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Первый мститель: Другая война Первый мститель: Другая война
Киноафиша Фильмы Первый мститель: Другая война Первый мститель: Другая война, 2014: актеры и роли
Captain America: The Winter Soldier Первый мститель: Другая война 2014 / США
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Первый мститель: Другая война, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Руссо Энтони Руссо Anthony Russo Джо Руссо Джо Руссо Joe Russo
В ролях
Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Коби Смолдерс Коби Смолдерс Cobie Smulders Эмили ВанКэмп Эмили ВанКэмп Emily VanCamp Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Хейли Этвелл Хейли Этвелл Hayley Atwell Себастиан Стэн Себастиан Стэн Sebastian Stan Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones
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