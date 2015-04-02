Дебют Кормака Маккарти, самого выдающегося из ныне живущих американских писателей, в качестве киносценариста – оказался не слишком удачным предприятием, во всяком случае гораздо более слабым, нежели экранизации его произведений. В фильме Ридли Скотта, конечно, чувствуется фирменный стиль и авторский почерк создателя «Кровавого меридиана» и «Дороги», но этот стиль и почерк как-то спрямлен и примитивизирован, что ли, причем, насколько можно судить, благодаря именно…
У меня есть последняя надежда, что америкосы просто тупо не вьехали, ждали Бэтмена еще одного... но если честно, терзают меня смутные сомнения, что Скотти слажал опять
Прошу прощения, не собиралась выкладывать фото))) удаляюсь)))
Не извиняйтесь, было не плохо))
О плюсах и минусах писать, наверное, не буду. Скажу только, что актерский состав очень манкий. Думаю, что если бы не эти люди, то негативных отзывов о фильме было бы куда больше. Мне лично было интересно наблюдать за Кэмерон Диас - коварная, коварная искусительница. Как-то привыкла ее видеть чаще в лайтовых ролях, где она играет смешную глуповатую блондинку, не обремененную интеллектом. В этом фильме она превзошла саму себя! Браво, Кэм!!
По поводу остальных - Бред Питт (зачем он там? соглашусь) на чуток скрасил картину. А его образ циничного "философа" полностью перекочевал из ленты "Ограбление Казино". Сразу в дамки✊
Пенелопа всё хорошеет! И это единственная в фильме героиня, которую искренне жаль. Называется не в то время, не в том месте.
Бардем!!! Красавчик! Великолепен! Ему бы в таком образе в напарники к Деппу в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".
Ну и... советник-Фассбендер! Сыграл великолепно, особенно понравилась концовка. Но, блиин, видимо, из-за того, что главный герой фильма у меня с самого начала вызвал какое-то отвращение. Ни то своей нерешительностью, ни то тугодумством. В общем, не прониклась я никакими положительными чувствами к данному персонажу. Особенно, в свете того, как отразилась их связь на Пенелопе Крус.
В фильме много болтовни. Некоторые диалоги и фразы впору записать себе в блокнот или на диктофон. Но также, много и совсем лишней ненужной движухи. И еще, если вы пойдете на "Советника" не прочитав, о чем сюжет, вы 100% не поймете, кто есть кто. Кто чем занимается, какова профессия каждого героя и т.п. И также, это фильм без начала и конца.
Оценку поставлю 8/10 за прекрасную актерскую игру
Болтовня)) - это же прежде всего Кормак Маккарти, а уж потом весь ансамбль режиссеров и актеров. Это его мысли. 80летний классик, еще живой классик, по сути размышляет на тему смерти, необратимости и скорби. Все в его стиле, мрачно и Мексика.
Это было ему лично дана мысль, для выбора на перепутье : бросить Пенелопу и валить, или пытаться вытаскивать. Это его делема. Здесь нет и не может быть никаких роялей в кустах и отсыревших ружей. Это как Достоевский, нужно просто дожить.
Джордан оказался слишком молод, что бы что то понимать в таких темах. И как обычный Америкос, скорее всего и не знает кто такой Кормак. Здесь не стоит ждать перестрелок, в стиле Мачете, это ровно наооборот. Мачете - Южный полюс, Советник - Северный полюс. 9\10 ✊
да это просто откровение Иоанна какое то.❗️ . ты случаем не с Египта только что вернулся? зачитавшись Бен Афлека с Хамении?✊
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Нравится? ЭТО единственный из живых кого стоит читать. Рекомендую начать с Старикам тут не место, потом Дорога, потом Кони Кони, потом Кровавый Меридиан. Он даже не нуждается в обсуждении, он скоро умрет, это как спрашивать в 90 том, а стоит ли сходить на концерт группы КИНО?✊
Кормак Маккарти - кровавый меридиан
— Не знаю, наверное койоты не едят мексиканцев…"
старикам тут не место- он же✊
Гы-гы, а вы сами то читали что нибудь из Достоевского?✊ ✌️
кстати со всеми писателями он знаком почти лично. Он , для вашего сведения, был первым блогером на Руси. Делал весьма развернутые рецензии на все произведения, современников и других писателей. Все есть в интернете, почитайте. Особенно мне нравится на Эдгара По критика.
Так что, серость и недалекость, совсем безосновательное утверждение.✊
Ferrari✊ ✊ ✊ ✊ будь внимательней!
Ну получается оппозиция, более чем даже Ленин✊ ✊ ✊
скорее,Город Грехов, критикует Семь✊
✊ ✊
Согласна! Как можно Достоевского не любить? ✌️ Национальное достояние!
✊ ну все, ты одинок✊
Гы гы✊ ✊
Лермонтов в 26 был весьма талантливым "ребенком", если бы он дожил хотя бы до 37, я уверен это был бы самый главный писатель нашего государства. А так он основал клуб до 28, к нему позже присоединился Морисон и Хендрикс, наверное серьезный психоделический рок - бэнд они там сколотили, учитывая что М,Ю, владел несколькими языками, я думаю хиты у них там что надо✊ ✊
Возможно, перевод подкачал, но чтение не самое увлекательное. Претенциозно, слог тяжелый.
