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Инструкция для уборщицы
A Manual for Cleaning Women
Инструкция для уборщицы, 2022
2022 / Франция / Испания
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 декабря 2022
Режиссер
Педро Альмодовар
В ролях
Кейт Бланшетт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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