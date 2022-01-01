Многие режиссеры пытались представить, каким был Иисус Христос на самом деле и что руководило его поступками.

Пять самых известных фильмов про Иисуса

Существовал ли Иисус как реальная личность – один из самых спорных вопросов современности. Исследователи считают, что этот образ может быть собирательным. Но не исключено, что прототип Христа и в самом деле жил во времена описываемых событий. Единственное, в чем сходятся все, – в том, что Иисус оказал невероятное влияние на развитие религии. Этот образ настолько яркий и необычный, что режиссеры раз за разом пытаются воплотить его на большом экране.

«Сын Божий»

Представители духовенства положительно оценили этот фильм. Однако его пришлось отредактировать перед выходом на экраны, поскольку Сатана был слишком похож на действующего президента Барака Обаму.

Сюжет знакомит зрителей с историей Иисуса Христа, основанной на фактах, известных современным исследователям. Фильм рассказывает о его жизни с рождения и до самой смерти. Кем он был на самом деле – сыном Бога или шарлатаном, который верил в собственную уникальность?

Чему Иисус учил своих последователей? Авторы постарались дать ответы на каждый вопрос.

«Восставший»

Действие драматической ленты переносит зрителя в год, когда Иисус был распят. Римский трибун Клавий храбро сражался на стороне Империи. После битвы его призывает к себе Понтий Пилат. Он собирается распять Иисуса вместе с несколькими преступниками. Главному герою приходится присутствовать при жестокой казни.

Тело распятого Христа помещают в каменную могилу. К нему приставляют охранников. Но они засыпают, а когда просыпаются, понимают, что камень сдвинут, а тело Иисуса пропало. Понтия Пилата тревожат слухи о возможном воскрешении Мессии. Он направляет Клавия расследовать дело.

«Последнее искушение Христа»

Эта лента запрещена к показу в нескольких странах, поскольку может оскорбить чувства верующих. Фильм является экранизацией романа «Последнее искушение». Работа считается одной из самых сложных и спорных в творчестве режиссера Мартина Скорсезе.

Картина рассказывает историю Иисуса – простого плотника из Иудеи. Он страдает от постоянных видений и голосов, но не понимает, кто его искуситель – Бог или дьявол. В попытках познать самого себя Христос отправляется в странствие. На заре жизни его ждет последнее, самое притягательное искушение.

«Иисус Христос – суперзвезда»

Этот мюзикл является экранизацией одноименной рок-оперы, которую поставили на Бродвее в 70-х годах. Лента затрагивает небольшую часть жизни Иисуса. Это период, когда он только приехал в Иерусалим, а сама христианская вера лишь зарождалась. Сюжет рассказывает о последней неделе жизни Христа и о его казни. Большое внимание в ленте уделено Иуде.

Фильм знаменит тем, что за основу взята классическая история Иисуса, но при этом авторы привнесли в нее собственное видение. Съемки велись в Израиле – в архитектурном заповеднике в пустыне.

Великолепные натурные кадры дополняет современная музыка.

«Новейший завет»

Повествование ведется от лица дочери Бога. Оказывается, что он существует на самом деле и при этом живет в Брюсселе. У него есть семья – жена, дочь и сын Иисус. А людьми и миром Бог управляет с помощью компьютера. Это основной источник его силы, без которого он слаб.

Сын Иисус давно ушел из дома, чтобы помогать людям. По стопам брата мечтает пойти и дочь Бога. Однажды она запускает вирус в компьютер отца. И все люди получают даты собственной смерти. Сама девочка решает сбежать, чтобы найти своих апостолов. А Богу тем временем грозит депортация в Узбекистан.