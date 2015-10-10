Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мир Юрского периода Мир Юрского периода
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода Отзывы о фильме «Мир Юрского периода»
Jurassic World Мир Юрского периода 2015 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мир Юрского периода»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Война и мир юрского периода Несмотря на то что в старую франшизу наконец-то, после десятилетних маяний, влили свежую кровь – человечью (сценарно-режиссерскую) и рептилью, новый аттракцион скроен по стопроцентно спилберговской мерке: чтобы воссоединить семью, пребывающую на грани развода, нужна толпа свирепых динозавров, вырвавшихся из загона. Разумеется, с последующим показательным укрощением, которое переходит в воссоединение всего и вся и в немеркнущее торжество семейных…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
*** 10 октября 2015, 16:18
Средненько. Скорее, для домашнего просмотра, чем для кинотеата. Отдавать деньги за то, чтобы увидеть лишь пару интересных, захватывающих моментов...Да два часа сидеть там...

Скучно, муторно... На 3.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
вита 10 октября 2015, 16:23
мне очень понравился фильм .было очень интересно.✊ ✊ ✊ ✊
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Наталия 11 октября 2015, 23:29
пффф, не правда, всем советую этот потрясающий фильм, мне очень уж понравился,слишком.

создателям огромное спасибо.было интересно,захватывающе, особенно когда эта большая самка обнюхивала людей и не находила мужчину.были моменты, когда вздрагивала ибо плакала, но это в конце.СОВЕТУЮ.✊ ✊ ✊
11 октября 2015, 23:29 Ответить
иван рожков 11 октября 2015, 23:36
а какие цены на билет Мир Юрского периода?
11 октября 2015, 23:36 Ответить
nade 11 октября 2015, 23:36
Какойто эротический триллер для детей до 12 лет
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Ира 11 октября 2015, 23:36
да,слабоват, конечно. реально 3-4 страшных момента...скорее, 3... не харизматичные главные герои, минимальное количество интересных деталей, и не удалось передать атмосферу отчаяния людей и "патовость" ситуации.хотя,сходить можно. бывают и гораздо хуже фильмы.
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Артем 11 октября 2015, 23:38
Не очень фильм. только от 12 лет. ожидал большего. ( ( (
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Алекс 11 октября 2015, 23:38
Господи, как же можно было так обделаться в таком фильме. Можно было сделать конфетку, а получилось абсолютное Гэ! Сюжет наитупейший! Не рекомендую никому!
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Яло 13 октября 2015, 00:19
Мне понравилось)))не пожалела ,что посмотрела✊ и всем советую)
13 октября 2015, 00:19 Ответить
#1 13 октября 2015, 00:19
Ну, что, будут тут нормальные отзывы или только школоло со своими смайлами?
13 октября 2015, 00:19 Ответить
йо 13 октября 2015, 00:19
только школолооо ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Гена 13 октября 2015, 00:19
✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 00:19 Ответить
sophie 13 октября 2015, 00:19
очень средненько ... как -то получилось в стиле 00-х даже ... но прокат сделали !!!
13 октября 2015, 00:19 Ответить
tarabuka 13 октября 2015, 00:19
Школоло кыш отсюда
13 октября 2015, 00:19 Ответить
kisylya 13 октября 2015, 00:19
Фильм понравился, но чего то мне не хватило - страха наверное. Не испугали меня, острых моментов мало было, но и те, что были - слишком коротки, не довели до кондиции. Хотелось больше узнать про новых динозавров и про парк этот. Но информации оказалось мало.
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Сергей 13 октября 2015, 00:19
не фильм а детский бред
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Я 13 октября 2015, 00:21
✊ ✊
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Мир Юрского периода 13 октября 2015, 00:21
✊ ✊
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Мир Юрского периода 13 октября 2015, 00:21
✊ ✊
13 октября 2015, 00:21 Ответить
мир юрского периода 13 октября 2015, 00:21
13 октября 2015, 00:21 Ответить
ден 13 октября 2015, 00:21
13 октября 2015, 00:21 Ответить
вася] 13 октября 2015, 00:23
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление 1 комментарий
По долгу службы
По долгу службы 1 комментарий
Ритм-секция
Ритм-секция 1 комментарий
Русская невеста
Русская невеста 1 комментарий
100 дней на жизнь 1 комментарий
Изгоняющий дьявола: Инсомния
Изгоняющий дьявола: Инсомния 3 комментария
Амнезия
Амнезия 4 комментария
Опасный пассажир
Опасный пассажир 1 комментарий
Как живой 1 комментарий
Куратор
Куратор 3 комментария
Вальгалла: Рагнарёк
Вальгалла: Рагнарёк 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши