 13 сентября 1976 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Колина Треворроу
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик
2022, США
8.0
Мир Юрского периода: Господство — Пролог
фантастика
2021, США
0.0
Книга Генри
драма
2017, США
6.0
Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Безопасность не гарантируется
комедия, фантастика, мелодрама
2012, США
6.0
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11 февраля 2022 10:40
Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу рассказал о своем предстоящем фильме об Атлантиде
Он представит утерянную цивилизацию в новом свете.
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24 декабря 2021 15:29
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