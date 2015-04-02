Наша рецензия

Торин Дубощит марвеловской вселенной, в ее соединенно-штатном расписании наиболее пафосно стоящий на страже всяческой звездно-полосатости, обрел некоторые человеческие черты, а именно чувство юмора и политическую позицию. Не то чтобы чувство юмора у Капитана Америка сделалось сразу же искрометным и не то чтобы его политическая позиция немедленно окрасилась в глубокие интеллектуальные тона, однако, наделив Стива Роджерса какой-никакой, временами даже вполне ярко выраженной, человечностью, братья…