Не люблю, когда что-то "бешено развевается". Обычно так ведут себя волосы, шторы и прочие занавески в любовных романах и второсортном фэнтези. А тут ещё и стена бешеная, и полные руки кишок (?!), содомский грех, сравнение с голыми монахами. И этот один абзац ✌️
Легкое ощущение мути возникает. Добавить к этому Р. Скотта - претенциозность в квадрате.
Диалоги супер - и юмора, и философии в самый раз! Идея и сценарий не тривиальны.
Актеры подобраны правильно, так как надо и гонорары свои отрабатывают если не на все 100 , то на 99% точно!
Правда совсем не экшн, любителям перестрелок и погонь не понравится.
Это одно из первых произведений, к концу он освоил стиль "минимал"
Ну да, это притом, что у той уже двое детей. И, главное, ни форму не растеряла, ни молодость и красоту. А вот Диас очень сдала. Может быть, давно пластикой не увлекалась? Так-то, это всё поправимо, а уж с их-то деньгами✊
Просто Кемерон блондинка с тонкой светлой кожей, а у Пенелопы кожа более плотная, вот и стареют они по-разному.
Читайте Духлесс, он по проще. К прозе Маккарти нужно дойти, ну в смысле подготовиться к серьезному, своеобразному, метафоричному нарративу. Почитайте Камю, Баха, Фолкнера - разомнетесь, потом немного Улисса, всего вы его все равно не прочитаете, потом что бы от реальности не отрываться Чехова. А вот потом начинайте Кормака. А так сразу неподготовленному сознанию, не рекомендовано к прочтению. Ну это как в качалку прийти, и сразу схватить на грудь 180кг и умереть под ним.✊
Дорога кстати, абсолютно без пафосная, глубоко мрачная книга, ее можно легко ставить в первую 10тку книг всех времен✊
Ну, может... Но и среди блондинок есть те, кто отлично выглядит в 40. Например, Наоми Уоттс, Гвинет Пелтроу или Клаудиа Шиффер
А ничего, что великовозрастная тетя на пару лет младше Кэм, которая за последние пару-тройку лет мощно сдала в отличие от великовозрастной тети, родившей двух детей подряд и ни капли не изменившейся? ✊ Видимо, секс с лобовым стеклом доставил больше, чем скучная, влюбленная героиня? Образ стервы, он, безусловно мужчин больше пленит
Сначала было тяжело вьехать в бесконечные диалоги и рваные, не связанные друг с другом, сцены, но потом втянулся
Жирный минус-выбор Фассбиндера на главную роль
Несомненный плюс-Кемерон Диас
Да все очень просто.Когда женщине за 40,ее красит внутренняя красота
Пенелопа-позитивный человек и счастлива в своей семье,поэтому и выглядит отлично
Диас-одинокая стервозная бабенка,такие стареют гораздо быстрее
Тетеньке удалась роль маниакальной сексуально-озабоченной стервы? Ну что ж можно ее с этим поздравить...уж как я не люблю Крус, но тут она хотя бы не выбешивает, как эта сучка с потасканным личиком...выражаясь языком экранной Диаз: ее нижние губы выглядят намного лучше верхних...
сам фильм - жалкая пародия на Тарантино, но если Reservoir Dogs в сухом, пропитанном фмлософией стиле смотрелись жестко и интересно, то данное творение интереса почти не вызвало и выехало засчет исключительно известного актерского состава - поставь туда других, никто бы и смотреть не стал...Состав кстати особо не впечатлил, за всех отдувался разве что бедный Питти, выпуская фонтан крови на асфальт...а обещанной кровавой резни с потаскухой Диаз я не дождался ✊ , а так хотелось...
ps кошки только красивые, но их и по Дискавери можно посмотреть
pps 5/10 и наверно надо снять еще балл за рекламу Феррари...вот если бы она на Форде Фокус ноги раздвигала - это было бы как минимум неожиданно ✊
ppps кстати по поводу раздвинутых ног - Портман "Близость" вот там норм такой шпагат аж посмотреть захотелось, что там такого интересного ✊
причем тут женщина...сучка - экранный образ, а то что личико потасканное, так пусть к косметологам Крус обратится - там все намного лучше...
ps в Феррари катался - авто как авто (в формульной тачке было бы интереснее попробовать, но увы не дадут ✊ ), а про стриптиз я уже написал какой интереснее (на правах рекламы Портман ✊ ) и нет не расстроился тк смотрел дома и в кино не пошел ✊
акстись
6,5/10
Читается, кcтати, легко, есть пассажи интересные.
Не все попало в фильм, Скотт упростил сценарий. Например, монолог ювелира про Христа и евреев заменили политкорректной и типа глубокомысленной болтовней о камушках.
Авторский посыл остался не понятен. Что я должна уяснить? Что в мире без морали моральный выбор не возможен по определению? Если терзаешься выбором, то ты глуп и слаб, и обречен? Запредельно как-то. Наличие группки хищников не означает, что все такие. Мир-то не рухнул. В сухом остатке что получается? пофиг на мораль, главное не глупить. Малкина не глупила и вот, в шоколаде, улыбается.
Впечатление такое, что Советника загнали в задницу только лишь за тем, что бы он (и мы заодно) могли прослушать избранные авторские околофилософские мудрствования.
И в плане пересечения обывателей с мафией итальянский фильм Гоморра поинтереснее и помасштабнее будет.
Бардем только понравился, сложился образ. К слову, слегка удивило, что у крутого Бардема комната обставлена от Икеи (с их-то дотошностью и вниманием к деталям).
ОООО , а где же где почитать сценарий к Советнику? это же не отдельная книга?✊ ✊
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