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Первый мститель: Другая война Первый мститель: Другая война
Киноафиша Фильмы Первый мститель: Другая война Награды и номинации фильма Первый мститель: Другая война
Captain America: The Winter Soldier Первый мститель: Другая война 2014 / США
7.6 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Первый мститель: Другая война

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая драка
Номинант
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