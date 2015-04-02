Все трейлеры фильма дублированный трейлер 3 дублированный отрывок 2 отрывок 5 отрывок 4 отрывок 3 отрывок 2 трейлер 3 отрывок 1 дублированный отрывок 1 трейлер 2 дублированный ролик с суперкубка дублированный трейлер 2 дублированный тв ролик 2 дублированный тв ролик 1 ролик с суперкубка трейлер 1 международный трейлер дублированный трейлер 1 превью трейлера 3 превью трейлера 2 превью трейлера 1 промо-тизер
Дело вкуса, но Натали Портман в черно-белых метаниях была трогательнее.
Где-то две трети смотреть можно: эпично, красиво и чудеса всякие. Последняя часть с родами и истериками просто беда.
Музыка интересная, прямо первобытная, стоит послушать.
Если кто чего понял или матчасть изучал, может объясните, а то куча вопросов возникла. Для чего было змеиную шкурку на руку наматывать? Змей же вроде искуситель? И что делал Мафусаил один в пещере, и почему приставал ко всем насчет ягод, если он сам волшебник? и стоило ждать до самого конца, чтобы пойти и съесть эту несчастную ягодку? И почему за 9 месяцев никто не заметил "зайца" на ковчеге? И зачем Ной так издевался над семьей и велел им плодиться и размножаться, если все прочие люди погибли? И куда ушел Хам, жену себе рожать?
И зачем было брать на роль Сима такого гламурного прааативного актера?
8/10
Допустим, отец наш небесный возьмет да и снова засеет планету травами и деревьями. Но значит, вполне мог и животными по новой заселить, так ведь? А спасать надо было людей. Получается, что звери это тоже метафора? Но по фильму все конкретно - всех на дно. Просто потому что люди.
1. Земля не была бесплодна!!! Все жили вполне сыто. Народу то было маловато, технологии экологически чистые.
2. Ною Бог говорил очень конкретно а не едва понятными образами. Бог ему досконально объяснил устройство и размеры ковчега.
3. Что за безумная идея, в фильме, у Ноя о истреблении человечества??? Зачем тогда вообще спасаться?? Бог Ною сразу сказал "Через тебя возродится все человечество и поставлю завет Свой через тебя"
4. Книга Бытия глава 7 стих 7 И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег!!!!!!!
Про спящих животных и злого дядьку пролезшего в ковчег это уже до кучи!
КОРОЧЕ!! АХИНЕЯ причем довольно нудненькая. Можно было бы и поярче и повеселей! ✊ ✊ ✊
Точно так!
Согласна!!! Смотреть нельзя!!!✊ 0/10. Как Расел Кроу согласился на этот шлак???✊
А прикольно, что бог после потопа сразу взял и создал виноград? и видимо секрет виноделия шепнул Ною на ушко и благословил. А то откуда он узнал, что вино это хорошо? Жизнь-то его семейство вело скучную и невеселую, в земле ковырялись, корешки жевали...
Весь фильм идет основная мысль – достойны ли они (семья Ноя) жить на новой земле, которая еще неизвестно когда будет. И как интересно будут плодиться и размножаться внучки Ноя, если мужчин больше нет, кроме их дядей?????
В общем сплошные вопросы. В принципе можно было и дома посмотреть, я бы не советовала смотреть в кино, тем более в 3Д. пустая трата денег.
Интересно, журналист ступает туда же, куда и Аронофски. Он фантазирует. При этом отказывает в таком праве Аронофски. Типа его, журналистское видение, что и как должно/могло было быть, вернее и ближе к источнику. С какой стати?
Мне кажется, если библейские тексты читать как исторические хроники, а фильм смотреть, как "правдивое отображение на большом экране событий пятитысячелетней давности", вообще концы с концами не сойдутся. Давайте тогда и колобка, которого скребли по сусекам, как исторического персонажа рассматривать.
Прав Волт-бой, прям потискала бы, ей-богу, - метафора же. Другое дело, что нам не объясняют, что за всем этим многобуквьем. Раньше народ зазубривал, повторял регулярно, видать оно куда-то и уходило в подсознание частями, как сказки. Не всем, но помогало.
А тут получается бунт против отца и мелковато как-то. Отец-то простит, по-любому.
Из чего следует, что Аронофски не в теме? Он не контрольную по истории сдает, он сказку рассказывает. У него Линкольн на вампиров не охотился, Эйнштейн не был трансвеститом, к примеру, Монро в космос не полетела.
