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Киноафиша Новости Умер романист Кормак Маккарти, написавший «Старикам здесь не место» и «Дорогу»

Умер романист Кормак Маккарти, написавший «Старикам здесь не место» и «Дорогу»

14 июня 2023 11:41
Умер романист Кормак Маккарти, написавший «Старикам здесь не место» и «Дорогу»

Писатель так и увидел экранизацию своего главного шедевра.

Во вторник, 13 июня, в городе Санта-Фе скончался американский романист, сценарист и лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти. Издательство Penguin Random House и сын литератора Джон Маккарти объявили, что он умер от естественных причин. Писателю было 89.

Хотя дебютный роман Маккарти «Хранитель сада» был впервые опубликован еще в 1965 году, успех и слава долгое время обходили его стороной. Писателю пришлось провести долгие десятилетия в нищете, но ситуация изменилась с выходом его книги «Кони, кони». Это произведение не только было удостоено Национальной книжной премии в 1992 году, но и получило адаптацию в виде фильма под названием «Неукротимые сердца» (2000), благодаря чему положение Маккарти резко изменилось.

Несмотря на то, что картина была негативно принята критиками, романист продолжил сотрудничать с кинематографистами. В 2007 году братья-режиссеры Итан и Джоэл Коэны экранизировали роман Маккарти «Старикам тут не место». Напряженный триллер об обычном работяге Лайонеле (Джош Бролин), случайно завладевшем огромной суммой денег, и неуловимом киллере Чигуре (Хавьер Бардем), идущем по его следу, получил положительные отзывы от прессы и отлично показал себя в мировом прокате, заработав $171 млн при бюджете в $25 млн. Лента также выиграла четыре премии «Оскар», в том числе награду «Лучший фильм».

В последующие годы многие выдающиеся постановщики брались за разработку адаптаций романов Маккарти: Джон Хиллкоут снял постапокалиптический фильм «Дорога» (2009), Ридли Скотт поставил криминальную драму «Советник» (2013) по оригинальному сценарию писателя, а Джеймс Франко выпустил картину «Дитя Божье» (2013). Однако ни один из данных фильмов не возымел такого же коммерческого и критического успеха, как «Старикам тут не место».

В последние годы студия New Regency работала над экранизацией романа «Кровавый меридиан», считающегося главным шедевром писателя. Постановщиком фильма был назначен Хиллкоут, а сам Маккарти и его сын выступали исполнительными продюсерами картины. Изменится ли судьба проекта в связи с кончиной литератора, пока неизвестно.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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