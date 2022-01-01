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Советник
Советник, 2013: актеры и роли
The Counselor
Советник
2013 / США / Великобритания
Трейлер
5.8
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Советник, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Натали Дормер
Natalie Dormer
Дин Норрис
Dean Norris
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Рози Перес
Rosie Perez
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
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Одна
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