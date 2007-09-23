Стюарт: Прошлая жизнь, 2007

Когда Стюарт Шортер, бездомный алкоголик с жестоким прошлым, встречает писателя и мецената Александра Мастерса, между ними завязывается маловероятная дружба. По мере того, как Александр узнает больше о сложной жизни и травматическом детстве Стюарта, он спрашивает, может ли он написать его историю, и Стюарт советует ему рассказать ее задом наперед, чтобы она была «более захватывающей – как загадка убийства Тома Клэнси». По мере развития их дружбы Стюарт пересказывает историю своей жизни в обратном порядке, и его сильная личность и чувство юмора придают ей трагикомический оттенок. Вскоре Александр начинает понимать глубину его горя…