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Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война, 2014: актеры и роли
Captain America: The Winter Soldier
Первый мститель: Другая война
2014 / США
Трейлер
7.6
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Первый мститель: Другая война, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Руссо
Anthony Russo
Джо Руссо
Joe Russo
В ролях
Крис Эванс
Chris Evans
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Эмили ВанКэмп
Emily VanCamp
Роберт Редфорд
Robert Redford
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Энтони Маки
Anthony Mackie
Тоби Джонс
Toby Jones
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