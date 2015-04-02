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Советник Советник
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The Counselor Советник 2013 / США / Великобритания
5.8 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Советник»

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Наша рецензия

Дебют Кормака Маккарти, самого выдающегося из ныне живущих американских писателей, в качестве киносценариста – оказался не слишком удачным предприятием, во всяком случае гораздо более слабым, нежели экранизации его произведений. В фильме Ридли Скотта, конечно, чувствуется фирменный стиль и авторский почерк создателя «Кровавого меридиана» и «Дороги», но этот стиль и почерк как-то спрямлен и примитивизирован, что ли, причем, насколько можно судить, благодаря именно…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
ну Ё, знакомые все люди✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
кста, Маккарти уже за 80. Живая легенда...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ого, Камерон Диас я еще не видела такой... Неулыбающейся :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да надо сходить обязательно. Трейлер классный ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/10/2013 - 23:43:45):

У меня есть последняя надежда, что америкосы просто тупо не вьехали, ждали Бэтмена еще одного... но если честно, терзают меня смутные сомнения, что Скотти слажал опять
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ольга, вы справа или слева? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 30/10/2013 - 19:56:04


Прошу прощения, не собиралась выкладывать фото))) удаляюсь)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (olga2407, 31/10/2013 - 22:46:40):

Не извиняйтесь, было не плохо))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Однозначно кино не на массовую широкую аудиторию. Ходили с мужем, и наши мнения разделились. Я в восторге, а он - нет! Прочитав отзывы, опасалась скучать на сеансе, но, на удивление, весь фильм смотрела с интересом. Только расстроило, что интриги в фильме никакой не оказалось✊ Очень много мутного, очевидно, с целью "запутать" зрителя, помариновать его, а развязки, как таковой и не последовало.

О плюсах и минусах писать, наверное, не буду. Скажу только, что актерский состав очень манкий. Думаю, что если бы не эти люди, то негативных отзывов о фильме было бы куда больше. Мне лично было интересно наблюдать за Кэмерон Диас - коварная, коварная искусительница. Как-то привыкла ее видеть чаще в лайтовых ролях, где она играет смешную глуповатую блондинку, не обремененную интеллектом. В этом фильме она превзошла саму себя! Браво, Кэм!!

По поводу остальных - Бред Питт (зачем он там? соглашусь) на чуток скрасил картину. А его образ циничного "философа" полностью перекочевал из ленты "Ограбление Казино". Сразу в дамки✊

Пенелопа всё хорошеет! И это единственная в фильме героиня, которую искренне жаль. Называется не в то время, не в том месте.

Бардем!!! Красавчик! Великолепен! Ему бы в таком образе в напарники к Деппу в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Ну и... советник-Фассбендер! Сыграл великолепно, особенно понравилась концовка. Но, блиин, видимо, из-за того, что главный герой фильма у меня с самого начала вызвал какое-то отвращение. Ни то своей нерешительностью, ни то тугодумством. В общем, не прониклась я никакими положительными чувствами к данному персонажу. Особенно, в свете того, как отразилась их связь на Пенелопе Крус.

В фильме много болтовни. Некоторые диалоги и фразы впору записать себе в блокнот или на диктофон. Но также, много и совсем лишней ненужной движухи. И еще, если вы пойдете на "Советника" не прочитав, о чем сюжет, вы 100% не поймете, кто есть кто. Кто чем занимается, какова профессия каждого героя и т.п. И также, это фильм без начала и конца.

Оценку поставлю 8/10 за прекрасную актерскую игру
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (liluya, 02/11/2013 - 22:14:34):

Болтовня)) - это же прежде всего Кормак Маккарти, а уж потом весь ансамбль режиссеров и актеров. Это его мысли. 80летний классик, еще живой классик, по сути размышляет на тему смерти, необратимости и скорби. Все в его стиле, мрачно и Мексика.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 02/11/2013 - 14:13:47):

Это было ему лично дана мысль, для выбора на перепутье : бросить Пенелопу и валить, или пытаться вытаскивать. Это его делема. Здесь нет и не может быть никаких роялей в кустах и отсыревших ружей. Это как Достоевский, нужно просто дожить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/10/2013 - 23:43:45):

