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Первый мститель: Другая война Первый мститель: Другая война
Киноафиша Фильмы Первый мститель: Другая война Отзывы о фильме «Первый мститель: Другая война»
Captain America: The Winter Soldier Первый мститель: Другая война 2014 / США
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Первый мститель: Другая война»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Торин Дубощит марвеловской вселенной, в ее соединенно-штатном расписании наиболее пафосно стоящий на страже всяческой звездно-полосатости, обрел некоторые человеческие черты, а именно чувство юмора и политическую позицию. Не то чтобы чувство юмора у Капитана Америка сделалось сразу же искрометным и не то чтобы его политическая позиция немедленно окрасилась в глубокие интеллектуальные тона, однако, наделив Стива Роджерса какой-никакой, временами даже вполне ярко выраженной, человечностью, братья…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Вовремя же Редфорда отправили в одиночное плавание на яхте. Можно сказать, меня купили с потрохами. Редфорд в комиксе, во дела... Буду смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Зимний солдат - хорошее название для водки.

Экшен отличный, но его так покромсали на кусочки, что глазам больно. Плюс пресный юмор и много всевдозначительной болтовни.

Второй Сосулька интриговал, пока маску не снял. Увы...

Симпатичнее всех были в фильме негры. Один с крыльями, второй в черных очках, оба неубиваемые. Ко второму у меня особая любовь.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
В очередной раз могу констатировать, что Фрог мне должен еще 500р!. Итого уже 850р.

Сюжет фильма, проще всего донести, через речетотив:



Наташа Романова - Советская пуля

Ствол не известен, след КГБ.

Кого она выберет? Самого черного?

Нет! Она Родине служит,

Не даст никому!Ёу



Фильм, если серьезно, хотя в этом случае нельзя серьезно, на 0,01\10✊ Кромешный АД. Я теперь буду называть подобное (я не могу назвать кино) "исскуство" - ТОРовщина.

Два эпизода со спецухой, и много много много Американских комплексов. Во первых они ссут, что их собственная КГБ их рано или поздно загонит в лагеря, во вторых, силу они представляют только в виде сотни летающих авианосцев, с пушками на 1000 жертв в минуту (какая человечность ✊ ), в третьих, если у тебя нет врага, но есть Капитан Америка, значит ты плохо ищешь. А да, еще крылатый ...ло✊ , это вообще нечто, три супер Кариера или как там их, из своих тысяч супер пушек, не могли попасть в ниггера, отчаянно машущего в небе, своими граблями Короче, сопливые, жирные, американские дети, конечно плачут при просмотре этого бреда, но эта вселенная Торов, ЖЧ, КА, и всякой остальной хрени, по исчерпалась. Точнее, сгнила.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/04/2014 - 16:27:34):Офигенный драйв, феерический экшн, классная спецуха. Два с лишним часа в компании с супергероями пролетают как один миг!!



Ну да, у меня точно пролетели, я где то на 1, 25 часа уснул✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 05/04/2014 - 00:27:08): Опять в Европе появился фашизм.



Хайль Гидра! малыш✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 04/04/2014 - 21:52:41


Первый фильм был стильный. А в остальном я мало что помню. Агент Смит с красной рожей и какбэ всё✊

А Сосулькин-2 какой-то никакой. Без маски он как обдолбанный наркоман, притом холеный такой наркоман. Волосы длинные, визажист с ним работает, ага. В Гидре. Хоть бы шрам ему добавили или типа того.



Ответ на сообщение peacefrog от 05/04/2014 - 00:27:08


Фрог, а где у Марвел реальное зло? в фильмах оно странное. Сбрендившие ученые и алиены. А Гидра это вообще мега-адиёты. Разве что Тони Старк и Люди Крестик со своими тараканами воюют иногда, тем и интересны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой развлекательный фильм. Можно посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 05/04/2014 - 18:56:42):А Гидра это вообще мега

Мега мега, Америкосы с пеленок пугают Гитлером-Гидрой-Сталиным, своих детей. Вот я все копаюсь в памяти, меня в детстве никто ни чем не пугал, вроде бы. Ну не было адекватной угрозы в СССР, адекватной таким фильмам. Всяко можно говорить о том времени, все мы застали только его край, но никто не может спорить, что это была территория безопасного\счастливого детства. Герои были Боярский да Гардемарины. Может поэтому не воспринимаешь "неубивашек", они как будто все силиконовые, не понимают мгновенности жизни. Даже Бэтман Нолана, был бы лучше без самого Бэтмена. Почему мутации, всегда делают американцев добрыми, и отзывчивыми? Почему другим нельзя надеть маску супергероя и пойти вышибать мозги на улицах? В том то и дело, что нет уже отрицательного персонажа, его просто не существует. Отрицательный персонаж, это собирательный образ среднестатистического человека!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/04/2014 - 00:55:52):

Это уже совсем "тепло" - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ ЭТО ЧЕРТА ХАРАКТЕРА Хайль Гидра Фроги! Найди эту черту, и уничтожь их всех!✊ Цитата (peacefrog, 06/04/2014 - 00:55:52):Последние четверть века комиксы были пожалуй лишь тупым развлечением. Но времена изменились и сейчас снова комиксы начинают возвращаться к своему изначальному предназначению: укреплению духа людей в борьбе со ЗЛОМ. Они вновь становятся боевым оружием. На смену безыдейным Человекомышам и забавным Джокерам будут приходить более серьезные и преданные общечеловеческим ценностям Кэпы и, соответственно, более радикальные и отмороженные Черепа и представители ГИДРАтехники.



А теперь выплюнь ЛСД и еще раз это скажи✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
С кем?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая поделка, тянет на 8/10. Сюжет запутан до предела: чувствуется, что тема как и в "Железном человеке" уже почти исчерпана. Согласен, что С.Йоханссон "идет по стопам" А.Джоли и превращается из красотки в героиню экшенов.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
В первой половине фильма каждый раз как Зимний Солдат появляется в кадре хочется встать и аплодировать. Но этот единственный позитивный момент безнадёжно тонет в беспросветной убогости всего остального: идиотский сюжет, технический маразм, отвратительная операторская работа и жирнющий слой соплей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабенький фильм .. Много пустых, никчемных диалогов особенно в начале . Успела поспать, ничего не потеряла))) 3/10 муж 2/10 не спал))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ну так, довольно средненько. Смесь Тора и Броска кобры, особенно история со старым другом Баки железная рука очень уж Кобру напомнила. Долгое вводное начало, надо минут 30 ждать и слушать о том о сём о жизни.. Спецэффекты нормально, Скарлет фу, с волосами цвета борща, сюжет вообще пропустила как и создатели фильма собственна, не в сюжете там дело.. На разок.



6,5
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
Скарлет уже не та......или это из-за волос!? Фильм - полная шляпа! скукотища....даже вспомнить нечего...Длинные нудные монологи.(( 4\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
не ходила, совсем не интересно. после того как посмотрела Тора и Человек из стали (вот муть то), не хожу на комиксы принципиально.

и думаю правильно сделала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kiraless 2 апреля 2015, 12:51
Кино по настоящему классное! Falcon EXO-7 впечатляет невероятно...Фильм рекомендован к просмотру всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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