Наша рецензия

Дебют Кормака Маккарти, самого выдающегося из ныне живущих американских писателей, в качестве киносценариста – оказался не слишком удачным предприятием, во всяком случае гораздо более слабым, нежели экранизации его произведений. В фильме Ридли Скотта, конечно, чувствуется фирменный стиль и авторский почерк создателя «Кровавого меридиана» и «Дороги», но этот стиль и почерк как-то спрямлен и примитивизирован, что ли, причем, насколько можно судить, благодаря именно…