Джордан оказался слишком молод, что бы что то понимать в таких темах. И как обычный Америкос, скорее всего и не знает кто такой Кормак. Здесь не стоит ждать перестрелок, в стиле Мачете, это ровно наооборот. Мачете - Южный полюс, Советник - Северный полюс. 9\10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
«Если Бог хотел бы вмешаться в процесс вырождения человечества, неужели Он уже не сделал бы этого? Среди себе подобных проводят отбор волки, дружище. Какой другой твари это по силам? А разве род человеческий не стал ещё большим хищником? В мире заведено, что всё цветёт, распускается и умирает, но в делах человеческих нет постепенного упадка, и полдень самовыражения человека уже свидетельствует о грядущей ночи. На пике достижений иссякает дух его. Его меридиан, зенит достигнутого есть одновременно и его помрачение, вечер дней его. Он любит игры? Пусть играет, но что-то ставит на карту. То, что вы здесь видите, эти руины, которым дивятся племена дикарей, разве это, по-вашему, не повторится? Повторится. Снова и снова. С другими людьми, с другими сыновьями». - Кормак Маккарти (кровавый меридиан)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/11/2013 - 01:39:06):Злобным антисемитом Достоевским особо не стоит гордиться... Достоевский - вечное проклятие для России. Угораздило же его стать известным писателем. Он для нас как Гитлер для немцев. Позор нации... Хорошо хоть что он тихо сгнил в своей Ясной Поляне, а не стал нашим фюре

да это просто откровение Иоанна какое то.❗️ . ты случаем не с Египта только что вернулся? зачитавшись Бен Афлека с Хамении?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А Джордан, ну что могу сказать, странно основывать своё мнение на поллюциях двенадцатилетнего дрочилы✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Всем остальным, рекомендую все таки Маккарти, фроги не слушайте, проза приходит как раз с возрастом....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Маккуин, думаю тоже потащит ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 03/11/2013 - 00:21:36):Размышления в фильме мне понравились, особенно сцена со стихами Антонио Мачадо, много интересных мыслей.



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Нравится? ЭТО единственный из живых кого стоит читать. Рекомендую начать с Старикам тут не место, потом Дорога, потом Кони Кони, потом Кровавый Меридиан. Он даже не нуждается в обсуждении, он скоро умрет, это как спрашивать в 90 том, а стоит ли сходить на концерт группы КИНО?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Достоевский антесимит✊ это ж надо так убиться✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
"Отряд уже остановился, прозвучали первые выстрелы, сквозь завесу пыли потянулся серый дымок от винтовок, и в рядах копьеносных дикарей возникли бреши. Лошадь мальца осела под ним с долгим вздохом, точно из неё выпустили воздух. Он уже выстрелил из своей винтовки и теперь, сидя на земле, возился с зарядной сумкой. У сидевшего рядом из шеи торчала стрела. Он чуть склонился вперёд, словно молился. Малец потянулся было за окровавленным плоским наконечником из обручной стали, но заметил ещё одну стрелу, вонзившуюся человеку в грудь по самое оперение, и понял, что тот мёртв. Вокруг падали лошади, поднимались рухнувшие с них люди, малец видел, как один сидя заряжал винтовку, а из ушей у него текла кровь, видел, как бойцы, разомкнув револьверы, пытались вставить запасные барабаны, видел, как стоявшие на коленях клонились к земле, хватая свои тени, видел, как людей пронзали копьями, хватали за волосы и на всём скаку снимали скальпы, видел, как боевые лошади топтали упавших, как возникший непонятно откуда маленький мустанг с бельмом на глазу потянулся к нему белой мордой, щёлкнул зубами, как пёс, и исчез. Кое-кто из раненых впал в ступор и ничего не понимал, другие побледнели под масками из пыли, одни уже обложились, другие, пошатываясь, неверными шагами устремлялись навстречу копьям. Под завывания костяных флейт дикари надвигались бешеной стеной — лошади с косящими глазами и подпиленными зубами, полуголые всадники с зажатыми в зубах пучками стрел и блестящими в пыли щитами, они проносились во весь опор сквозь смешавшийся отряд, свешивались с сёдел, зацепившись ногой за сбрую на холке, и под напружиненными шеями мустангов натягивали короткие луки, а потом, когда отряд уже был окружён и его ряды рассечены надвое, они поднимались снова, как фигурки в городке аттракционов, некоторые с нарисованными на груди кошмарными рожами, и устремлялись на сброшенных с лошадей англосаксов, нанося удары копьями и дубинками, спрыгивали с лошадей, размахивая ножами, и стремительно перемещались по земле на полусогнутых ногах, будто существа, вынужденные передвигаться в чуждой им манере, и срывали с мёртвых одежду, хватали за волосы и живых, и мёртвых, обводили черепа ножами и одним движением отрывали окровавленные скальпы, рубили направо и налево обнажённые тела, отсекая руки, ноги, головы, потрошили странные белые обрубки, воздевая полные руки кишок и гениталий, некоторые дикари так перемазались в крови, будто катались в ней, как собаки, они набрасывались на умирающих и свершали над ними содомский грех, что-то громко крича своим приятелям. Из дыма и пыли с топотом выныривали лошади погибших и ходили кругами — хлопала кожаная сбруя, бешено развевались гривы, глаза от страха закатывались до белков, как у слепых, — одни утыканы стрелами, другие проткнуты копьями, они кружили среди этой бойни, спотыкались, блевали кровью, а потом вновь с грохотом скрывались из виду. От осевшей пыли головы у скальпированных перестали кровоточить, и они лежали в орошённой кровью пыли, словно обезображенные и голые монахи с полоской волос пониже ран и тонзурами до кости, вокруг стонали и что-то невнятно бормотали умирающие и визжали рухнувшие лошади."

