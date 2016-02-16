Несмотря на то что «Рассвет планеты обезьян» (в оригинале все-таки «рассвет», а не «революция») сделан проще и прямолинейнее, чем «Восстание…», – Мэтт Ривз подошел к материалу гораздо менее изощренно, чем Руперт Уайатт, – это, бесспорно, все еще качественное кино: с отменными визуальными эффектами и осмысленной, хоть и простоватой, драматургией. Что касается актерской игры, то обезьяны, безупречно созданные на компьютере…
А вот 2 часть….
Сопли, слюни, первые полчаса-час некоторые в зале откровенно похрапывали.
Эффекта 3Д я особо не заметила.
Коба удивительно напомнил внешне Орка из Властелина колец.
Была пара моментов, что я аж подрагивала в кресле. Ну и все.
Ожидала конечно большего. Поставлю 6 из 10.
П.С. первую часть (восстание) смотрела по компу, вторую тоже можно было дома посмотреть.
а как кино... гуано какое-то, бредятина еще та...Первая часть была не очень, а это вообще треш про то, что макаки на самом деле умнее, чем мы думаем... Снимите еще про то, что вот этот смайлик сейчас пойдет и захватит мир ----> ❗️
На третью ни-ни-ни, лучше б Страж дождался бы)
3/10 ✊
Согласен, только в фильме фатальные последствия ещё предопределеннее: только Цезарь своей волей сдерживал обезьян, а когда его наконец-то "отодвинули" - всё стадо с радостью бросилось воевать с людьми, да и у людей все считали, что нужно с помощью оружия поставить приматов на своё место.
Это не первый случай злоупотребленияе партийной кликухой Иосифа Виссарионовича. В фильме "Воин" с Харди (очень достойный, кстати) один из противников носил такое же погоняло, более того - выходил на ринг под Высоцкого.
Пасибо✊
Да в Валенсии😌 .
Фильм посмотрел вчера, заснул на второй четверти, проснулся в третий, ну вроде ниче✊ . 5\10 заработал от меня. Ну не могу я воспринимать грустных обезьян в серьез, если они пытаются цитировать Макиавелли и Платона. ✊ Да и жаль тех людей (Американнцев), которые вооружившись до зубов в крепости не могут отбиться от обезьян Тут еще вопрос, с какой стороны обезьяны✊
3/10
Зато Коба порадовал, блеск! Какой угарный эпизод нападения на "форт"! И вообще имя не опорочил, всё как надо сделал✊ .
Ещё орангутан Морис няшный.
Обидно, что авторы на людей забили. Люди какие-то...никакие. Скучные. Один Олдман шустрит с надрывом.
Настроение минорное от фильма. Ткнули носом в... эх...
Серкис да...мощный.
7/10
Иной раз вообще думаешь, что на месте обезьян могли быть какие-нибудь инопланетяне или носороги: сюжет и постановка способствуют.
И да, уж лучше б эти манкис рты не открывали.
6\10
А куда подевался поиск по своим сообщениям в форуме?✊
Что делать, если тебя допустим не было две недели.......✊
точняк))) я в момент когда Кобо залез на американский флаг, мол я тут теперь главный, так я сразу подумал, что именно такая обезьяна сейчас руководит под этим флагом)))
мамаши подтянулись ✊ при таких немаловажных фразах сразу вспоминается bad grandpa танец внука под Cherry Pie, и глазенки некоторых мамаш, закрывавших руками обзор своим чадам ✊
ps хотите уважительного к детям - смотрите с детьми советские мультики, а не американские продукты для массового потребителя, блюстительницы нравственности ✊
pps кстати, танец офигенский, я вырезал его целиком на память...а стриптизершам супер-трек подбросили для номеров ✊
ppps обезьян гляну еще...
Неразвивающийся сюжет, нераскрытые персонажи, и главный герой добряк с глазами маньяка. Ему отлично подошла роль среднего брата Бондюранта в Lowless, пропойцы и дебошира, или ревнивого мужа в Гэтсби, но роль нормального сердечного парня явно не для него. Впрочем, главный герой здесь, конечно, Цезарь, он вызывает уважение, бесспорно.
В целом первая часть много лучше, как интересная необычная история, 2-я не намного от Обителей зла отличается..
4/10
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