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Планета обезьян: Революция
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Dawn of the Planet of the Apes
Планета обезьян: Революция
2014 / США
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6.0
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32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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