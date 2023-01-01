Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Первый мститель: Другая война
Награды и номинации фильма Первый мститель: Другая война
Captain America: The Winter Soldier
Первый мститель: Другая война
2014 / США
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Первый мститель: Другая война
Вся информация о фильме
Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая драка
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Годы не прошли даром: о бандитском прошлом Прилучный вспоминает с улыбкой
Полноватый неуклюжий увалень: почему над Мироновым издевались в детстве (фото)
Тест: кто вы из знаменитых мультгероев?
«Такой дурачина»: Навка публично высмеяла известного спортсмена
Мальчик-заяц с детства был посмешищем из-за зубов: вырос и стал известен на весь мир
Спустя 17 лет с выхода «Кадетства» умерло уже 5 актеров: вот их имена
Петь разучился: выступление Николаева без фонограммы разочаровало каждого второго
Занималась непотребными вещами: Алферова скрывала этот факт из школьной биографии
Худой, лицо перекошенное: Гайдай снялся в своем же фильме, но его узнали единицы
Каким стал Игорек, без чьих песен в 90-е не обходилась ни одна дискотека: пройдете и не узнаете
За провалом самой бездарной актрисы России стоит бывший муж: вы точно плевались при просмотре его фильмов
«Уже совсем взрослая»: дочь Прилучного поразила народ преображением (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить