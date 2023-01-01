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Мир Юрского периода Мир Юрского периода
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода Награды и номинации фильма Мир Юрского периода
Jurassic World Мир Юрского периода 2015 / США
7.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Мир Юрского периода

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший актер в экшн-фильме
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, боевик, биография, драма
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