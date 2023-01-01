Бывший ее на руках носит: Домнина быстро подыскала замену Костомарову (видео)

Второй этаж, тайная комната и золотой контрабас: обзавидуетесь, увидев хоромы Климовой за 125 миллионов

Думали, что театральные актеры получают гроши? Варшавер раскрыл ошеломительную правду

Из представительниц этих знаков Зодиака получаются ужасные свекрови

Тест: насколько вы уверенны в себе?

Страшная тайна жены Новосельцева: почему в СССР у матери отняли двоих детей

Живет в США и горя не знает: что известно о дочери Пригожина

В СССР такого не было: вот что потрясло пожилых людей на ТВ-шоу

Тельцам лучше остаться дома, а Ракам выбраться за город: гороскоп на 26 и 27 августа

Американец Фил из «Интернов» запустил себя до безобразия: внимание на голову

В «Короле Льве» нашли пошлое послание: детям такое показывать нельзя