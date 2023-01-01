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Планета обезьян: Революция
Планета обезьян: Революция, 2014: актеры и роли
Dawn of the Planet of the Apes
Планета обезьян: Революция
2014 / США
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6.8
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32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Планета обезьян: Революция, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Ривз
Matt Reeves
В ролях
Энди Серкис
Andy Serkis
Гэри Олдман
Gary Oldman
Джуди Грир
Judy Greer
Джейсон Кларк
Jason Clarke
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
Энрике Мурсиано
Enrique Murciano
Кирк Асеведо
Kirk Acevedo
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