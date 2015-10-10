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Война и мир юрского периода Несмотря на то что в старую франшизу наконец-то, после десятилетних маяний, влили свежую кровь – человечью (сценарно-режиссерскую) и рептилью, новый аттракцион скроен по стопроцентно спилберговской мерке: чтобы воссоединить семью, пребывающую на грани развода, нужна толпа свирепых динозавров, вырвавшихся из загона. Разумеется, с последующим показательным укрощением, которое переходит в воссоединение всего и вся и в немеркнущее торжество семейных…