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Планета обезьян: Революция Планета обезьян: Революция
Киноафиша Фильмы Планета обезьян: Революция Награды и номинации фильма Планета обезьян: Революция
Dawn of the Planet of the Apes Планета обезьян: Революция 2014 / США
6.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Планета обезьян: Революция

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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