Кормак Маккарти - кровавый меридиан
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
"Люди обрызгали их бензином и подожгли. Не будучи в силах справиться с самим злом, жгли змей заживо, считая их олицетворением зла. Охваченные огнем змеи извивались от боли, некоторые уползали вглубь грота, освещая пламенем дальние углы. Они ведь немые, а потому не было криков и люди смотрели на их мучения молча, а потом в лучах зимнего заката, не говоря ни слова разошлись по домам, чтобы не пропустить ужин." кормак Маккарти - ДОРОГА
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
"— А почему койоты ими до сих пор не занялись?

— Не знаю, наверное койоты не едят мексиканцев…"

старикам тут не место- он же✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/11/2013 - 05:11:20):

Гы-гы, а вы сами то читали что нибудь из Достоевского?✊ ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/11/2013 - 05:11:20):

кстати со всеми писателями он знаком почти лично. Он , для вашего сведения, был первым блогером на Руси. Делал весьма развернутые рецензии на все произведения, современников и других писателей. Все есть в интернете, почитайте. Особенно мне нравится на Эдгара По критика.

Так что, серость и недалекость, совсем безосновательное утверждение.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Фигасе, тут такая оживленная дискуссия... Зашла полюбопытствовать. Надеюсь, обойдется без крови✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ryslana 2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился!кемерон диаз действительно была в непривычном для неё образе-оч крутая!не экшен конечно,но посмотреть можно и причём с интересом.никакой недосказанности и напряжения я не почувствовала.местами присутствует юмор,игра актёров хорошая....вообщем советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-гавно. Король голый. Больные фанатзии сценариста и режиссера. Неуместные разговоры о сексе. Один только рассказ Бардена, как Диаз трахнула его Порше чего стоят. "И когда она села на шпагат на лобовом стекле, то ее вагина присасалась к стеклу и с обратной стороны Бардену это напомнила рыбку -сома, которая губами прилипает к стеклам аквариума. И такой бред 2 часа. Очень жалко потраченного времени и денег. Актеры не в тему. Сюжетная линия вообще набор несвязанных эпизодов. Бред.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (raff, 03/11/2013 - 21:48:50):

Ferrari✊ ✊ ✊ ✊ будь внимательней!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/11/2013 - 18:25:03):

Ну получается оппозиция, более чем даже Ленин✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/11/2013 - 18:25:03):

скорее,Город Грехов, критикует Семь✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Исайя, 04/11/2013 - 00:13:03):

✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Исайя, 04/11/2013 - 00:13:03):Для нас же - русских - Федор Михайлович был, есть и будет Великим Русским Писателем.



Согласна! Как можно Достоевского не любить? ✌️ Национальное достояние!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/11/2013 - 18:25:03):

✊ ну все, ты одинок✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/11/2013 - 22:09:57):

Гы гы✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 05/11/2013 - 01:58:35):

Лермонтов в 26 был весьма талантливым "ребенком", если бы он дожил хотя бы до 37, я уверен это был бы самый главный писатель нашего государства. А так он основал клуб до 28, к нему позже присоединился Морисон и Хендрикс, наверное серьезный психоделический рок - бэнд они там сколотили, учитывая что М,Ю, владел несколькими языками, я думаю хиты у них там что надо✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 03/11/2013 - 02:59:59




Возможно, перевод подкачал, но чтение не самое увлекательное. Претенциозно, слог тяжелый.