Холмогоров сам себе противоречит. То говорит, что к Библии можно относиться, как к гомеровским сочинениям, то сетует на отступления от канона, то всадников на драконах ему подавай, магов со свирелями и развратных женщин побольше.
У Аронофски нет свирелей, а волшебства навалом. А развратные дамы ему видимо просто были не интересны для идеи, не в этот раз.
Особенно поражает заявление, что зло "происходит не от человека, а от внушающих его бесов". За психическое здоровье журналиста страшно, правда. Или "бес" это какая-то разновидность гриппа? Ной у Аронофски вот не стал за бесов прятаться, сам натворил делов, сам мучался. Хотя чего бы проще, на беса свалить, мол, попутал окаянный.
Херня. Ной если и был, жил на территории северной части Турции. В Крым бы его не пустили "вежливые люди", с его то рожей ✊
Потоп по идеи был масштабнее, чем ты себе представляешь. Поэтому он мог затопить и Турцию и Палестину и Сирию, тогда возможно Каспийское, Черное моря были единым. По высоте над уровнем моря, Крым не сильно отличается от Турции. Но есть не маловажный фактор, это течении. Черное море движется против часовой стрелки по кругу, то есть не имея весел и паруса, выплыв из Крыма он приплыл бы в Грецию. Попасть на Арарат можно было только из современной Турции. Учитывая что высота Арарата более 5000м, то очень вероятно что вся Турция, на уровне 2000-3000м была под водой. Второй момент, что очень много исследований появилось (археологических), на тему Ветхого Завета, что многие события, с учетом описанной местности (каменистой, но не песчаной и так далее), раскопок и остатков быта, сходятся на том, что территория современной Турции, была именно той (тем Адом), куда спустились из Рая Адам и Ева, и все последующие родственники. Да, конечно были вскоре изведаны территории Сирии, Палестины, Египта, Израиля, и тогда эти страны, не выглядели (геополитически), как сейчас, но все же. Ксати, есть много версий, что и Иисус, родился именно на территории ЮгаТурции, а ни как не территории Иудейского государства в Вифлееме. Но тогда не было СМИ, и карт, и Гугла, поэтому сложно точно разрешить территориальные споры..✊
1) мы не знаем когда был Ной и был ли вообще. То есть не стыковок полно. Может и Каспийского моря еще не было. Может то не звери были, а динозавры.
2) Грецию я имел ввиду, в период Античности.
3) Я думаю было так:
Енох, предок Ноя, посетил первых инопланетян, в их "ковчеге". Для него это были ангелы, свет, и все такое. Они его конечно "прокачали", как Монаха Diablo3, с целью письменного и речевого влияния на сородичей (родню). Кто они такие были? Судя по всему, это был космический корабль, с группой инопланетянастронавтов. По какой то причине, большинство не смогло больше покинуть пределов Земли, они стали Падшими Ангелами. Возможно, занимаясь ремонтом и исследованием, они решили для работ, прокачать местных обезьян, генетически, в "Ковчеге", они создали подобное себе существо (Адам и Ева) - (не факт что они были первые). НО, что то пошло не так (или они им сказали, что то то пошло не так), и их спустили на Землю. Но возможно у них и была цель спустить на Землю, разные группы,пары нового вида, что бы те, там прижились, и превратились в РУКИ. Естественно, с помощью НЛП и убеждений. Земля в районе Турции, показалась Адаму и Еве - адом. Да и вообще странная территория для начала человечества - Израиль,Сирия,камни да песок. Только одно может это означать - было высажено сотни групп человеколюдей, на разных материках. Но именно эта группа, чем то запомнилась "Капитану Ковчега", может они несанкционированно забеременели, может че то выкинули на корабле, короче, сделали их примером - для всех. Может потому что именно эта ветвь (белые люди), были наиболее сообразительные, их потомок Енох, первый начал писать, может первые анклавы в других странах, тупо не выжили. А в такой ситуации, новому человеку почти не возможно было выжить без Божественной помощи, тем более потомству.
Так, я отходил, теперь далее...
Короче. Ситуация далее разворачивалась, как эксперимент в фильме "Планета Обезьян". Все пошло не так. Люди, получив ген инопланетян, слишком быстро начали соображать. Команда "Ковчега", походу поняла, что у них проблемы и многие (а скорее всего и все), не вернутся домой. Они стали строить, с помощью РУК, пирамиды (анкор ват, и так далее), вышки для подачи длинноволновых сигналов. В процессе, стали возникать конфликты в команде "Ковчега",
(тут я забыл сказать, он висел на гео стационарной орбите, все время), кто спускался, кто то остался, на Земле.
