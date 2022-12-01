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Инструкция для уборщицы
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A Manual for Cleaning Women

Инструкция для уборщицы, 2022

2022 / Франция / Испания
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Инструкция для уборщицы 1 постер
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