Не люблю, когда что-то "бешено развевается". Обычно так ведут себя волосы, шторы и прочие занавески в любовных романах и второсортном фэнтези. А тут ещё и стена бешеная, и полные руки кишок (?!), содомский грех, сравнение с голыми монахами. И этот один абзац ✌️

Легкое ощущение мути возникает. Добавить к этому Р. Скотта - претенциозность в квадрате.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nadvs 2 апреля 2015, 12:51
Действительно кино для тех, кто думает, а не просто "жвачку поживать" пришел.

Диалоги супер - и юмора, и философии в самый раз! Идея и сценарий не тривиальны.

Актеры подобраны правильно, так как надо и гонорары свои отрабатывают если не на все 100 , то на 99% точно!

Правда совсем не экшн, любителям перестрелок и погонь не понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 05/11/2013 - 13:15:21):

Это одно из первых произведений, к концу он освоил стиль "минимал"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Фильм интересный, но я почти ничего не поняла)) Зачем надо было убивать жену советника? В чем смысл? А его самого почему тогда не убили? Кемерон оказалось редкой злодейкой)) И выглядит она шикарно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 06/11/2013 - 02:37:41):Да, и вот ещё что, бросилось в глаза насколько Пенелопа в свои 39 выглядит лучше Диас, которой 41, мои поздравления Бардему, Крус действительно чудесная женщина!

Ну да, это притом, что у той уже двое детей. И, главное, ни форму не растеряла, ни молодость и красоту. А вот Диас очень сдала. Может быть, давно пластикой не увлекалась? Так-то, это всё поправимо, а уж с их-то деньгами✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение liluya от 06/11/2013 - 03:14:02


Просто Кемерон блондинка с тонкой светлой кожей, а у Пенелопы кожа более плотная, вот и стареют они по-разному.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 06/11/2013 - 02:37:41):

Читайте Духлесс, он по проще. К прозе Маккарти нужно дойти, ну в смысле подготовиться к серьезному, своеобразному, метафоричному нарративу. Почитайте Камю, Баха, Фолкнера - разомнетесь, потом немного Улисса, всего вы его все равно не прочитаете, потом что бы от реальности не отрываться Чехова. А вот потом начинайте Кормака. А так сразу неподготовленному сознанию, не рекомендовано к прочтению. Ну это как в качалку прийти, и сразу схватить на грудь 180кг и умереть под ним.✊

Дорога кстати, абсолютно без пафосная, глубоко мрачная книга, ее можно легко ставить в первую 10тку книг всех времен✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alessia, 06/11/2013 - 04:06:15):Просто Кемерон блондинка с тонкой светлой кожей, а у Пенелопы кожа более плотная, вот и стареют они по-разному.

Ну, может... Но и среди блондинок есть те, кто отлично выглядит в 40. Например, Наоми Уоттс, Гвинет Пелтроу или Клаудиа Шиффер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Vitoz, 06/11/2013 - 08:49:23):и диас в этом фильме нереальная красотка, молодая и дерзкая, как ее можно сравнивать с Крус, котороя уже великовозрастная тетя?!

А ничего, что великовозрастная тетя на пару лет младше Кэм, которая за последние пару-тройку лет мощно сдала в отличие от великовозрастной тети, родившей двух детей подряд и ни капли не изменившейся? ✊ Видимо, секс с лобовым стеклом доставил больше, чем скучная, влюбленная героиня? Образ стервы, он, безусловно мужчин больше пленит
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Фильм неординарный

Сначала было тяжело вьехать в бесконечные диалоги и рваные, не связанные друг с другом, сцены, но потом втянулся

Жирный минус-выбор Фассбиндера на главную роль

Несомненный плюс-Кемерон Диас
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 06/11/2013 - 02:37:41):Да, и вот ещё что, бросилось в глаза насколько Пенелопа в свои 39 выглядит лучше Диас, которой 41, мои поздравления Бардему, Крус действительно чудесная женщина!