Появились - ЦИВИЛИЗАЦИИ. МАХАБХАРАТА - очень странное писание. Если представить, что несколько авторов, находились под постоянным воздействием ЛСД и Гашиша, то все равно не понятно, от куда у них взялось такое колоссальое Научно- Фантастическое мышление. По ходу, они либо так видели, либо так понимали увиденное. А именно, борьба "Спустившихся с Ковчега". Через какое то время, АНГЕЛЫ (астронавты), поняли что им не улететь. Им оставалось, либо найти зап части для "Ковчега", либо послать сигнал SOS. Мнения разделились. Произошел бунт. Часть бунтовщиков спустили на Землю - на всегда. (Падшие). Им оставалось, только узурпировать власть и начать строить ПЕРЕДАТЧИКИ (Анкор, МАйя, Гиза и т.д.). На "Ковчеге", была все таки лаборатория, и технологии. Они исцеляли, модернизировали, и старались изменить экосистему планеты, под свои задачи. От сюда и знание, где и что произойдет. Они выбрали часть людей, которые были бы им верны, их и защищали. (нет письменных свидетельств,о том что на других материках, были Божественные вмешательства - странно, если все люди равны ). На других континентах, строили свои МИРЫ - Падшие - Полубоги. Они и начали по сути континентальную, разрозненность - СУВЕРЕНИТЕТ. ТО есть они, были разные.
Имея технологии, они меняли человекообезьян, на свой лад. Потом начались войны. Много обезъян погибло, но погибли и ПОЛУБОГИ. Осталось меньше. ЦЕНТР (Ковчег
Корабль) - был до сих пор за "КАПИТАНОМ", поэтому он развивался более плавно/гуманно, имел долгосрочную цель.
Вообще, все так или иначе, были перебиты, либо умерли от времени, ГАЯЙ - НАША ПЛАНЕТА, никого не прощает. Все и всё, становится Землей. Может "Капитан" и улетел, но кажется мне, что Иисус, то и был, последний вздох, последнего из "предков". Ибо, все таки он победил "Падших", они тупо не имели доступа к "Ковчегу", а без него, нет медицины. В итоге, "Ковчег" в умах предков Ноя, всего лишь метафора, скорее всего спасательная операция, для определенных целей. Например выживание будущих СЕМИТОВ. Потомков "Капитана". Может так и важна, наша языческая суть, что она и только она, думает не о ЦЕЛЯХ, а о нас...
Тут скорее некий фактор из детства, мечта если хотите. Возможно, дедушка Дарена, Абрахам✊ , часто начитывал ему Тору и Ветхий Завет. Дарену, что то особенно запомнилось. В последствии, ему захотелось показать эту (любимую историю), так как он себе ее предствалял в детстве, эпически и с големами. Ну и не забыть отдать дань, своему семитскому народу.
Где то я читал,что "странно, но потомством у Дарена, обзавелся только Сим, типа от симитов мы все им спасибо".✊
Я не цеплялся. Там в принципе исходника нету. Прадедушка Ноя, Енох, вот он может знать что было на самом деле, мы нет✊
Она она. Я тут провалился в ее фильмографию, да были и другие роли, но что то я ее, после Реквиема вообще не запоминал..✌️ только сейчас, она как проснулась.
Браво!
А есть ещё очень библейская сказка про трех поросят. Два ленивых (грешники) поросенка поддались бесовскому искушению и схалтурили, а один праведник построил дом основательный (ковчег), куда обе твари потом и спрятались.
Бог может все и сделал. Бог это может быть процесс - он везде присутствует. Бог может быть Большой Взрыв - это начало движения. Бог может быть энергия - она есть во всем. Бог может быть Солнце - с этим не поспоришь. Бог в конце концов, может быть ученый инопланетянин, который осуществил эксперимент с ДНК обезьян. Дарвин это всего лишь часть мозаики, он совершенно не открывает всю картину, пока человек из атомов не смог создать бактерию, а из бактерии хотя бы таракана, ничего нельзя утверждать✊ . Так что Аранофский, всего лишь предполагает, это ж ТеоНФ✊
Не нужно понимать Библию буквально.
