Порожденная воображением писателя Майкла Крайтона и впервые воплощенная в кино Стивеном Спилбергом научно-фантастическая франшиза про гигантских доисторических ящеров просто не могла не взлететь. И не только из-за невиданных ранее спецэффектов. Взлетает то, что всех волнует. Не существует человека, хотя бы раз в жизни, хотя бы в детстве не задавшегося вопросом: что будет, если динозавры воскреснут?
1993, «Парк юрского периода»
Ученый Джон Хэммонд изобретает способ воскрешения динозавров, выделив их генетический материал из кровососущих москитов, миллионы лет назад увязших в смоле деревьев и сохранившихся до наших дней. Он решает поделиться открытием с миром. И создает на острове Нублар парк, где живут его кошмарные питомцы. Но уже транспортировка динозавров заканчивается гибелью человека. Тут бы Хэммонду и задуматься — какие еще экскурсии в парк с монстрами? Разумные инвесторы требуют от обезумевшего от своей гениальности ученого провести тестовую экскурсию для экспертов — им по результатам и решать судьбу парка. Увлеченный своими огромными живыми игрушками ученый не знает даже о том, что один из его сотрудников — засланец конкурентов — готовится отключить систему безопасности...
1997, «Парк юрского периода: Затерянный мир»
Спустя 4 года после неудачи с парком туристы обнаруживают на соседнем острове Сорна популяцию динозавров. Неугомонный Джон Хэммонд, решив защитить ящеров от нового руководства потерянной им компании InGen, инициирует отправку на остров научной экспедиции. Из-за внутренних конфликтов в группе экспедиция на грани провала...
2001, «Парк юрского периода III»
Динозавры на Исла-Сорна продолжают будоражить умы ученых и искателей приключений. Доктор палеонтологии Алан Грант соглашается на предложение бизнесмена Пола Керби и его жены Аманды — те хотят побывать на самолетной экскурсии над островом. Только после посадки Алан узнает, что на самом деле супружеская пара ищет пропавшего здесь сына. Но главное даже не это — а то, что сажать самолет на Сорна было ошибкой. Спинозавр оставляет компанию сначала без пилота, а затем и без самолета. Прилетели — оставайтесь, динозавры хотят кушать!
2015, «Мир юрского периода»
События происходят в 2015 году. Наследник Хэммонда Саймон Мазрани разделил остров Нублар на два сектора: в одном живут дикие, во втором условно прирученные и дрессированные динозавры. Они — аттракцион, постепенно теряющий аудиторию: людям приелось видеть одно и то же. В качестве «завлекалочки» для публики ученые компании InGen выводят новый, чрезвычайно сильный и агрессивный вид динозавра — Индоминуса Рекса.
И надо же такому случиться — на «цивилизованную» часть острова приезжают в целях развлечения два балбеса, братья Митчеллы. И их, конечно, не устраивает «беззубая» экскурсия — парни отправляются в дикие джунгли. Их планы случайно совпадают с планами выросшего Индоминуса Рекса...
2018, «Мир юрского периода 2»
Фильм охватывает события 2 лет: 2016-2018. В 2016 группа наемников добывает с острова Нублар образец ДНК Индоминуса Рекса и умудряется выпустить в открытый океан мозазавра.
В 2018 острову грозит извержение вулкана, а Сенат США дискутирует о судьбе оставшихся динозавров. Уже знакомый зрителю доктор Ян Мэлкам считает, что монстрам лучше умереть. Но, разумеется, находятся энтузиасты, собирающиеся в группу спасения! С благородным планом переселить чудовищ на другой остров. Зоозащитники приступают к реализации идеи. Мэлкам предрекает, что на Земле наступает эпоха «Роковых яиц» Булгакова… то есть нового Юрского периода, конечно. И он прав. Красиво летят в Лас-Вегас птеранодоны!
10 июня 2022 обещают премьеру новой части франшизы. С говорящим названием «Господство».