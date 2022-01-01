В каком порядке смотреть фильмы «Юрского периода» по хронологии событий

1993, «Парк юрского периода»

Ученый Джон Хэммонд изобретает способ воскрешения динозавров, выделив их генетический материал из кровососущих москитов, миллионы лет назад увязших в смоле деревьев и сохранившихся до наших дней. Он решает поделиться открытием с миром. И создает на острове Нублар парк, где живут его кошмарные питомцы. Но уже транспортировка динозавров заканчивается гибелью человека. Тут бы Хэммонду и задуматься — какие еще экскурсии в парк с монстрами? Разумные инвесторы требуют от обезумевшего от своей гениальности ученого провести тестовую экскурсию для экспертов — им по результатам и решать судьбу парка. Увлеченный своими огромными живыми игрушками ученый не знает даже о том, что один из его сотрудников — засланец конкурентов — готовится отключить систему безопасности...

1997, «Парк юрского периода: Затерянный мир»

Спустя 4 года после неудачи с парком туристы обнаруживают на соседнем острове Сорна популяцию динозавров. Неугомонный Джон Хэммонд, решив защитить ящеров от нового руководства потерянной им компании InGen, инициирует отправку на остров научной экспедиции. Из-за внутренних конфликтов в группе экспедиция на грани провала...

2001, «Парк юрского периода III»

Динозавры на Исла-Сорна продолжают будоражить умы ученых и искателей приключений. Доктор палеонтологии Алан Грант соглашается на предложение бизнесмена Пола Керби и его жены Аманды — те хотят побывать на самолетной экскурсии над островом. Только после посадки Алан узнает, что на самом деле супружеская пара ищет пропавшего здесь сына. Но главное даже не это — а то, что сажать самолет на Сорна было ошибкой. Спинозавр оставляет компанию сначала без пилота, а затем и без самолета. Прилетели — оставайтесь, динозавры хотят кушать!

2015, «Мир юрского периода»

События происходят в 2015 году. Наследник Хэммонда Саймон Мазрани разделил остров Нублар на два сектора: в одном живут дикие, во втором условно прирученные и дрессированные динозавры. Они — аттракцион, постепенно теряющий аудиторию: людям приелось видеть одно и то же. В качестве «завлекалочки» для публики ученые компании InGen выводят новый, чрезвычайно сильный и агрессивный вид динозавра — Индоминуса Рекса.

И надо же такому случиться — на «цивилизованную» часть острова приезжают в целях развлечения два балбеса, братья Митчеллы. И их, конечно, не устраивает «беззубая» экскурсия — парни отправляются в дикие джунгли. Их планы случайно совпадают с планами выросшего Индоминуса Рекса...

2018, «Мир юрского периода 2»

Фильм охватывает события 2 лет: 2016-2018. В 2016 группа наемников добывает с острова Нублар образец ДНК Индоминуса Рекса и умудряется выпустить в открытый океан мозазавра.

В 2018 острову грозит извержение вулкана, а Сенат США дискутирует о судьбе оставшихся динозавров. Уже знакомый зрителю доктор Ян Мэлкам считает, что монстрам лучше умереть. Но, разумеется, находятся энтузиасты, собирающиеся в группу спасения! С благородным планом переселить чудовищ на другой остров. Зоозащитники приступают к реализации идеи. Мэлкам предрекает, что на Земле наступает эпоха «Роковых яиц» Булгакова… то есть нового Юрского периода, конечно. И он прав. Красиво летят в Лас-Вегас птеранодоны!

10 июня 2022 обещают премьеру новой части франшизы. С говорящим названием «Господство».