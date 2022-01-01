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Кирк Асеведо
Кирк Асеведо
Kirk Acevedo
О персоне
Фильмография
Кирк Асеведо
Kirk Acevedo
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Дата рождения
27 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
174 см
Биография Кирка Асеведо
Родился 27 ноября 1971 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кирка Асеведо
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
6.0
Столкновение с Землей
фантастика, триллер
2011, Канада
3.0
Тонкая красная линия
военный, драма
1998, США
7.0
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