В конце XIX века христианская общественность была шокирована, узнав, что библейский рассказ о Всемирном потопе, которым Бог погубил все человечество за исключением семейства праведного Ноя, не оригинален. Его прототипом оказалось гораздо более древнее шумерское предание. «Леонард Вулли отмечал, что легенда о Ноевом ковчеге не является древнееврейской. Она заимствована евреями в Месопотамии и после соответствующей переработки включена в Священное писание. Фактически эта история записана задолго до того, как Авраам появился на свет. Причем в обеих версиях совпадают не только многие подробности, но и фразы» [18, 37].
Дальнейшие исследования показали, что предания о Всемирном потопе сохранили многие народы Европы, Азии, Америки и Океании. По сообщению Ю.В. Конелеса, «всего в мире известно более 500 легенд и преданий о потопе, причем большая их часть возникла независимо от месопотамских и древнееврейской версий этого события». Ниже приводятся сведения о некоторые из них.
«Легенды о потопе и спасшемся от него патриархе Ийме (аналоге Ноя) содержатся в священной книге персов «Авесте» (Иран). О намерении богов истребить все человечество потопом Ийме сообщило главное божество – Ахурамазда. В персидских легендах роль горы Арарат сыграла гора Демавенд (хребет Эльбруса, высота 5700 м).
У индусов есть не менее пяти вариантов легенд о потопе. Простейшая версия Сатапата Брахмана повествует о герое Ману (Байсбасбата). Ману узнает от бога-рыбы Вишну: «На седьмой день три мира утонут в океане. Когда Вселенная растворится в океане, к тебе придет корабль, построенный мною. Возьми с собой все растения и всех животных, все семена, способные дать жизнь…» После долгого плавания Ману, с помощью чудесной рыбы, пристает к вершине Гималаев, Набандана («Привязанный корабль»)» [18, 41].
«В древней японской книге «Койи-Ки» сообщается, что императорский род ведется от сына богини Аметерасу, дочери единственной уцелевшей во время потопа супружеской пары – Изанаги и его жены. Китайские легенды о великой катастрофе рассказывают о драконе, который разрушил столбы, поддерживающие небесный свод, и небо рухнуло на Землю, заливая ее водой.… В китайской версии «Ноем» был Йен Ван.
У племен Океании есть сказание о великом потопе, после которого уцелел всего один человек. У жителей Таити потоп пережила единственная супружеская пара, спасшаяся на вершине горы Питохито.
На острове Палау (западная часть Микронезии) сохранилось предание о потопе, которым людей наказали обиженные боги. После потопа в живых осталась одна женщина» [18, 42].
«У Гесиода в древнегреческой версии Девкалионова потопа мы легко узнаем универсальные черты одного и того же явления.… Разгневанный Зевс задумал покарать потомков титанов за их грехи и безбожие и вознамерился послать на них потоп. Узнавший о том Прометей предупредил своего сына Девкалиона. Тот построил для себя и своей жены Пирры корабль, на котором они и спаслись во время потопа. Когда уровень воды стал понижаться, их корабль осел на вершине горы Парнас. От Девкалиона произошла эллинская раса» [6, 43].
В «Книге Оэра Линда» говорится о гибели Альтланда или Алдланда и дается следующее описание катастрофы: «Разверзлись горы, изрыгая огонь и пламя. Одни погрузились в чрево земли, а другие выросли прямо на равнинах. Алдланд, который народ моря называл Атландом, исчез, а бешеные волны вздымались так высоко над горами и долами, что все было затоплено водой. Многих людей поглотила земля, те же, кто спасся от огня, погибли в пучине вод» [15, 40].
При этом указывается дата затопления Алдланда – 2193 г. до н. э. По сообщению египетских жрецов до и после Великого потопа, произошедшего 11 600 лет тому назад, были и другие, меньшего масштаба. Вероятно, здесь речь идет о более позднем потопе. Следует отметить, что его дата примерно соответствует времени Ноева потопа.
Последствия серии потопов сказались как на облике Земли, так и на судьбе человечества. Вот что об этом говорится в «Тайной доктрине»: «Земля в третий раз изменила поверхность свою и более не была населена сынами из Швета Двипа (Белый остров), благословенной Абдхвитании (нынешних Швеции и Аквитании? – В.Я.); на Востоке и на Западе первая единая, чистая впала в растление… Белый остров скрыл свой лик. Дети его жили теперь на Черной Земле, где позднее Даитья и Ракшаса от седьмого климата явились заместителями Садху и Аскетов Третьего века, которые спустились к ним из других также высших областей… (из седьмого климата – полярного)»
Происхождение человека. Инопланетный след
Янович Виктор
