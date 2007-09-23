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Стюарт: Прошлая жизнь Стюарт: Прошлая жизнь
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Stuart: A Life Backwards

Стюарт: Прошлая жизнь, 2007

2007 / Великобритания
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Когда Стюарт Шортер, бездомный алкоголик с жестоким прошлым, встречает писателя и мецената Александра Мастерса, между ними завязывается маловероятная дружба. По мере того, как Александр узнает больше о сложной жизни и травматическом детстве Стюарта, он спрашивает, может ли он написать его историю, и Стюарт советует ему рассказать ее задом наперед, чтобы она была «более захватывающей – как загадка убийства Тома Клэнси». По мере развития их дружбы Стюарт пересказывает историю своей жизни в обратном порядке, и его сильная личность и чувство юмора придают ей трагикомический оттенок. Вскоре Александр начинает понимать глубину его горя…

  • Фильм основан на биографии «Стюарт: Жизнь задом наперед» Александра Мастерса, написанной о жизни его друга Стюарта Шортера, бывшего тюремного заключенного и профессионального преступника. 
  • И Том Харди, и Бенедикт Камбербэтч позже сыграли в фильмах по комиксам. Харди сыграл Эдди Брока, также известного как Веном, а Камбербэтч исполнил роль доктора Стрэнджа в одноименном и других фильмах Кинематографической вселенной «Марвел». 
  • Поскольку Том Харди является сторонником системы Станиславского, он похудел при подготовке к съемкам, чтобы придать своему персонажу худощавый вид наркомана и самоубийцы, каким Стюарт Шортер был в реальной жизни.

Фильм-биография Дэвида Эттвуда о Стюарте Шортере. Его жизнь описывается в обратном направлении, чтобы показать, как общество превратило "доброго и заботливого мальчика" в наркомана и инвалида. Том Харди назвал фильм своей лучшей работой в кино, после которой он стал сниматься исключительно ради удовольствия.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 23 сентября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Эттвуд
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Том Харди
Том Харди
Эдна Доре
Клер-Луис Кордуэлл
Никола Даффетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стюарт: Прошлая жизнь 3 постера
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Стюарт: Прошлая жизнь

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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
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