Да все очень просто.Когда женщине за 40,ее красит внутренняя красота

Пенелопа-позитивный человек и счастлива в своей семье,поэтому и выглядит отлично

Диас-одинокая стервозная бабенка,такие стареют гораздо быстрее
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 06/11/2013 - 20:23:07):Кэмерон Диаз - просто шикардос! Я бы в ней ничего менять не стала, всё и так зашкаливает.

Тетеньке удалась роль маниакальной сексуально-озабоченной стервы? Ну что ж можно ее с этим поздравить...уж как я не люблю Крус, но тут она хотя бы не выбешивает, как эта сучка с потасканным личиком...выражаясь языком экранной Диаз: ее нижние губы выглядят намного лучше верхних...

сам фильм - жалкая пародия на Тарантино, но если Reservoir Dogs в сухом, пропитанном фмлософией стиле смотрелись жестко и интересно, то данное творение интереса почти не вызвало и выехало засчет исключительно известного актерского состава - поставь туда других, никто бы и смотреть не стал...Состав кстати особо не впечатлил, за всех отдувался разве что бедный Питти, выпуская фонтан крови на асфальт...а обещанной кровавой резни с потаскухой Диаз я не дождался ✊ , а так хотелось...

ps кошки только красивые, но их и по Дискавери можно посмотреть

pps 5/10 и наверно надо снять еще балл за рекламу Феррари...вот если бы она на Форде Фокус ноги раздвигала - это было бы как минимум неожиданно ✊

ppps кстати по поводу раздвинутых ног - Портман "Близость" вот там норм такой шпагат аж посмотреть захотелось, что там такого интересного ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 08/11/2013 - 18:17:08):Мда...зачем так о женщине?..

причем тут женщина...сучка - экранный образ, а то что личико потасканное, так пусть к косметологам Крус обратится - там все намного лучше...

ps в Феррари катался - авто как авто (в формульной тачке было бы интереснее попробовать, но увы не дадут ✊ ), а про стриптиз я уже написал какой интереснее (на правах рекламы Портман ✊ ) и нет не расстроился тк смотрел дома и в кино не пошел ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (osja08, 09/11/2013 - 16:44:19):

акстись
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Ну, если фильм ни о чем, то, значит, нашей киноиндустрии будет к чему стремиться дабы обойти американский говённый фильмец Ридли Скотта с пометкой "ни а чем"✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
А мне как раз понравилась история про рыбку сомика ))) Бардем так искренне смущался, а Камерон так сексуально воспроизвела! Сам фильм местами напряженный и даже увлекательный, но это ближе к финалу. Не могу не отметить какое все в фильме красивое: люди, одежда, дома, Мексика, гепарды, получила эстетическое визуальное наслаждение.. Диалоги странные тем что из героев их как-будто вытягивали, некоторые совсем ненатуральные, первый час заскучали, но не уснули, второй событийней, как тут и обещали.



6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хреновая Малкина получилась из Диаз, мискаст. У МакКарти Малкина - высокая, смуглая, очень привлекательная брюнетка с длинными волосами. Родом из Аргентины. Там не случайно гепарды крутились. Малкина - идеальная хищница. Без морали, без жалости. Она должна вызывать страх и восхищение, как...гепард. А Диаз кривляется, изображая стерву. Малкина ваще выше этого. Я себе Патрицию Веласкес представляла, когда читала.

Читается, кcтати, легко, есть пассажи интересные.

Не все попало в фильм, Скотт упростил сценарий. Например, монолог ювелира про Христа и евреев заменили политкорректной и типа глубокомысленной болтовней о камушках.

Авторский посыл остался не понятен. Что я должна уяснить? Что в мире без морали моральный выбор не возможен по определению? Если терзаешься выбором, то ты глуп и слаб, и обречен? Запредельно как-то. Наличие группки хищников не означает, что все такие. Мир-то не рухнул. В сухом остатке что получается? пофиг на мораль, главное не глупить. Малкина не глупила и вот, в шоколаде, улыбается.

Впечатление такое, что Советника загнали в задницу только лишь за тем, что бы он (и мы заодно) могли прослушать избранные авторские околофилософские мудрствования.

И в плане пересечения обывателей с мафией итальянский фильм Гоморра поинтереснее и помасштабнее будет.

Бардем только понравился, сложился образ. К слову, слегка удивило, что у крутого Бардема комната обставлена от Икеи (с их-то дотошностью и вниманием к деталям).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 15/11/2013 - 22:24:13):

ОООО , а где же где почитать сценарий к Советнику? это же не отдельная книга?✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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